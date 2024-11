Fonte: iStock Sposi in luna di miele

Organizzare un matrimonio potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto ardua, e la luna di miele rappresenta per molti sposi un’ottima soluzione per rilassarsi dopo un periodo così stressante. Ma quali sono le migliori destinazioni per le coppie di neo coniugi? Che siate alla ricerca di una meta rilassante, oppure di un viaggio all’insegna dell’avventura, ecco quali sono le soluzioni migliori per un viaggio di nozze nel 2025.

Quali sono le migliori destinazioni per un viaggio di nozze nel 2025

Che sia una mini-moon o un viaggio della durata di un mese, la luna di miele è senza alcun dubbio uno dei momenti più attesi dagli sposi. Scegliere una destinazione che rispetti tutti i criteri in termini di budget e di attrazioni da visitare non è sempre semplice, ma per il prossimo anno alcune mete potrebbero decisamente fare la differenza. Il portale Brides ha raccolto quelle che, per un motivo o per l’altro, potrebbero rispondere alle esigenze dei neosposi nel 2025: scopriamole insieme.

Isole Fiji

Vero e proprio classico per le lune di miele, le isole Fiji si confermano tra le mete più gettonate per i viaggi di nozze nel prossimo anno. Cosa c’è di meglio che rilassarsi in qualche resort con vista mare, tra spiagge incontaminate, palme, lagune e montagne? Le opzioni a cinque stelle sono moltissime, e mettono a disposizione degli ospiti una vasta gamma di esperienze, tra cui romantiche cene nel proprio molo personale, sessioni di snorkeling e pasti a base di pesce freschissimo e champagne. Una soluzione particolarmete adatta se non avete problemi di budget.

Bali

Una luna di miele a Bali promette magia assoluta. L’isola indonesiana è la location perfetta per un soggiorno all’insegna del romanticismo e della passione: non solo offre spiagge selvagge, luoghi perfetti per il surf e massaggi indimenticabili, ma è anche piena di musica, cultura, arte e templi. La natura, celebrata in tutte le sue forme, è protagonista assoluta anche nel design di resort e strutture ricettive, rigorosamente immerse nel verde.

Isole Cicladi

Questo gruppo di isole del Mar Egeo include mete bellissime e celebri come Santorini e Mykonos, perfette se avete previsto il sì nel periodo tardo estivo. Oltre a fare un bagno in acque cristalline, potrete visitare rovine archeologiche, terrazze panoramiche e concedervi una gita a Paros e Folegrandos, decisamente meno affollate delle location più celebri.

Scozia

Se non siete fan di mare e tintarella, lasciatevi travolgere dalla bellezza della Scozia. Potete iniziare il vostro tour dalle lowlands, concedendovi una sosta tra le bellissime strade e l’architettura gotica di Edimburgo. Proseguite poi verso Loch Lommond, il lago più esteso della Gran Bretagna, e dirigetevi verso Nord, fino all’isola di Skye. Nota per i pittoreschi villaggi di pescatori, i castelli medievali e i paesaggi immersi nella natura, potrebbe rivelarsi una splendida scoperta.

Giappone

Bellezze naturali, sushi, storia e cultura: il Giappone è un perfetto connubio di passato e presente, con le sue metropoli e le bellissime passeggiate nel verde. Tokyo offre un’atmosfera futuristica con le sue luci e i suoi grattacieli, mentre Kyoto ospita più di una dozzina di siti patrimoni dell’UNESCO.

Prendetevi del tempo per esplorare anche le isole del Paese, come Okinawa, per una full immersion nelle tradizioni nipponiche.

Bassa California

Poco conosciuta, la Bassa California, in Messico, merita di essere visitata per più motivazioni. In questa penisola troverete esempi di villaggi messicani come San Jose del Cabo, ma anche East Cape, con i suoi bellissimi paesaggi marittimi. Nella Valle di Guadalupe, infine, potrete gustare pietanze prelibate ed ottimo vino, soggiornando in resort di lusso a prezzi piuttosto ragionevoli.

Marocco

Cercate una destinazione all’insegna della scopera e dell’avventura? Pensate al Marocco. A Marrakech, città berbera circondata da mura medievali, potrete ammirare spettacolare architettura e design, godendovi le esibizioni di musicisti ed artisti di strada. In alternativa, potete concedervi una sosta nella bellissima città di Fes, puntando poi su qualche passeggiata lungo la catena montuosa dell’Atlante. Essaouira, infine, è un bellissimo villaggio sulla costa, con cammelli sulle spiagge e sentieri ciottolosi da esplorare.

Isole Galapagos

Un resort sulla spiaggia è sempre la soluzione preferita per le coppie che amano il mare, ma se siete alla ricerca di qualcosa di più, valutate la possibilità di un’avventura alle isole Galapagos. La meta preferita di Charles Darwin offre la possibilità perfetta per una full immersion nella natura selvaggia: pensate ad una crociera eco-sostenibile, che vi permetta anche di prender parte ad escursioni di snorkeling e kayaking. Paradiso green, questa destinazione offre anche moltissime opzioni gastronomiche votate alla sostenibilità, con cibo di agricoltori locali e hotel carbon neutral.

Namibia

Dune sabbiose, un deserto incredibilmente esteso e una grande abbondanza di rinoceronti neri: la Namibia rappresenta la soluzione ideale in cui godersi momenti di serenità o lasciarsi travolgere dalla grandiosità della natura.

Questo Paese non si limita ad offrire ai visitatori tipici safari, ma promette esperienze indimenticabili in glamping immersi nella natura oppure con vista mare.

Valle Sacra del Perù

La Valle Sacra, situata nelle Ande peruviane, vicino a Cusco, capitale dell’Impero Inca, è una meta imperdibile per gli appassionati di storia. Qui si trovano bellissimi villaggi come Urubamba e Aguas Calientes, da cui si può raggiungere molto facilmente Machu Picchu. Se cercate una soluzione per immergervi a pieno nella natura del posto, potete optare per uno dei numerosi resort della zona, che mettono a disposizione degli ospiti una vasta gamma di esperienze, incluso hiking, rafting ed arrampicata. Attenzione, quindi, a non esagerare con il pisco, un ottimo distillato prodotto proprio in queste regioni.

Vietnam

Il Vietnam ha tutto quello che si potrebbe desiderare da una luna di miele: spiagge, cultura, fiumi, templi buddisti e sofisticate città. Ho Chi Minh e Hanoi sono le metropoli più importanti, mentre Hoi An, Mui Ne, e Hue sono location più rurali e vicine al mare per un soggiorno più rilassante. Considerata l’estensione del Paese, tuttavia, la soluzione migliore sarebbe quella di effettuare un road trip, così da vivere un’esperienza totale fatta di mercati, passeggiate e ottima cucina locale.

Slovenia

Celebre per i bellissimi castelli, cime innevate, fonti termali e campi verdeggianti, la Slovenia sta diventando sempre più popolare. Qui si trova anche la città più verde d’Europa, Ljubljana, che potrete visitare senza temere una quantità eccessiva di turisti. Da poco entrato ufficialmente nella Guida Michelin, questo Paese si distingue anche per la vibrante cucina e l’attenzione all’ambiente, con diverse fattorie organiche e ritiri per disintossicarsi dal digitale e dalla tecnologia.