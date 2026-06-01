I Cesaroni – Il Ritorno, le anticipazioni dell’ultima puntata dell’1 giugno

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IPA Claudio Amendola

Stasera, lunedì 1° giugno 2026, si chiude un cerchio che per settimane ha tenuto incollati milioni di italiani davanti allo schermo. Canale5 trasmette l’attesissimo appuntamento finale con I Cesaroni – Il ritorno, una scommessa televisiva che, al di là dei semplici dati d’ascolto, ha dimostrato quanto questo microcosmo romano sia ancora radicato nella memoria di tutti. La Garbatella, per chi è cresciuto con le vicende della famiglia allargata più famosa d’Italia, è un porto sicuro in cui i sentimenti, i fallimenti e le rinascite si specchiano nella vita quotidiana di ognuno di noi. Eppure, l’aria che si respira alla vigilia di questo doppio episodio conclusivo è densa di una malinconia nuova, quasi crepuscolare, che mette a dura prova la tradizionale solarità dei nostri protagonisti.

Per l’occasione, Mediaset decide saggiamente di ripristinare il formato originario della doppia prima serata, abbandonando la formula del singolo episodio settimanale che aveva leggermente frenato il ritmo narrativo nelle ultime settimane. Una scelta strategica coerente con la densità di nodi che la sceneggiatura deve sciogliere in poche ore.

I Cesaroni, il dilemma di Marco e la maturità della Garbatella

Il penultimo capitolo della stagione, dal titolo emblematico Tanto tuonò che piovve, mette Marco (Matteo Branciamore) davanti allo specchio della propria incompiutezza emotiva. Virginia, decisa a inseguire un’ambiziosa opportunità lavorativa lontano da Roma, non si piega alle solite logiche della fiction romantica in cui la carriera cede immediatamente il passo al richiamo del cuore.

La sofferenza del giovane mette alla prova tutta la famiglia, che si attiva subito per stargli vicino. Si evolve anche il rapporto padre-figlio: un Giulio (Claudio Amendola) sempre più saggio e protettivo interviene per sostenere Marco nel momento del crollo, mentre l’immancabile nonno Carlo cerca di smorzare il dramma prendendosi cura del piccolo Adriano con il suo solito e rassicurante calore popolaresco. Ma è la mossa di Walter a sparigliare le carte, pronto a raggiungere Virginia per rimediare al passato e confessare ciò che prova da tempo, accendendo un triangolo amoroso dai risvolti imprevedibili.

L’inizio della fine: il destino di un simbolo

Poi l’episodio finale, L’inizio della fine. Qui il racconto si sdoppia abilmente tra i conflitti generazionali dei più giovani e il dramma esistenziale dei capisaldi storici. Da un lato assistiamo alle resistenze protettive di Ines di fronte alla legittima fame di indipendenza di Olmo, in partenza con Marta; tensioni che finiscono per incrinare anche il legame con Mimmo, lasciando emergere la difficoltà psicologica dei genitori nel “lasciar andare”. Dall’altro, abbiamo l’alba di un confronto a tre: Walter ha raggiunto Virginia, ma l’arrivo tempestivo di Marco trasforma l’incontro in un momento di rottura in cui le certezze dei protagonisti rischiano di crollare definitivamente.

Ma il vero colpo al cuore per gli spettatori riguarda la storica bottiglieria Cesaroni. Schiacciata da controlli burocratici asfissianti e da una crisi economica che non fa sconti nemmeno ai simboli della televisione, l’attività di famiglia è sull’orlo del baratro. Giulio, stanco e gravato dalle conseguenze delle vicende di Carlo, si trova di fronte alla scelta più dolorosa della sua vita: vendere il locale. Se la bottiglieria passa di mano, finisce un’epoca. Un finale sul tempo che passa, lasciando aperta la porta alla speranza, ma senza nascondere le ferite della realtà.

Dove vederlo in tv e in streaming

L’appuntamento con il gran finale de I Cesaroni – Il ritorno è fissato per questa sera, lunedì 1° giugno 2026, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Per chi non potesse seguirlo in diretta, gli episodi saranno disponibili contemporaneamente in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Preparate i fazzoletti: la Garbatella sta per salutarci, forse per sempre.