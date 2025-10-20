Che colori scegliere per un matrimonio a novembre

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Colori da usare per un matrimonio a novembre

Il mese di novembre non rientra tra quelli più gettonati per i fiori d’arancio, eppure potrebbe riservare molte sorprese ai futuri sposi. Soprattutto per quanto riguarda la palette nuziale.

Ci sono infatti tantissime tonalità che possono essere utilizzate per decorazioni e wedding stationery, ispirandosi sia ai colori del foliage e della natura che a quelli delle classiche atmosfere comfy autunnali.

Come scegliere la palette nuziale per un sì a novembre

Se siete impegnati a scegliere i colori per la palette nuziale di un matrimonio a novembre, ci sono diverse opzioni che potrebbero rivelarsi un’ottima soluzione. I toni gioiello vivaci, come smeraldo, verde petrolio e magenta, si adattano perfettamente a una celebrazione di fine autunno. Tuttavia, anche tonalità neutre e terrose sono perfette per questo periodo dell’anno, soprattutto se avete scelto una location rustica o se il vostro stile personale è più minimalista.

Insomma, le soluzioni possono essere piuttosto eterogenee, ma qualunque sia l’opzione prescelta, assicuratevi che si sposi con il tema della cerimonia e le esigenze degli sposi.

Blu navy e crema

La combinazione di blu navy e crema è uno dei mix più gettonati in tutte le stagioni, e non risulta fuori luogo nemmeno nel mese di novembre. Il blu scuro è una tonalità gioiello che richiama l’autunno, mentre il color crema aggiunge un tocco leggero e arioso che lo stempera e completa alla perfezione.

Poiché l’unione di questi due colori potrebbe evocare ambientazioni nautiche o comunque dal sapore estivo, aggiungere il verde smeraldo aiuterà a rendere la palette più adatta a un matrimonio autunnale. Anche grigio, malva e oro sono ottimi complementari.

Ci sono infiniti modi utilizzare questa palette nel vostro matrimonio: potreste vestire le damigelle e i testimoni con abiti blu navy, abbinandoli a bouquet o boutonnière completamente bianchi. Potreste anche riprendere le nuance nelle decorazioni: per esempio, un sentiero di anemoni bianchi che costeggia la navata o vasi in porcellana cinese colmi di fiori bianchi disposti sui tavoli regaleranno uno splendido tocco al vostro sì.

Verde smeraldo e borgogna

Il borgogna e lo smeraldo sono due dei colori autunnali più tradizionali, e rappresentano un abbinamento ideale per un matrimonio a novembre. Questa palette dal sapore vivace e sofisticato si sposa molto bene con diversi tipi di location, dalle classiche ville d’epoca agli attici cittadini moderni.

123RF

Poiché entrambi i colori sono piuttosto decisi, potreste sceglierne uno come tono principale e l’altro come colore d’accento, in modo da evitare un effetto troppo pesante. Volendo, potreste anche aggiungere toni neutri per armonizzare la palette nel suo insieme.

Come utilizzare il borgogna e lo smeraldo in abbinamento? Una buona soluzione potrebbe essere la wedding stationery, utilizzando ad esempio un cartoncino bianco con caratteri color smeraldo e inserendolo poi in una busta color borgogna.

Anche le composizioni floreali sono un modo perfetto per dare vita a questa palette: scegliete bouquet, installazioni e centrotavola composti principalmente da fiori bianchi e fogliame verde, con un tocco di borgogna. Per un’alternativa ancora più romantica, la scelta può ricadere su rose rosse abbinate a verdeggianti elementi autunnali.

Smeraldo, borgogna e melanzana

Smeraldo e borgogna sono colori fondamentali per un matrimonio di novembre, ma se desiderate un tocco di originalità in più, potete aggiungere anche il melanzana. Questa tonalità di viola profondo si abbina perfettamente alla stagione e dona a qualsiasi ambiente un’aria sontuosa e regale.

Anche in questo caso, i fiori rappresentano uno dei modi migliori per sfruttare questa palette. Si può usare lo smeraldo per il fogliame, aggiungendo poi tocchi di borgogna e melanzana attraverso fiori stagionali per creare un insieme armonioso e d’impatto.

Per l’allestimento dei tavoli, scegliete una tovaglia importante in uno dei colori gioiello menzionati, e abbinatela a piatti e decorazioni neutre.

Ruggine, senape, blu navy e antracite

Se non siete amanti delle tonalità troppo sgargianti, ma non volete rinunciare a un tocco di colore, potete scegliere un singolare mix di ruggine, senape e blu navy. Queste nuance evocano la ricchezza delle pietre preziose, e con l’aggiunta del grigio scuro, il tutto si arricchisce di raffinata eleganza. Vista la sobrietà che la caratterizza, la palette vanta diversi campi in cui può essere utilizzata.

Provate con abiti color ruggine per le damigelle e completi blu navy per i testimoni, oppure scegliete fiori dalle tonalità intense che siano un mix di questi colori.

Utilizzate questa triade di nuance anche come base per la decorazione della sala, con piatti color ruggine, tovaglioli blu navy, candele senape e centrotavola floreali coordinati. Infine, aggiungete accenti antracite nei menù e nelle posate per un tocco di equilibrio e modernità.

Marrone, oro e avorio

Se state pensando di organizzare una cerimonia immersa nella natura, magari ambientata in location come fattorie e vigneti, dovrete puntare su toni terrosi come marrone e avorio, con un tocco di oro. Questa palette cromatica creerà un’atmosfera accogliente e confortevole, mettendo a proprio agio tutti gli invitati.

123RF

Le sfumature di marrone possono rivelarsi delle ottime alleate soprattutto per le scelte legate all’abbigliamento: ad esempio, abiti color rame per le damigelle e completi color tortora per i testimoni potrebbero essere una scelta molto positiva.

Per le decorazioni, potete apparecchiare i tavoli con piatti in legno o ceramica, posate dorate, e tovaglioli e menù color avorio. Anche le portate possono adattarsi a questa palette: provate ad esempio a scegliere una torta con decorazioni dorate servita su un’alzatina avorio o in legno.

Viola intenso, verde scuro, arancione bruciato, giallo calendula e rosa

Non esiste un numero massimo di colori da utilizzare nella propria palette di nozze, quindi perché non osare con una moltitudine di tonalità? Se cercate un effetto originale e vivace, potete combinare viola intenso, arancione bruciato, giallo calendula, verde e rosa.

Il viola e il verde scuro sono classici autunnali, mentre l’arancione bruciato e il giallo calendula ricordano il foliage di questo periodo. Infine, aggiungere un tocco di rosa regala leggerezza e delicatezza, per le spose più romantiche.

Tutte le tonalità potrebbero rivelarsi un’ottima soluzione per gli abiti delle damigelle, così come per composizioni e archi floreali da posizionare sia nel luogo del rito che in quello del ricevimento. Per la mise in place, invece, puntate su tovaglie e runner di un bel verde intenso, abbinate a candele color rosa e calendula lungo il centro dei tavoli per creare un effetto caloroso e gioioso.