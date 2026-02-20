Abito per le damigelle, le tendenze del 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Abiti per damigelle

Il 2026 riserverà molte sorprese in fatto di fiori d’arancio: le tendenze del nuovo anno non si limiteranno ai dettagli del rito e all’abito della sposa, ma riguarderanno anche il look delle damigelle.

Siete indecise su quale possa essere l’abito perfetto per le vostre bridesmaid? La moda nuziale del 2026 non sembra lasciare spazio a dubbi: l’outfit ideale per le damigelle sarà all’insegna della personalità e del comfort.

Abito da damigella, i trend del 2026

Le damigelle sono da sempre tra le protagoniste più ammirate di ogni matrimonio che si rispetti: le spose non possono assolutamente fare a meno del loro sostegno, e il corteo nuziale trova sicuramente giovamento in termini di vivacità e colori grazie ai loro splendidi outfit.

Scegliere con cura l’abito per le bridesmaid vuol dire valorizzarle e farle sentire importanti, e contribuisce allo stesso tempo alla realizzazione di foto di gruppo di maggior impatto. La tradizione vuole che il look venga stabilito di comune accordo con la sposa, e che tutte le amiche coinvolte scelgano un’unica nuance per i loro outfit.

Pur tenendo bene a mente quanto previsto dall’usanza comune, è tuttavia possibile personalizzare gli abiti in base alle mode e alle tendenze del momento. Nel 2026, infatti, i trend nuziali si annunciano decisamente originali anche sotto questo punto di vista.

Proprio come per i temi nuziali, le wedding stationery e i menù, anche gli outfit delle damigelle nell’anno corrente saranno decisamente fuori dagli schemi: secondo gli esperti, i look delle amiche della sposa saranno all’insegna della personalità, del comfort e del lusso mitigato.

Tessuti, colori e silhouette moderne concorreranno alla celebrazione dell’individualità, offrendo a tutti i membri del corteo nuziale la possibilità di coordinarsi senza tuttavia rinunciare alle proprie peculiarità singole. Se siete quindi chiamate a scegliere il look per le vostre damigelle di nozze nei prossimi mesi, sentitevi libere di sperimentare insieme a loro.

I colori di tendenza per le damigelle nel 2026

In quanto ai colori, nei prossimi mesi si potranno ammirare classiche tonalità tenui e tinte più vivaci, da selezionare anche in base alla stagione del sì.

Neutri caldi

Tonalità scaldate dal sole come sabbia, avena, mandorla e crema prenderanno il posto del classico rosa cipria come nuovi neutri di riferimento per il 2026. Queste sfumature donano infatti una morbidezza raffinata a corteo nuziale, composizioni floreali e wedding stationery.

Per valorizzare questa palette, abbinate abiti delle damigelle in diverse tonalità neutre e completate con fiori spontanei nei toni avorio, pesca chiaro e giallo paglia, rifiniti con accenti oro caldo.

Colori delicati

Romantiche e quasi impalpabili, le tonalità pastello come lilla, albicocca, rosa acqua e pistacchio sembrano uscite da una cartolina vintage. Perfette per matrimoni primaverili o all’aperto, queste nuance regalano un’energia fresca e giovanile, senza rinunciare a un tocco di vivacità.

Potete valorizzare questa palette mescolando toni pastello negli allestimenti dei tavoli o nella stationery effetto ombré, completando con tessuti naturali e traslucidi per mantenere un’atmosfera leggera e ariosa.

Verde oliva e salvia

Verdi smorzati come oliva e salvia sono tra i preferiti delle spose che desiderano un legame con la natura. Queste tonalità terrose e senza tempo aggiungono profondità senza risultare invadenti e si fondono splendidamente con colori neutri e floreali. Il verde oliva, in particolare, è ideale per gli abiti delle damigelle, soprattutto nei mesi autunnali.

Terracotta & cannella

Ricche di calore, le sfumature intense come terracotta e cannella non si limiteranno ai matrimoni autunnali. Questi colori profondi e decisi aggiungono teatralità ed emozione, e sono perfetti per coppie che vogliono una palette solida ma d’impatto.

Usateli anche come accenti in bouquet, tovaglioli o candele, bilanciando la loro intensità con tulle morbido, oro o bianchi cremosi per un effetto armonioso.

Azzurro cielo & nebbia argentea

Il blu chiaro torna protagonista nel 2026 con un’interpretazione moderna. Piuttosto che sul classico azzurro baby, per gli abiti delle vostre damigelle pensate piuttosto al denim slavato, ai cieli illuminati dalla luna e a sottotoni del grigio tenue.

Queste sfumature contemporanee, romantiche e sorprendentemente sofisticate, si abbinano perfettamente a gioielli in argento, fiori dai toni polverosi e dettagli di design puliti e minimal. In tutte le stagioni.

Malva polveroso & prugna fumé

Intensi ma delicati, il malva polveroso e il prugna fumé offrono un’interpretazione più suggestiva delle classiche palette romantiche, ideali per spose che desiderano valorizzare la personalità delle loro damigelle.

Queste tonalità evocano una nostalgia dal sapore vintage e si prestano magnificamente a composizioni floreali o ad abiti da damigella coordinati ma non identici. Il tessuto che li valorizza al meglio? Il velluto, soprattutto per i sì nel periodo invernale.

Il tessuto per gli abiti da damigella nel 2026

Plissettature romantiche, velluti soffici e rasi fluidi saranno senza alcun dubbio i tessuti più gettonati per gli abiti delle damigelle nel 2026. Questi materiali hanno infatti il merito di valorizzare anche le silhouette più semplici, creando movimento e regalando un tocco di lusso all’ensemble.

Un abito in chiffon plissettato è perfetto per un matrimonio primaverile, magari allestito in giardino, mentre un modello in velluto profondo regalerà calore e glamour a una cerimonia invernale. Infine, non mancheranno soluzioni in pizzo, a patto che sia abbinato a pattern e texture contemporanee.

Parola d’ordine per il 2026: differenziare gli abiti

La tradizione vorrebbe che le damigelle indossino abiti dello stesso colore e modello, ma nei prossimi mesi qualcosa potrebbe cambiare. Sempre più spose sceglieranno infatti di regalare alle proprie bridesmaid modelli differenti, mescolando tonalità e silhouette differenti all’interno della stessa famiglia cromatica.

Provate quindi a mixare neutri delicati, romantici rosa cipria o blu marini declinandoli in nuance tenue e vivaci. Il risultato? Un look armonioso ma unico, che celebra l’individualità di ogni damigella.

Le silhouette degli abiti delle damigelle

Ogni matrimonio che si rispetti prevede sì un protocollo da rispettare, ma calato il sipario sul rito, è giusto che tutti riescano a godersi al meglio la festa. Incluse le damigelle. Se avete previsto un dj in console e un after party al termine della cena, farete sicuramente felici le vostre amiche con abiti comfortevoli e leggeri.

Aspettatevi chiffon, rasi morbidi e modelli che valorizzano ogni fisicità, ideali per ballare tutta la notte. Scollature rischiose, silhouette a sirena o corpetti stringenti sono sicuramente tra le opzioni meno gettonate su cui puntare.

Ovviamente, lo stesso discorso vale per le calzature: ai tacchi a spillo, sempre più damigelle preferiranno modesti platform e, perché no, comodissime ballerine.