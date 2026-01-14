Foto e video nuziali con droni, cosa c’è da sapere

Le foto e i video di matrimonio con droni sono sempre più richiesti dagli sposi: cosa c'è da sapere sul trend

La fotografia di matrimonio è in costante evoluzione. I tradizionali scatti in bianco e nero sono stati infatti sostituiti da immagini decisamente più sofisticate, contenuti per i social e, soprattutto, da fotografie con vista dall’alto della cerimonia grazie all’uso dei droni.

Questa tendenza sta guadagnando una popolarità sempre crescente tra le coppie, desiderose di inserire immagini dinamiche nel loro album di nozze: che si tratti di uno scatto aereo degli invitati durante il ricevimento, di una foto ravvicinata del primo bacio degli sposi, o di una ripresa paesaggistica dell’intera location, la fotografia con drone potrebbe rivelarsi una risorsa molto preziosa.

Cos’è la fotografia con drone?

La fotografia e il videomaking con drone si basano sull’utilizzo di piccoli veicoli aerei telecomandati per catturare immagini dall’alto. Questa pratica sta riscuotendo particolare successo nel mondo del wedding perché permette di aggiungere all’album di nozze scatti spettacolari realizzati su location suggestive, come la vetta di una montagna o una spiaggia.

Se in passato si trattava di un lusso che in pochi potevano concedersi, oggi la fotografia con drone appare alla portata di tutti: a prescindere dai costi, tuttavia, non tutte le location si prestano a riprese dall’alto, e non tutti i fotografi potrebbero avere l’attrezzatura necessaria.

I vantaggi della fotografia con drone

Anche se l’album finale di un matrimonio potrebbe includere una percentuale relativamente bassa di immagini scattate con il drone, queste foto sono tra i ricordi più fedeli che si possano avere della location del giorno delle nozze. Spesso, infatti, i wedding planner trasformano i luoghi del ricevimento in spazi incredibili, e avere delle riprese dall’alto permetterà sicuramente di apprezzarle a pieno.

Allo stesso modo, questa tecnica ha il merito di rendere il racconto nuziale ancora più completo e variegato: non solo le foto, ma soprattutto i video con droni, possono impreziosire il ricordo del vostro grande giorno regalandogli un tocco quasi cinematografico.

Infine, se proprio non volete rinunciare a delle foto di gruppo con decine se non centinaia di persone, la prospettiva dall’alto è l’unica che potrebbe aiutarvi a realizzare lo scatto dei vostri sogni.

I costi di foto e video realizzati con i droni

Arricchire il servizio fotografico con un drone potrebbe necessitare di un budget leggermente superiore a quello inizialmente previsto. I costi per coprire parte del rito o l’intera cerimonia vanno dai 250 a 700 euro, ma possono arrivare anche intorno ai 1000 euro qualora richiediate riprese o un montaggio più complesso. In alcuni casi, i fornitori potrebbero comunque pensare a dei pacchetti più economici in cui siano combinate riprese tradizionali e dall’alto, oltre che servizi di videomaking.

Fattori da valutare prima di prenotare la fotografia con drone per il matrimonio

Prima di decidere di puntare sulla fotografia con droni per il vostro giorno del sì, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per evitare sgradite sorprese.

Le tempistiche

Anche se il tempo necessario per gli scatti con drone è minimo (basteranno pochi minuti per ogni foto), puntare su questo tipo di tecnologia potrà influenzare lo svolgimento del rito e della cerimonia. I fotografi, per potersi dedicare alle riprese dall’alto, dovranno infatti allontanarsi dal luogo del sì per assicurarsi di catturare paesaggi e scatti della location nella luce migliore.

Per massimizzare al meglio i tempi, quindi, sarebbe opportuno discutere con i fornitori la timeline della giornata, così da esser certi di non dover rinunciare alla macchina da presa in loco nei momenti per voi più significativi.

Le regole

Ogni luogo ha norme diverse su come e quando è possibile usare i droni. Alcune location per matrimoni sono circondate da zone interdette al volo, mentre altre limitano l’altezza dei piccoli velivoli. In atri casi, infine, potrebbero esserci anche delle limitazioni in base al tipo di drone scelto e al suo scopo di utilizzo. Affidarsi ad un wedding planner potrebbe rivelarsi molto utile sotto questo punto di vista: questi specialisti sapranno infatti consigliarvi proprio tendendo in considerazione la normativa vigente.

La tipologia di foto

Considerate la fotografia con drone come un modo per catturare i momenti che raccontano l’ambientazione della giornata: scatti esterni della location e del paesaggio circostante; tramonti sulle montagne; vista aerea dei tavoli, oppure un’immagine panoramica dello spazio della cerimonia dall’alto mentre scambiate le promesse. La maggior parte delle vostre foto non sarà realizzata con il drone, ma aggiungere anche solo alcune immagini di questo tipo alla galleria finale produrrà un risultato più variegato.

Le migliori location per la fotografia con drone

Una location adatta alla fotografia con drone richiede due elementi principali: spazio all’ aperto e condizioni meteo favorevoli. In caso di vento, pioggia o cielo nuvoloso, non sarà possibile sfruttare tutte le potenzialità di questo strumento: anzi, si rischierà di comprometterne seriamente il funzionamento.

In merito agli spazi scelti, è chiaro che un drone non possa essere utilizzato per un rito religioso in chiesa oppure per un ricevimento in sala da pranzo. Se avete prenotato una location su una scogliera, una terrazza di un sontuoso castello o un vasto giardino, è invece più probabile che possiate ottenere una vista degna di essere fotografata e che abbiate lo spazio necessario per farlo.

Consigli se volete utilizzare la fotografia con drone

Molti fotografi di matrimoni offrono immagini con drone come parte dei loro pacchetti o su richiesta. In molti casi, tuttavia, potrebbe essere necessario includere un ulteriore fotografo nel team dei fornitori, con conseguente aumento dei costi.

Se la maggior parte dei fotografi ha l’attrezzatura o conosce qualcuno che ce l’ha, altri potrebbero richiedere alla coppia di ingaggiare un professionista esterno per la fotografia con drone. In questo caso, potete collaborare con il vostro wedding planner per trovare un’azienda specializzata in fotografia aerea che possa coordinare gli scatti seguendo le indicazioni del professionista.

Se invece vi siete rivolti anche ad un videomaker, potrebbe essere lui a catturare alcuni scatti fissi tramite il proprio drone su richiesta del fotografo. Questa soluzione permetterà di utilizzare meno velivoli nella location della festa, riducendo anche il fastidio acustico che questi strumenti potrebbero provocare.

In ogni caso, assicuratevi di decidere con largo anticipo i particolari relativi alla fotografia, così da evitare imprevisti spiacevoli e provvedere anche ad un piano B.