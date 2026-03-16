Matrimonio in primavera 2026, idee per le palette

Addio colori pastello: per la primavera 2026, le palette di matrimonio saranno sature e brillanti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Palette di primavera 2026

Con l’arrivo della primavera, gli sposi scelgono, sempre più spesso, di regalare un tocco di colore all’atmosfera del loro sì. Se in passato a trionfare erano le tonalità pastello, per questo 2026 la situazione è invece molto diversa.

Dal rosso all’arancione, dal giallo al blu elettrico, a trionfare, secondo gli esperti, saranno soprattutto tonalità vibranti e sature. Le palette cromatiche per i matrimoni primaverili del 2026? Saranno assolutamente vitaminiche.

Le palette per i matrimoni in primavera del 2026

Gli esperti l’avevano predetto: il 2026 avrebbe segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo del wedding. Non solo in fatto di temi e decorazioni, ma anche nella scelta delle palette nuziali: per questa primavera, aspettatevi un vero e proprio trionfo di tinte brillanti e sgargianti.

Colori mediterranei

Le ispirazioni per una perfetta palette di primavera arrivano da moltissimi canali, anche dal cibo. In particolare, è il Mediterraneo con i suoi colori a fornire le nuance per un perfetto mix matrimoniale. Provate ad esempio a puntare, come colore principale, sul rosso pomodoro: è gioioso, fresco e deciso, e risalta particolarmente accanto alle tonalità terracotta e verde oliva.

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Potete valorizzare queste tonalità attraverso i fiori, ma anche incorporando frutta, verdura, erbe aromatiche e persino pasta secca in centrotavola e installazioni.

Blu elettrico, magenta e giallo sole

Se predilegete tonalità vivaci per regalare maggior vivacità al vostro sì, gli esperti consigliano invece di puntare su una combinazione energica e gioiosa composta da blu elettrico, magenta e giallo brillante. Il primo regala profondità agli ambienti, mentre gli altri due colori sono da sempre simbolo di allegria.

Viola profondo, blu e rosso

Non volete rinunciare all’eleganza pur omaggiando la primavera? Concentratevi sul viola, con con tocchi di blu nelle decorazioni dei tavoli e accenni di rosso nei fiori per una palette incredibilmente chic.

Rosa fucsia e blu reale

Scegliere rosa e blu più brillanti e saturi invece delle tonalità pastello, creerà un contrasto vibrante nella vostra celebrazione nuziale. Si tratta infatti di nuance che possono essere interpretate in stili differenti: dal moderno al punk, fino al romantico e al classico.

Inoltre, queste tonalità intense funzionano benissimo anche con texture diverse: potete utilizzarle in tulle per creare decorazioni originali, ma anche nei classici seta e raso per i runner nella sala del ricevimento.

Verde smeraldo, viola scuro e arancione bruciato

Per un look sofisticato con un tocco moderno, potreste scegliere una combinazione di verde intenso, viola e arancione. Si tratta di una palette ricca ed elegante, e allo stesso tempo anche carica di significato: il verde smeraldo simboleggia la crescita, il viola aggiunge un tocco di lusso e l’arancione bruciato porta calore alla combinazione.

Blu, corallo e rosso

In questi primi mesi del 2026, molte coppie si stanno allontanando dalle palette pastello per abbracciare combinazioni più colorate e sature. Una delle palette più gettonate vede un mix di cobalto, insieme a azzurro chiaro, corallo e rosso.

In particolare, questa soluzione è ideale per la mise en place del ricevimento di nozze: scegliendo una tovaglia blu e integrando colori vivaci nel design dei tavoli, creerete livelli visivi che riflettano sia il vostro stile sia la vostra personalità.

Arancione, blu regale, rosso, giallo e fucsia

Sembra proprio che i colori vitaminici siano destinati a soppiantare le delicate tonalità nei matrimoni di questa primavera. Un esempio? Scegliendo una combinazione di arancione, blu regale, rosso, giallo e fucsia, che regalerà energia e divertimento al matrimonio.

L’arancione aggiunge calore, il rosso porta passione, il giallo luminosità, il blu reale dà un tocco di eleganza e il rosa fucsia introduce una nota giocosa e vivace. Gli utilizzi sono moltemplici: potreste ad esempio pensare a una navata arancione fiancheggiata da fiori colorati e tocchi di blu reale nei tessuti, per creare un’atmosfera coerente e vivace durante tutta la celebrazione. Ma anche nelle composizioni floreali questi colori si sposeranno benissimo.

Verde smeraldo e azzurro chiaro

L’azzurro chiaro, con la sua qualità ariosa ed eterea, e il verde smeraldo, con il suo tono ricco e opulento, creano una palette allo stesso tempo sofisticata e sorprendente. Questi due colori compaiono spesso separatamente nelle palette dei matrimoni, ma funzionano particolarmente bene insieme.

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Soprattutto se avete organizzato la vostra cerimonia in uno spazio aperto come un giardino o una villa in campagna.

Rosa e giallo zafferano

Non avete paura di osare? Rosa e giallo possono essere combinati per creare delle wedding stationery ricercate e brillanti, dando agli sposi la possibilità di far emergere la loro personalità.

Nero, bianco e rosso

Nonostante la primavera sia tradizionalmente associata a colori caldi e delicati, nulla vi impedisce di rendere il nero il colore principale della palette, con accenti di bianco e rosso. Questa scelta regalerà infatti un look audace e senza tempo alla cerimonia, aggiungendo un’atmosfera drammatica, sensuale e sofisticata.

Gli esperti consigliano questa combinazione per un’ambientazione audace e teatrale, che comunque non risulti informale o poco elegante. Le cerimonie con cui si abbina meglio? Quelle serali, meglio se dal tocco leggermente formale.

Rosso, marrone e arancione

Puntate su una palette calda e naturale composta da rosso, marrone e arancione per creare un’atmosfera accogliente nel vostro matrimonio. Il rosso intenso aggiunge passione e profondità, mentre il marrone offre un elemento terroso e di stabilità.

I tocchi di arancione contribuiscono invece a creare un effetto caloroso e coinvolgente. Questo mix funziona particolarmente bene in contesti che presentano già elementi rossi e marroni, come ambienti immersi nella natura, con accenti arancioni nei fiori o nelle decorazioni della tavola.

Tutto l’arcobaleno

Non limitatevi a due o tre tonalità: siate creativi e utilizzate l’intero arcobaleno per colorare la vostra cerimonia di nozze. Usare una palette ampia di colori, simile a quella dell’arcobaleno, è una vera celebrazione della diversità e dell’inclusione. Si tratta di una soluzione piuttosto “rischiosa”, ma che si adatta benissimo ad ambienti in cui non è richiesta eccessiva formalità, come cerimonie con un ridotto numero di invitati o casalinghe.

Inoltre, con così tanti colori a disposizione, sarà molto facile integrarli in tutti gli aspetti del matrimonio: dalle installazioni floreali fino alla varietà di colori degli abiti delle damigelle, non avrete che l’imbarazzo della scelta.