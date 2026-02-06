Con quanto anticipo prenotare i fornitori di nozze

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Sposi con professionisti

Una delle parti più importanti quando si deve organizzare un matrimonio è scegliere con cura i professionisti a cui affidarsi. Per essere certi di riuscire a mettere le mani sulla vostra location dei sogni o sul fotografo più ambito, ad ogni modo, è bene valutare con attenzione le tempistiche.

Le coppie moderne, soprattutto quelle che hanno organizzato il proprio sì in alta stagione, spesso prenotano i fornitori con diversi mesi di anticipo: ma quali sono le tempistiche ideali per evitare rischi e brutte sorprese?

Quali sono i tempi per organizzare un matrimonio

Le tempistiche che separano una coppia dal momento della fatidica proposta a quello del sì vero e proprio si aggirano solitamente intorno ai 15 mesi, raggiungendo in alcuni casi anche le 20 mensilità. È chiaramente possibile organizzare un matrimonio anche in tempi più brevi, ma un periodo di pianificazione più lungo vi consentirà di avere una scelta più ampia di fornitori.

Non tutti i professionisti hanno bisogno di un largo preavviso: in alcuni casi, come quelli di abito e make up, sarebbe anzi meglio effettuare gli acquisti non troppo presto, così da non doversi ritrovare a fare modifiche e cambiamenti.

Quali professionisti prenotare con 12-18 mesi di anticipo

Anche se potrebbe essere allettante l’idea di tuffarsi a capofitto nell’organizzazione del matrimonio e prenotare i professionisti in modo sequenziale, esiste un ordine preciso da seguire: alcuni fornitori, infatti, vanno scelti prima di altri.

Wedding planner

Se desiderate ingaggiare un wedding planner full-service che vi accompagni durante l’intero processo di organizzazione, è meglio coinvolgerlo il prima possibile. Ci sono infatti molti vantaggi nell’assumere un planner come co-capitano della vostra squadra di fornitori, poichè questi professionisti sapranno consigliarvi sui venditori maggiormente adatti alla vostra estetica di nozze e al vostro budget. Insomma, il primo in assoluto a cui rivolgersi non può non essere l’organizzatore di nozze.

Location del matrimonio

La prenotazione della location è uno dei primissimi passi nell’organizzazione del sì: non potrete dire di aver davvero “fissato una data” finché non avrete bloccato una struttura adeguata. Dopo aver assoldato il vostro wedding planner, quindi, concentrate le attenzioni su luogo del rito e del ricevimento: in questo modo riuscirete a determinare la data dei fiori d’arancio ed eventuali rapporti di esclusiva con determinati fornitori.

Catering

Il cibo è una parte fondamentale di qualsiasi matrimonio (soprattutto per gli ospiti). Se il catering non è incluso nella location, questo sarà il passo successivo nella vostra agenda: che abbiate pensato ad un buffet o a food stationery interattive, assicuratevi di prenotare il servizio con largo anticipo. E non dimenticate il servizio bar: in alcuni casi può essere gestito dal catering, ma in altri potreste dover assumere una società separata per il servizio di bartender.

Fotografo

Vi state chiedendo quando prenotare il fotografo del matrimonio? Gli esperti consigliano di farlo subito dopo aver scelto la location e fissato la data. La maggior parte dei professionisti dell’audiovisivo non lavora in team e può coprire un solo matrimonio al giorno, quindi quando ne trovate uno che amate, firmate il contratto e bloccatelo subito.

Professionisti da prenotare da 9 a 12 mesi prima del sì

Dopo aver prenotato i fornitori più richiesti, potete iniziare a dedicarvi agli altri dettagli che daranno forma alla cerimonia. Anche se sarebbe meglio seguire un ordine preciso, potete sempre decidere di riorganizzare le vostre priorità nel caso in cui ci sia tra i professionisti uno di cui non pensate di poter assolutamente fare a meno.

Musica

Per prima cosa, dovrete decidere se preferite un DJ o una band dal vivo: a quel punto potrete iniziare a cercare i professionisti dell’intrattenimento per la località del vostro sì. Anche se molte coppie si concentrano soprattutto sulla musica del ricevimento, è altrettanto importante assicurarsi di avere dei musicisti che curino anche la colonna sonora del rito.

Abiti

La scelta dell’abito è sicuramente uno dei compiti più ardui con cui le spose dovranno confrontarsi. Per essere sicure, iniziate la ricerca con un po’ di anticipo, così da poter visionare un discreto numero di modelli e avere a disposizione un vasto ventaglio di scelte tra cui selezionare il vostro preferito.

Fiorista

Un fiorista di talento può trasformare la location per adattarla alla visione e allo stile del vostro matrimonio. È una buona idea definire il budget per i fiori prima di incontrare i professionisti ed essere aperti e onesti su quanto potete spendere. In questo modo i fornitori potranno pensare in modo creativo e lavorare all’interno della vostra fascia di prezzo.

Officiante

Questo passaggio è fondamentale: senza un officiante, non potete considerarvi ufficialmente sposati. Se avete organizzato una cerimonia religiosa, il sacerdote che si occuperà del rito sarà il responsabile della parrocchia da voi scelta per sì. Qualora invece preferiate una funzione personalizzata, potete rivolgervi ad un professionista che sia pronto ad arricchire il rito con tradizioni e rituali significativi.

Parrucchieri e truccatori

Sentirsi bellissimi e radiosi nel giorno del matrimonio è molto più facile quando si hanno i giusti professionisti di hair & make-up a disposizione. Programmare una prova trucco e capelli con largo anticipo vi aiuterà ad assicurarvi di avere tutto sotto controllo.

Tipografo / Stationery

Le partecipazioni nuziali vanno spedite circa due-tre mesi prima del matrimonio. Occupatevi della stationery appena possibile, in modo da avere il tempo di trovare i prodotti cartacei che rispecchino la vostra visione e di rileggere con calma tutte le bozze dei materiali stampati.

Professionisti da prenotare da 6 a 9 mesi prima delle nozze

Man mano che completate la vostra squadra di fornitori, è importante tenere tutte le informazioni ben organizzate, così da avere facilmente a portata di mano contatti, scadenze di pagamento e altri dettagli.

Pasticcere

La torta nuziale è un elemento centrale della celebrazione. Nella ricerca del vostro pasticcere, quindi, assicuratevi che le sue creazioni non siano solo bellissime da guardare, ma anche deliziose da gustare.

Trasporti

Che immaginiate un’auto d’epoca per due o un bus per tutti i vostri cari, è fondamentale pianificare gli spostamenti del giorno del matrimonio. Un’azienda specializzata può occuparsi di tutta la logistica e assicurarsi che tutti arrivino puntuali in vista della cerimonia.

Gioielliere

L’acquisto delle fedi nuziali è in molti casi affidato ai testimoni, ma è bene che gli sposi diano indicazioni sul modello preferito e, eventualmente, sul gioiellere presso cui acquistarle. Ricordate che anche in questo caso è importante unire estetica e funzionalità, visto che indosserete questo anello ogni giorno.