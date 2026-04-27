Matrimonio a tema letterario, come organizzarne uno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio a tema libro

Sempre più spesso le coppie cercano di realizzare una cerimonia nuziale che rispecchi le loro passioni. Oltre a viaggi e cinema, in cima alle preferenze dei futuri sposi ci sono senza dubbio i libri.

Organizzare un matrimonio a tema letterario può regalare non poche soddisfazioni: dalle decorazioni alle frasi da scegliere per i segnaposto, sono davvero moltissime le ispirazioni per un ricevimento ispirati al mondo dei libri.

Come organizzare un matrimonio a tema libri

Per organizzare un matrimonio a tema letterario, gli sposi hanno diverse possibilità. La più ovvia riguarda chiaramente l’uso di libri veri e propri: potete impilarli sui tavoli del ricevimento come centrotavola, metterli accanto alle sedie della cerimonia come segnaposto lungo la navata, oppure usarli come colonne all’ingresso del ricevimento.

Altrettanto importanti sono le ispirazioni letterarie: frasi e aforismi possono essere validi alleati per inviti, libretti della cerimonia e persino cocktail personalizzati. A seconda di ciò che vi ispira e vi emoziona, potete usare un carattere tipografico classico su tutto il materiale stampato, grandi tessuti con i vostri passaggi preferiti o pagine del vostro libro. Potete anche proiettare o mappare queste parole digitalmente su una pista da ballo o su una parete come installazione scenografica d’impatto.

Partendo da libri, autori e passaggi specifici, gli sposi possono condividere le loro passioni con i fornitori, personalizzando diversi dettagli della cerimonia. Anche se non è necessario avere un wedding planner amante della letteratura, sarebbe comunque preferibile qualcuno che abbia delle conoscenze del settore, così da venire maggiormente incontro alle vostre esigenze.

Idee di location ideali per un matrimonio “da lettori”

Un modo semplice per valorizzare il vostro lato da bibliofili è sposarsi in una location a tema libri. L’opzione più ovvia è una biblioteca: in Italia, in molti casi, è possibile prenotare degli spazi, previa autorizzazione, per il rito. Molto difficile invece, che le sale vengano concesse anche per un eventuale ricevimento.

Nulla vi impedisce di pensare anche fuori dagli schemi: su tutte, dimore di scrittori, musei letterari o caffè a tema libri potrebbero rivelarsi delle alternative altrettanto valide.

Idee per cerimonie di matrimonio a tema libri

Ci sono moltissimi modi per essere creativi con decorazioni letterarie per la cerimonia. Oltre ai classici segnaposto o allo sfondo per i libretti della cerimonia, esistono anche modalità molto creative per utilizzare dei volumi nell’allestimento del ricevimento.

Centrotavola per matrimoni

I libri usati come centrotavola per matrimoni sono probabilmente un’idea abbastanza inflazionata, ma possono essere allestiti secondo modalità e schemi differenti in base allo stile della cerimonia e della location scelta.

Il classico libro fiabesco aperto al centro del tavolo può regalare un effetto magico e poetico, meglio se abbinato a spartiti arrotolati e piccoli vasi dorati. Appoggiatelo su un letto di muschio per un risultato ancor più unico nel suo genere.

Oltre che come centrotavola, i libri possono rivelarsi anche degli ottimi supporti per identificare i tavoli con un numero di riferimento. Provate a stampare o dipingere sulle pagine delle cifre dorate o argentate e riuscirete anche a rendere più semplice il riconoscimento delle sedute per gli invitati.

Inoltre, se avete pensato ad un’area lounge, non trascurare i tavolini: sono perfetti per essere decorati con pile di libri vintage e creare un’atmosfera da biblioteca accogliente.

Archi e fondali

Per un’ispirazione letteraria fiabesca, create un ingresso scenografico alla cerimonia con un arco formato da libri impilati uno sull’altro: ai vostri invitati sembrerà di entrare in un altro mondo.

Se cercate un fondale suggestivo durante lo scambio dei voti nuziali, inoltre, potete posizionare dei volumi di diverso tipo, meglio se con copertine simili, incorniciando il tutto con ortensie, rose e muschio. Quale sfondo migliore per due amanti dei libri che si dicono “sì”?

Dettagli particolari

Se infine avete pensato a dei fiori d’arancio in stile green, valutate anche la possibilità di trasformare delle pagine di romanzi rosa in coni che contengono lavanda essiccata, da lanciare sugli sposi durante l’uscita dalla cerimonia al posto del classico riso.

Citazioni letterarie per matrimoni

Chi ama la letteratura ha sempre citazioni e passaggi preferiti, e sarebbe un peccato non includerne alcuni nel matrimonio. In caso di un rito civile, potete inserire frasi dai vostri libri del cuore anche durante lo scambio delle promesse nuziali. Ma potete anche posizionare degli aforismi in fondo al libretto, sul cartello di benvenuto o come decorazione dello sfondo della cerimonia. Siete alla ricerca di citazioni particolari? Ecco qualche suggerimento:

Ogni giorno passato con te è il mio giorno preferito – A.A. Milne, Winnie the Pooh Sei parte della mia esistenza, parte di me stesso. Sei in ogni riga che abbia mai letto – Charles Dickens, Grandi speranze Perché dobbiamo ascoltare il nostro cuore? Perché è lì che si trova il tesoro – Paulo Coelho, L’alchimista Ti chiedo di attraversare la vita al mio fianco—di essere il mio secondo io e il mio migliore compagno terreno – Charlotte Brontë, Jane Eyre Ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che sono io quando sono con te. Ti amo per la parte di me che porti alla luce; ti amo per aver messo la tua mano nel mio cuore e aver passato sopra tutte le follie e le debolezze che non puoi fare a meno di vedere lì— Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese Il vero amore non è quello che resiste agli anni, ma quello che li trasforma in qualcosa che non fa più paura— Haruki Murakami, Norwegian Wood

Bomboniere a tema libri

Il tocco finale di un matrimonio letterario? Le bomboniere a tema libri. Possono essere volumi veri, segnalibri o anche candele profumate da accendere durante le sessioni di lettura. Potreste pensare a creare una specie di biblioteca in cui gli ospiti possano scegliere un volume da portare a casa, oppure allegare dei segnalibri in legno personalizzati con un messaggio affettuoso.

Se non volete rinunciare a una bomboniera tradizionale, sfruttate invece le wedding bag per pensare ad un vero e proprio kit per amanti della letteratura: riempitela con segnalibri, penne, card con aforismi letterari e un libro a scelta, da selezionare in base alla personalità dell’ospite.