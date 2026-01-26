Biglietto di ringraziamento per gli invitati, come prepararne uno (e cosa scrivere)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Biglietto di ringraziamento di matrimonio

Amici e parenti svolgono un ruolo chiave durante una cerimonia di nozze, motivo per cui molti sposi scelgono di ringraziarli con un biglietto ad hoc. Si tratta solitamente di poche righe che potrebbero tuttavia fare la differenza per chi le riceverà.

Il testo dei biglietti di ringraziamento può essere un po’ complicato, soprattutto quando si sono ricevuti regali non tradizionali come denaro, esperienze o carte regalo. Inoltre, inviarli tempestivamente è fondamentale per esprimere la propria gratitudine in modo coerente.

Come scrivere i biglietti di ringraziamento per il matrimonio

Quando gli sposi decidono di inviare un biglietto di ringraziamento ai propri invitati, possono seguire alcuni piccoli accorgimenti per velocizzare la pratica.

Preparate i materiali in anticipo

Lavorare ai biglietti di ringraziamento può rivelarsi un’attività molto piacevole, ma così come per la wedding stationery, va curato anche il design delle card scelte. Per prima cosa, selezionate carta e colori che si abbinino con il resto della cancelleria nuziale o che rispettino comunque la vostra estetica. Utilizzate inoltre una penna a inchiostro blu o nero e assicuratevi che non sbavi né trapassi i cartoncini. Infine, non dimenticate di fare scorta di francobolli, così i biglietti saranno pronti per la spedizione immediata.

Scrivete i biglietti a mano

I biglietti di ringraziamento per i regali di nozze dovrebbero essere sempre scritti a mano per un motivo molto semplice: dimostrare che avete dedicato del tempo alla stesura di un messaggio personale e sentito per ciascun invitato. Digitare o inviare i ringraziamenti via email può sembrare impersonale e, in alcuni casi, i destinatari potrebbero persino considerarlo scortese. Poiché scrivere a mano il testo per ogni singolo invitato potrebbe richiedere parecchio tempo, saranno sufficienti anche poche righe.

Personalizzate i biglietti in base al regalo ricevuto

Assicuratevi di menzionare il regalo ricevuto nel biglietto di ringraziamento che invierete ad amici e parenti. Nel caso di regalo in denaro, nulla vi vieta di indicare la cifra esatta: anzi, servirà a confermare di aver ricevuto l’importo corretto e per intero.

Provate anche a spiegare velocemente come verranno utilizzati i soldi: gli invitati vogliono esser certi che il loro presente sia stato apprezzato, quindi specificate se il contributo servirà per una ristrutturazione della casa, per un fondo comune o per esperienze memorabili di coppia.

Indirizzate e spedite correttamente i biglietti

Il testo di un biglietto di ringraziamento nuziale può essere anche informale. Se state inviando la card a un’intera famiglia o a una coppia, rivolgper nome a ciascuno di loro. Sull’esterno della busta del biglietto di ringraziamento, invece, utilizzate lo stesso criterio adottato per gli inviti di nozze. È preferibile scrivere gli indirizzi a mano, ma si possono utilizzare anche etichette prestampate per risparmiare un po’ di tempo.

Quando inviare un biglietto di ringraziamento

Quando si deve spedire un biglietto di ringraziamento per un amico o un parente, si hanno solitamente due opzioni in merito alla tempistica. Se avete ricevuto il regalo di nozze prima della cerimonia, potete inviare il messaggio immediatamente, senza attendere necessariamente il ricevimento. In alternativa, invece, potete inoltrare tutto nei giorni immediatamente successivi al sì, così da ottimizzare i tempi e assicurarvi di poter svolgere l’attività senza particolare stress.

Come scrivere un biglietto di ringraziamento

Non ci sono regole universali per quanto riguarda la lunghezza del biglietto di ringraziamento, ma nella stesura del testo, per rendere l’operazione ancora più semplice, potrebbe rivelarsi utile seguire alcune piccole regole. In particolare, assicuratevi che la struttura rispetti più o meno questi passaggi:

“Caro/a” seguito dal nome del destinatario o dei destinatari, se il biglietto è rivolto a più persone

seguito dal nome del destinatario o dei destinatari, se il biglietto è rivolto a più persone “Grazie per” seguito dal regalo specifico

seguito dal regalo specifico Una frase su come intendete usare il regalo o su come lo avete già utilizzato

o su Una frase su quanto vi abbia fatto piacere festeggiare insieme a loro al matrimonio (oppure su quanto non vediate l’ora di festeggiare insieme , se state inviando il biglietto prima del grande giorno)

(oppure su , se state inviando il biglietto prima del grande giorno) Un’espressione di “grazie ancora” per concludere

per concludere Una chiusura cordiale, seguita dai vostri nomi

Idee per il testo di biglietti di ringraziamento

Il biglietto di ringraziamento va adattato in base al tipo di regalo ricevuto. In linea di massima, potreste ritrovarvi davanti a diversi scenari.

Ringraziare per un regalo in denaro

Se dovete scrivere un biglietto per ringraziare di aver ricevuto un regalo in denaro, assicuratevi di far sapere come intendete utilizzarlo.

Cari [Nome/i dell’ospite/degli ospiti],

Siamo davvero grati per il vostro generoso regalo. Siamo un passo più vicini alla ristrutturazione della cucina che sogniamo da tempo e contiamo di iniziare questa primavera. È stato bellissimo avervi con noi a festeggiare il matrimonio. Non vediamo l’ora di rivedervi a [la prossima occasione in cui vi incontrerete].

Ringraziare per un regalo materiale

La maggior parte degli invitati punterà su un regalo materiale, magari scegliendolo dalla vostra lista di nozze.

Cari [Nome/i dell’ospite/degli ospiti],

Grazie mille per i calici di cristallo per il vino. Ora abbiamo un set completo — e sapete quanto amiamo le bollicine! Non vediamo l’ora che veniate a trovarci, così potremo goderci un bicchiere insieme. Grazie ancora per aver pensato a noi!

Un caro saluto,

[I vostri nomi]

Ringraziare per una donazione benefica

Se avete chiesto agli invitati di destinare una somma ad un ente benefico, spiegate nel messaggio perché avete scelto di includere le donazioni solidali nella lista nozze e quanto l’organizzazione scelta significhi per voi.

Cari [Nome/i dell’ospite/degli ospiti],

Vi siamo profondamente grati per il vostro generoso contributo all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Questa organizzazione ha un posto speciale nei nostri cuori, dato che siamo orgogliosi genitori di due cagnolini adottati. Siamo davvero felici che il nostro giorno speciale possa aiutare a costruire qualcosa di significativo. Non vediamo l’ora di festeggiare presto insieme a voi!

Un caro saluto,

[I vostri nomi]

Ringraziare chi non ha potuto partecipare al matrimonio

Ci sono diversi motivi per cui un invitato potrebbe non essere riuscito a partecipare al vostro matrimonio. Anche se non erano presenti al vostro “sì”, alcuni ospiti vi invieranno comunque i loro auguri e, in molti casi, anche un regalo. Anche in questo caso, è giusto provvedere a inviare un messaggio..

Cari [Nome/i dell’ospite/degli ospiti],

Grazie mille per gli asciugamani da bagno morbidissimi. [Nome del/della partner] e io ne abbiamo già fatto uso. Ci siete mancati al matrimonio e speriamo di poter festeggiare insieme di persona molto presto.

Con affetto,

[I vostri nomi]