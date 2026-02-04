Regalo per le damigelle, cosa scegliere

Sempre più spose scelgono di consegnare un regalo alle proprie damigelle: le soluzioni, a tal proposito, sono molte e variegate

Le damigelle sono un sostegno molto importante per le spose, e per questo motivo molte future mogli scelgono di ringraziarle con un piccolo regalo per la loro vicinanza.

Acquistare un presente per i membri del corteo nuziale è una pratica che sempre più coppie stanno abbracciando: nonostante non esistano delle regole precise, ci sono comunque alcuni dettagli che potrebbero rendere più semplice la scelta del regalo per le proprie damigelle.

Regalo per le damigelle, sì o no?

Non è obbligatorio fare regali di ringraziamento alle damigelle, ma è fortemente consigliato. Scegliere un presente per ciascun membro del corteo nuziale è il modo migliore per far capire loro quanto gli sposi apprezzino i loro sforzi e la vicinanza in un momento così importante. È comunque importante che il dono sia accompagnato da un biglietto di ringraziamento scritto a mano.

In alternativa ai regali, le future spose potrebbero anche scegliere di coprire alcune spese legate alla cerimonia, acquistando per le damigelle abiti, accessori, trucco e capelli, oppure facendosi carico di un alloggio vicino alla location del ricevimento.

Che tipo di regalo fare alle damigelle

Se avete deciso di acquistare un regalo per le damigelle, sappiate che non sarà necessario esagerare per dimostrare la vostra gratitudine: come nella maggior parte delle occasioni, è il pensiero che conta. In linea di massima, le spose hanno a disposizione due opzioni: possono pensare ad un dono simbolico da porgere quando chiederanno alle proprie amiche di fare da damigelle, oppure ad un tradizionale presente di ringraziamento.

Se il vostro budget è limitato, gli esperti consigliano di dare priorità ai regali di ringraziamento rispetto a quelli di proposta. Un biglietto affettuoso o una richiesta sincera saranno più che sufficienti per chiedere: “Vuoi essere la mia damigella?”. L’unica raccomandazione è mantenere una certa equità tra tutte le vostre bridesmaids: pensate a cosa piacerebbe e sarebbe utile a ciascuna di loro, personalizzando anche in base ai loro gusti.

Quanto spendere per i regali alle damigelle

Non esiste una somma esatta da dedicare all’acquisto dei regali per le damigelle. In linea di massima, si potrebbe prevedere una cifra simile a quella che si spenderebbe per un regalo di compleanno o natalizio. In media, le coppie spendono circa 80 euro per ciascuna damigella se il corteo nuziale è composto da una o due persone, ma la somma può scendere nel caso in cui le bridesmaids siano in numero superiore.

L’importante è che il regalo (o i regali) trasmettano chiaramente il vostro intento, ovvero quello di ringraziarle per l’impegno e il tempo dedicato alla pianificazione della vostra cerimonia.

Quando consegnare i regali alle damigelle?

Ci sono diversi momenti adatti per consegnare un regalo alle damigelle. Se avete pensato ad un pensiero che accompagni la vostra richiesta di partecipare al corteo nuziale, dovrete ovviamente consegnarlo nel momento della “proposta”, che corrisponde a circa 7-8 mesi prima delle nozze. In questo modo darete a ciascuna amica tutto il tempo necessario per organizzare budget e ferie, così da vivere il grande giorno con meno stress.

Per quanto riguarda i regali di ringraziamento, sarebbe meglio consegnarli poco prima o subito dopo il matrimonio. È possibile anche farli avere alle damigelle il giorno stesso delle nozze, assicurandovi di trovare un momento opportuno per porgere loro anche i vostri ringraziamenti.

Il momento può cambiare anche in base al tipo di regalo scelto. Se si tratta di qualcosa da indossare il giorno delle nozze— come gioielli o scarpe personalizzate — è meglio consegnarlo alla vigilia del sì. Se invece si tratta di una gift card, prodotti per la cura di sé, una cornice o accessori per il vino, si può tranquillamente consegnare il tutto qualche giorno dopo il matrimonio.

Idee regalo per le damigelle

Quando sono chiamate a pensare ad un regalo per le loro damigelle, molte future spose puntano su gadget e capi personalizzati. In questo modo, tutti i membri del loro corteo nuziale saranno facilmente riconoscibili e potranno godere di qualcosa pensato espressamente per loro.

Vestaglie, accappatoi, pigiami e pantofole

Perché non prepararsi con stile in vista del fatidico sì? Potete sorprendere le damigelle la mattina del matrimonio con vestaglie, accappatoi, pantofole o pigiami carini o personalizzati. Potete anche regalare camicie da notte alle damigelle più giovani e alle flower girl. Le vostre amiche potranno usarle anche nelle foto dei preparativi, soprattutto se indosserete anche voi una vestaglia coordinata.

Gift box personalizzate

Le scatole regalo personalizzate per le damigelle, piene di piccoli oggetti speciali, sono un’ottima soluzione: possono essere modificate ed adattarsi alle esigenze più diverse. All’interno potete inserire:

Dolcetti

Foto

Biglietto di ringraziamento

Mini bottiglietta per bevande

Forcine per capelli

Fiori

Portachiavi

Smalto per unghie

Abiti da damigella per il sì

Perché non regalare alle damigelle gli abiti che indosseranno per accompaganrvi all’altare? Se sono su misura e personalizzati, li adoreranno e saranno felici di indossarli di nuovo. Assicuratevi solo di scegliere un colore che possa mettere tutte d’accordo.

Borse o pochette

Le vostre damigelle avranno sicuramente bisogno di una piccola borsa per porre all’interno tutto il necessario nel giorno dei fiori d’arancio. Perché quindi non aiutarle a trovare l’accessorio perfetto? Si può trattare di una tote bag, di una clutch, ma anche di una pochette o di una borsa di paglia personalizzata nel caso di un matrimonio in estate.

Tazze o calici

Non è necessario che il regalo scelto debba essere utilizzato durante il ricevimento nuziale. Soprattutto nel caso in cui abbiate optato per un dono di ringraziamento, potete consegnare alle damigelle un oggetto da godersi nei loro momenti di relax: si potrebbe trattare di una tazza con le loro iniziali oppure di un calice da vino inciso.

Beauty e make-up

Con il beauty non si sbaglia mai: le damigelle accoglieranno sicuramente con entusiasmo kit di pennelli, lip gloss, set di smalti coordinati e mini palette per occhi.

Regali sentimentali

Se avete un rapporto speciale con le vostre damigelle, potete puntare su soluzioni più sentimentali. Qualche esempio? Una cornice con un vostro scatto insieme, stampe o illustrazioni, una lettera personalizzata, un diario o un taccuino da riempire con aneddoti e ricordi.