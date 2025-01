Come conservare un bouquet di nozze: idee e consigli

Fonte: iStock Un bouquet di fiori

Perché dire addio al bouquet di nozze che vi ha accompagnate in uno dei giorni più belli della vostra vita? Sempre più coppie, a tal proposito, scelgano di conservare almeno una parte della preziosa composizione, così da tenere sempre con sé un ricordo che le riporti al loro momento speciale.

I metodi di conservazione dei fiori sono molteplici, ed includono sia opzioni fai-da-te che servizi professionali. Ecco quali sono le migliori soluzioni per preservare il proprio bouquet di nozze.

Come conservare un bouquet di nozze

Molti sposi si limitano a conservare solo il proprio bouquet di nozze, ma in realtà qualsiasi composizione della giornata può essere salvata e mantenuta per anni: gli elementi delle decorazioni floreali, i centrotavola del ricevimento e i boutonnière possono essere tutti preservati se si pianifica con anticipo il metodo di conservazione.

I modi per farlo sono molti, e vanno scelti in base all’uso che si intende fare dei fiori e alla posizione che si intenda attribuire loro nella cornice della propria abitazione. Le opzioni possono essere semplici fai-da-te o richiedere l’aiuto di un professionista: è proprio questo il primo nodo da sciogliere per identificare il metodo di conservazione più adatto. Se siete particolarmente abili nei lavori manuali, infatti, potrebbe essere divertente mettersi alla prova con un progetto post-matrimonio: lavorare con i fiori sarà un modo piacevole per rivivere i festeggiamenti anche poco dopo l’evento. Numerose tecniche sono estremamente semplici: potrete pressare alcuni fiori tra le pagine di un libro e lasciare che il tempo faccia il suo lavoro, oppure decidere di appendere il bouquet a testa in giù per farlo essiccare naturalmente.

Le motivazioni che portano le coppie a rivolgersi ad un professionista, invece, sono tendenzialmente due: i tempi e la complessità del progetto. Per quanto riguarda le tempistiche, alcuni metodi di conservazione richiedono di agire rapidamente, così che i fiori possano essere immortalati nello stato più fresco possibile. Questo può essere difficile, o praticamente impossibile, se si ha intenzione di partire immediatamente per la luna di miele. É assolutamente fondamentale affidarsi ad un esperto anche se si vuole scegliere un metodo di conservazione di difficile applicazione, che richieda una certa preparazione e abilità manuale.

Metodi per conservare i fiori del matrimonio

Esistono diversi metodi per la conservazione fai-da-te dei fiori. Alcuni sono estremamente pratici, e richiedono un minimo sforzo in termini di budget e di tempo. Altri, invece, sono più indicati per gli amanti del bricolage, o comunque per quanti abbiano a disposizione un budget sufficiente a pagare i servizi di un professionista.

Siete alla ricerca di una soluzione originale per conferire una seconda vita al vostro bouquet di nozze? Ecco una serie di idee che potrebbero rispondere alle vostre esigenze.

Pressare i fiori

Pressare i fiori di un bouquet di nozze è un’operazione piuttosto semplice, che permetterà comunque di conservare un piacevole ricordo del giorno del sì. Per portare a termine questa pratica, bisogna in primis disporre i fiori su della carta oleata pulita: scegliete in questa fase una disposizione soddisfacente degli steli, poiché successivamente non potranno più essere modificati.

La carta con i fiori dovrà essere posta tra le pagine di un libro pesante: prima di richiudere il volume, tuttavia, ricordate di aggiungere un altro foglio di carta oleata al di sopra di quello precedente, così da evitare che i fiori si macchino d’inchiostro. Dopo aver chiuso il libro, infine, cercate di appesantirne la superficie con un altro oggetto, come un vaso o delle scatole. Il tutto deve essere lasciato ad asciugare per 7-10 giorni. Una volta che i boccioli saranno piatti e secchi, possono essere disposti ed incorniciati come meglio si crede.

Appendere i fiori a festa in giù per farli asciugare

Un altro modo semplice per conservare il bouquet è lasciandolo essiccare all’aria. Affinché l’operazione riesca pienamente, bisogna tuttavia rimuovere qualsiasi nastro dalla composizione, disponendo ogni stelo singolarmente. Successivamente, appendete i boccioli a testa in giù in un’area asciutta e a temperatura costante.

Lasciate quindi essiccare i fiori all’aria per almeno una settimana o più, se l’ambiente è fresco. Una volta asciugati, gli steli possono essere disposti in un vaso oppure utilizzati per creare una ghirlanda.

Aggiungere i petali ad una candela bianca

I petali di un bouquet essiccato possono essere utilizzati per molteplici scopi. Ad esempio, possono diventare dei bellissimi ornamenti per delle candele semplici: dopo averli asciugati, potrete attaccarli con una colla speciale sulla superficie del cero da voi scelto, dando sfogo alla fantasia.

Se non pensate di poter riuscire a realizzare queste piccole creazioni da soli, potete dare uno sguardo alle proposte di artigiani ed artisti su piattaforme come Etsy.

Conservare i fiori con un gel di silice

Il gel di silice è una sabbia porosa che assorbe l’acqua e asciuga i fiori in un periodo che va da uno a sette giorni. Questo materiale permette agli steli di mantenere un aspetto molto simile a quello del giorno del matrimonio, ed è piuttosto semplice da realizzare anche in autonomia.

Il gel di silice può essere acquistato in qualsiasi negozio ad un prezzo modico. Disponetene uno strato in un contenitore ermetico e posizionate delicatamente i fiori nella sabbia. Versate quindi con attenzione il materiale intorno ai petali, facendo attenzione a non alterare la forma del fiore. Continuate a riempire fino a raggiungere il bordo del contenitore, e chiudete poi con il coperchio. È importante che il contenitore sia ermetico per evitare che si formi della muffa.

Dopo una settimana, rimuovete i fiori con cura e bagnateli con uno spray fissativo (anche della lacca per capelli andrà bene). Potete poi sistemarli in un vaso o inserirli in una cornice o scatola decorativa.

Immergere i fiori nella cera

Conservare i fiori nella cera non è un metodo permanente, ma prolungherà la loro vita per circa sei mesi. Per effettuare questa operazione, sciogliete della cera di paraffina in acqua bollente fino a ottenere una consistenza uniforme. Raffreddate leggermente la miscela, mantenendola comunque calda. A questo punto, immergete i fiori nella cera, rimuoveteli dopo pochi secondi e appendeteli a testa in giù. Potrete conservarli in questo modo per molto tempo, prolungando così il vostro ricordo delle nozze.