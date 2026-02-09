Fotografie di matrimonio, i trend 2026

Dai droni alle macchine usa e getta: quasli saranno le tendenze in fatto di fotografia nuziale il prossimo anno

Fotografia di matrimonio

Il 2026 porterà molte novità nei matrimoni sotto diversi punti di vista: oltre a fiori e decorazioni, infatti, gli sposi potranno concedersi molte opzioni anche in fatto di foto e video.

I prossimi mesi si annunciano molto innovativi in fatto di fotografia nuziale: il 2026 sarà l’anno del ritorno alle tradizioni ma anche della tecnologia più avanzata. Insomma, le coppie avranno l’imbarazzo della scelta.

Fotografia di matrimonio con movimento sfocato

Le foto di matrimonio nel 2026? Molto spesso saranno sfocate, seguendo un preciso trend che ha già conquistato il mondo dei social. Le immagini sfocate regalano una sensazione di movimento ed energia, e si adattano a diversi contesti e situazioni: potrebbe trattarsi ad esempio di uno scatto della pista da ballo o del passaggio del corteo nuziale.

Anche le foto di transizione, in cui si vedono gruppi di persone muoversi durante il cocktail o dall’aperitivo alla sala del ricevimento con un effetto di motion blur, saranno molto gettonate.

Fotografia con colori realistici

Una tendenza molto attuale nella fotografia, destinata a proseguire nel 2026, è l’uso di colori autentici. Non ci sarà spazio per nuance sbiadite o immagini sovraesposte, ma sarà prevista una maggior attenzione a cieli blu e sfumature reali. Sposi e wedding planner dedicano infatti molto tempo alla scelta di palette e dettagli, ed è per loro importante che non vengano alterati drasticamente durante la fase di post produzione.

Anche gli stili di editing fotografico stanno infatti diventando meno aggressivi e più naturali: i professionisti cercano, per quanto possibile, di rispettare i colori reali dell’incarnato, dei fiori e dei paesaggi, rendendo le foto meno “contrastate”.

Servizi fotografici di fidanzamento al chiuso

Anche in fatto di shooting pre-matrimoniali si stanno delineando delle tendenze molto evidenti. A quanto pare, le coppie preferiranno delle location indoor per realizzare il servizio fotografico che anticipa le nozze. Le motivazioni? Possono essere legate al meteo o alla scelta di ambienti che si adattino meglio all’utilizzo del flash.

In altri casi, inoltre, se una coppia sta organizzando un matrimonio all’aperto con molte immagini in giardino, potrebbe preferire uno shooting di fidanzamento in interno per conferire maggiore varietà all’album di nozze.

Fotocamere usa e getta “old school”

Complice l’effetto nostaglia, nei matrimoni del 2026 saranno molto utilizzate anche le fotocamere usa e getta. Molte coppie le lasceranno sui tavoli del ricevimento per permettere agli invitati di documentare il matrimonio dal loro punto di vista e catturare momenti spontanei e divertenti.

Se l’idea vi alletta, potete inserire delle fotocamere usa e getta nelle welcome bag, così che amici e parenti abbiano un dispositivo a testa. Per raccoglierle a fine evento, invece, posizionate dei contenitori ben segnalati all’uscita del ricevimento. Una volta sviluppati i rullini, potrete ridere e magari commuovervi davanti ai bellissimi momenti catturati dai vostri ospiti.

Fotografia dal punto di vista della coppia

Sempre più spesso, vedremo gli sposi utilizzare l’attrezzatura dei loro fotografi professionisti per immortalarsi a vicenda. Questa pratica permetterà di alleggerire l’atmosfera e rendere la cerimonia ancor più divertente. Una prospettiva così intima, inoltre, ha sicuramente un forte valore simbolico e sentimentale: ciascun partner potrà infatti specchiarsi nella visione della sua dolce metà.

Fotografia analogica (su pellicola)

Sta vivendo grande popolarità anche il ritorno della fotografia analogica. Si tratta di un metodo molto tradizionale, che richiede una fotocamera specifica con un numero limitato di scatti, che permette quindi la realizzazione di un album di matrimonio più curato.

Inoltre, la messa a fuoco delle fotocamere a pellicola non è nitida come quella digitale, rendendo l’immagine più morbida e romantica. Dal 35 mm al medio formato, le coppie stanno rinunciando ai “filtri vintage” e preferiscono invece scatti autenticamente datati per dare carattere alla giornata.

Per i più indecisi, esiste la possibilità dello scatto ibrido, che prevede l’alternanza tra fotocamere digitali e analogiche, permettendo al fotografo di catturare solo determinati momenti su pellicola.

Un fotografo presente a tutti gli eventi del matrimonio

I fotografi non si limiteranno a seguire gli sposi nel giorno del sì o durante il ricevimento nuziale, ma prenderanno parte anche ad altri eventi collegati ai fiori d’arancio, come eventuale serenata o brunch del giorno seguente. In questo modo, i professionisti avranno la possibilità di immortalare una storia concreta e non solo una piccola parte di essa.

Avere un esperto al seguito in diverse occasioni, permette anche di creare un rapporto migliore con gli sposi e sviluppare una maggior fiducia. Tutti elementi fondamentali per la realizzazione di un album di nozze coi fiocchi.

Fotografia aerea con drone

Non solo il ritorno alla fotografia tradizionale, ma anche l’uso di tecnologie più avanzate caratterizzerà i matrimoni del 2026. Sempre più sposi, infatti, scelgono di affidarsi ai droni, trasformando un momento familiare in qualcosa di cinematografico e grandioso. Questi dispositivi sono particolarmente consigliati per scatti dall’alto che immortalino la location in tutta la sua magnificenza, o che restituiscano la disposizione del corteo nuziale o di un eventuale flash mob.

Ci sono comunque diversi fattori da considerare se volete affidarvi a questo tipo di tecnologia. In primis il budget: assicuratevi, quindi, che l’aggiunta al vostro pacchetto non gravi troppo sulla spesa finale. Chiedete anche alla location se l’uso di piccoli velivoli sia consentito, così da rispettare regole e normative.

Infine, sarebbe preferibile usare il drone prima o dopo la cerimonia, poiché durante il volo emette un ronzio che potrebbe rovinare momenti intimi e silenziosi.

Fotografia con flash diretto

Chi non vorrebbe sentirsi come una celebrità paparazzata mentre percorre la navata? Proprio in virtù dell’effetto “Hollywood”, la fotografia con flash diretto conoscerà grande popolarità nel 2026.

Ad apprezzare questo stile sono soprattutto gli sposi più giovani: la Gen Z ha infatti dimostrato in più occasioni il proprio amore per lo stile documentaristico e fotogiornalistico. Il flash diretto è comunque perfetto per qualsiasi coppia, perché l’estetica luxury e vintage è senza tempo.

Le immagini di questo tipo regalano all’album di nozze un carattere più energico e a tratti malinconico, apportando un tocco di nostalgia anni ’90. La differenza nel 2026 sarà tuttavia la moderazione: saranno sufficienti pochi colpi bilanciati con la luce calda dell’ambiente, così l’atmosfera resterà elegante e non assumerà contorni troppo netti.