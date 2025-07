Auguri di matrimonio, idee per il biglietto

Ironico, formale o commovente: ecco come scrivere un biglietto per un matrimonio e come consegnarlo agli sposi

123RF Come scrivere un biglietto di auguri di matrimonio

Non solo gli sposi, ma anche gli invitati di un matrimonio hanno dei piccoli compiti da assolvere in vista del sì. Oltre a scegliere un outfit adeguato e a selezionare il regalo ideale, amici e parenti sono infatti tenuti a scrivere un biglietto di auguri per i futuri coniugi.

Pur trattandosi di poche righe, redigere un buon messaggio non è sempre semplice: attraverso le parole scelte, i neo-sposi dovranno infatti percepire la gioia e la gratitudine di amici e familiari. Siete a corto di idee? Ecco alcuni suggerimenti per scrivere un biglietto di auguri indimenticabile per un matrimonio.

Come scrivere un biglietto di auguri di matrimonio

Blocchi creativi e poca dimestichezza con le parole scritte potrebbero rivelarsi dei veri nemici quando si è chiamati a scrivere un messaggio di auguri nuziali. Come si fa racchiudere in poche frasi la gioia e l’affetto per i festeggiati? E, soprattutto, esistono delle regole di galateo da seguire anche in questo caso?

Innanzitutto, è importante fare delle distinzioni: le parole varieranno a seconda del legame che si ha con gli sposi. La sorella della sposa o la sua damigella d’onore potrebbero ricordare gli anni dell’infanzia o il primo incontro con il marito. Un parente lontano, invece, potrebbe optare per un messaggio più generico, augurando semplicemente il meglio alla coppia. Non esiste un approccio sbagliato: l’importante è scegliere frasi che abbiano un significato per chi scrive e per il legame con i festeggiati.

Per quanto riguarda le regole, non esistono degli schemi da seguire, ma qualche piccola dritta da tenere in mente nella stesura del biglietto potrebbe rivelarsi utile.

Menzionate entrambi i nomi

Qualunque sia il vostro rapporto con la coppia, indirizzate il biglietto a entrambi. Se ad esempio siete amici della sposa, non scrivete qualcosa di troppo personale solo per lei: soprattutto nel giorno del matrimonio, il contenuto del biglietto dovrebbe riguardare tutti e due i festeggiati. Assicuratevi che i nomi dei destinatari siano scritti anche sulla busta contenente il messaggio: indirizzate il vostro messaggio “Agli sposi” oppure “Al Signor… e alla Signora….”.

Evitate di essere troppo generici

Anche se il biglietto contiene un messaggio già pre-scritto, personalizzatelo. Non limitatevi mai ad apporre una semplice firma, ma accompagnate sempre con qualche parola di vostro pugno. Se invece siete molto amici della coppia, potete rendere il messaggio più intimo: potete includere un ricordo condiviso con loro, oppure raccontare del vostro primo incontro.

Usate l’umorismo con cautela

L’ironia su carta può essere facilmente fraintesa, e il galateo in questo caso può essere d’aiuto: evitate argomenti delicati, come il denaro, la durata della loro relazione e, ovviamente, eventuali ex partner.

Cosa scrivere sul messaggio di auguri per gli sposi

Il contenuto di un biglietto di auguri di matrimonio varia, come già detto, in base al rapporto che si ha con gli sposi. Potreste scegliere di affidarvi a degli aforismi tematici, oppure di mettere giù qualche parola di vostro pugno.

Auguri formali

Se non avete un rapporto particolarmente stretto con nessuno dei due sposi, potete limitarvi a qualche frase di rito per far loro i vostri migliori auguri.

Congratulazioni per il giorno del vostro matrimonio! Vi auguro una vita piena di salute e felicità.

Che il vostro matrimonio sia ricco di successo e gioia.

Che possiate vivere per sempre felici e sereni come oggi.

Vi auguro un amore infinito e tanta felicità.

Congratulazioni per questo giorno speciale, e grazie per avermi permesso di farne parte!

Vi auguro una vita di coppia serena e in piena salute.

Possa il vostro matrimonio essere benedetto da amore, rispetto e comprensione.

Auguri di nozze informali

Se siete legati da un rapporto più intimo con uno dei due sposi, potete invece puntare su qualcosa di leggermente meno formale e più commovente.

A tanti altri anni insieme, ricchi di avventure come quelle che abbiamo già vissuto.

Non potrei essere più felice per voi due: vi meritate tutto quello che avete oggi.

Sono davvero grato/a di poter condividere questo momento con voi. Auguri per una vita serena insieme.

Il vostro amore mi ispira ogni giorno: che possa crescere ancora di più dopo questa festa fantastica.

Vi ho visti conoscervi, scegliervi ed innamorarvi: mi avete insegnato una lezione sull’amore che non dimenticherò mai.

Questo giorno è il degno coronamento di un legame che va oltre ogni logica razionale. Vi meritate tutto il bello che c’è nella vita.

Vi auguro che i vostri occhi quando vi guardate continuino a brillare come oggi: l’amore è tutto lì.

Sono così orgoglioso/a di voi due! (Lo sapevo che ce l’avreste fatta!)

Brindo a voi, al vostro “sì” e agli anni bellissimi che verranno dopo.

Ricordo ancora la prima volta che vi ho incontrati: da allora, il mio affetto per voi come coppia è cresciuto ogni giorno. Congratulazioni!

Auguri ironici

Regalare un sorriso agli sposi nel giorno del loro sì potrebbe essere un’ottima soluzione per stemperare la tensione. Soprattutto se siete legati da un rapporto di amicizia di lunga data.

Che la vostra vita insieme sia piena di risate, amore… e zero discussioni su come passare il weekend!

Siete la prova vivente che il romanticismo vince sempre … anche se uno è romanista e l’altra è laziale.

Che nella vostra vita matrimoniale non manchino mai salute, amore, serenità e una buona dose di pazienza.

Brindo a voi, che avete deciso volontariamente di condividere il telecomando per tutta la vita. Siete dei coraggiosi!

Auguri di nozze religiosi

Se gli sposi hanno scelto una cerimonia religiosa e anche voi condividete con loro una forte fede, potreste invece puntare su auguri di stampo cattolico.

Le mie preghiere perché la vostra sia un’unione felice e sana.

Che Dio vi benedica e vi conceda tutte le gioie della vita insieme.

“Siate sempre umili, gentili e pazienti; sopportatevi a vicenda con amore.” — Efesini 4:2

Il vostro matrimonio è una benedizione: custoditelo con cura.

Come e quando consegnare il biglietto di auguri

Così come nella stesura del biglietto, anche per quanto riguarda la sua consegna ci sono delle piccole regole che potrebbero aiutare a evitare brutte figure. In primis, assicuratevi di avere una card di auguri da consegnare nel giorno del sì anche se avete già recapitato il vostro regalo di nozze o contribuito ad un’eventuale raccolta per il viaggio di nozze. A prescindere dai doni materiali, si tratta di un gesto carino che farà piacere a tutti gli sposi.

Solitamente il biglietto va posizionato sul tavolo dei regali oppure, in alcuni casi, in una cassetta allestita ad hoc per l’occasione. In alternativa, potete consegnarlo a mano al termine della cerimonia, preferibilmente allo sposo: a differenza della neo-moglie, infatti, quasi sicuramente l’abito sarà dotato di tasche e taschini in cui posizionare la busta.