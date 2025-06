Matrimoni a giugno, quali fiori scegliere

Fonte: 123RF Fiori per un matrimonio a giugno

Giugno è uno dei mesi preferiti dagli sposi di tutto il mondo per convolare a nozze. I motivi di questa predilezione sono molteplici: oltre al clima mite e alle giornate più lunghe, anche la presenza di una gran varietà di fiori stagionali rappresenta senza dubbio un punto a favore.

Le opzioni floreali per gli sposi di inizio estate sono moltissime: che si tratti di varietà per comporre il bouquet della sposa oppure per realizzare dei centrotavola, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono i fiori più consigliati per un matrimonio a giugno? Ecco qualche consiglio per voi.

Indice Mughetto

Camomilla

Delphinium

Rose

Peonie

Ortensie

Lisianthus

Ranuncoli

Girasoli

Dalie

Calle

Papaveri

Orchidee

Anthurium

Zinnie

Varietà preferita da Grace Kelly, Kate Middleton e dalla Principessa Diana, il mughetto è da sempre un vero e proprio must per i matrimoni di inizio estate. I suoi steli corti e i fiori a forma di campanella lo rendono perfetto per i bouquet più delicati, ma figura molto bene anche per composizioni semplici e romantiche. In definitiva, se state organizzando dei fiori d’arancio dal sapore tradizionale ed elegante, non potrete assolutamente farne a meno.

Camomilla

Fiore grazioso e delicato, la camomilla è una scelta perfetta per le nozze estive all’aperto. I sottili petali bianchi e il centro giallo la rendono una valida opzione anche per i dettagli di stile: se avete organizzato un matrimonio in stile boho, potrete realizzare delle suggestive coroncine floreali, ma anche dei piccoli bouquet per le damigelle.

Delphinium

Steli lunghi e boccioli compatti rendono il delphinium un vero e proprio passepartout per qualsiasi evento. Spesso utilizzati per decorare la navata in modo scenografico, possono anche essere aggiunti a bouquet a stelo lungo, decorazioni d’altare d’impatto o centrotavola in stile bucolico.

Disponibili nelle tonalità del rosa, bianco e blu cobalto, i delphinium sono una scelta azzeccata per nozze in stile fairytale o dal tocco primaverile.

Rose

Disponibili anche in primavera ed autunno, molte varietà di rose fioriscono proprio nel mese di giugno. Vero e proprio fiore simbolo dei matrimoni, ne esistono oltre 100 varietà, e sono disponibili in moltissimi colori, inclusi rosso, rosa, giallo, arancione e bianco. Qualunque sia la palette nuziale scelta, quindi, non sarà difficile abbinarvi delle rose per un matrimonio tradizionale o glamour.

Peonie

Colorate e ricche di petali, le peonie sono un’altra opzione molto popolare nel mese di giugno. Questi fiori rigogliosi sono spesso inclusi nel bouquet nuziale, ma figurano benissimo anche nelle decorazioni lungo la navata della Chiesa o nei centrotavola, soprattutto se avete pensato a delle nozze romantiche o avete scelto come location del sì un giardino all’aperto.

Ortensie

Grazie alle loro grandi infiorescenze e forme sferiche, le ortensie sono tra i fiori più amati nei matrimoni estivi, e si prestano benissimo sia per i bouquet che per le decorazioni di tavoli ed altare. Proprio come le rose, sono disponibili in molte tonalità vivaci: blu, viola, rosa e bianco le rendono una soluzione perfetta per le nozze più delicate e romantiche.

Lisianthus

I liasianthus sono dei fiori dall’aspetto unico e particolare, grazie ai petali piegati e intricati e al centro marcato e deciso. Molto simili alle rose, si adattano a diversi tipi di cerimonia, anche in base al colore scelto: potete puntare sul rosa o sul viola per una cerimonia romantica, oppure optare per bouquet di fiori bianchi per un look più tradizionale e minimal.

Ranuncoli

Molto apprezzati per la rigogliosità e l’aspetto strutturato, i ranuncoli si sposano molto bene con cerimonie dal sapore sofisticato. Bianchi, rosa, viola, bordeaux e arancione, questi fiori possono risultare perfetti per bouquet o centrotavola in matrimoni romantici, tradizionali o vintage.

Girasoli

I girasoli sono da sempre sinonimo di estate, e cominciano a fiorire già nel mese di giugno. Grazie agli steli lunghi e ai vivaci petali gialli, possono regalare un tocco di allegria e spensieratezza anche alle cerimonie più formali, ma si adattano soprattutto a nozze dal sapore rustico e bucolico.

Inoltre, non possono assolutamente mancare nelle decorazioni se avete organizzato un matrimonio in fattoria o in uno spazio immerso nella natura.

Dalie

Le dalie sono senza dubbio tra i fiori di giugno più scenografici: la loro forma particolare e la texture elaborata le rendono uniche nel loro genere. Disponibili in tonalità come fucsia, corallo vivace, bordeaux intenso e svariate sfumature pastello, sono estremamente versatili: oltre che nel bouquet da sposa, possono essere utilizzati anche insieme ad altri fiori per realizzare dei centrotavola scenografici o delle composizioni floreali particolari e ricercate.

Calle

Considerate tra i fiori più eleganti in circolazione, le calle devono molto del loro fascino alla singolare forma a trombetta e ai petali spessi. La varietà bianca è senza alcun dubbio la più utilizzata, soprattutto nei bouquet di matrimonio, ma si possono scegliere anche colori come il viola o l’arancione, perfetti se avete pensato ad una cerimonia più allegra e vivace.

Papaveri

A prescindere dallo stile scelto per la cerimonia, i papaveri possono rivelarsi dei preziosi alleati di stile. Se il rosso vivo è senza dubbio la tonalità più iconica, non è comunque l’unica in cui questi fiori sono disponibili: lavanda, pesca, rosa, corallo, giallo e cremisi sono solo alcune delle nuance su cui puntare per una soluzione più originale.

Utilizzati per bouquet e centrotavola, possono regalare senza dubbio uno stile giocoso e vivace alle nozze rustiche e ispirate alla natura.

Orchidee

Note per l’eleganza senza tempo, le orchidee sono un altro grande classico dei matrimoni. Profumatissime e resistenti, sono molto apprezzate per comporre dei bouquet monocromatici, ma non solo.

Le orchidee possono essere combinate ad altri fiori anche per realizzare delle composizioni dal sapore moderno o boho o come bottoniere.

Anthurium

State organizzando un matrimonio preppy o dal sapore tropicale? Non potrete fare assolutamente a meno dell’anthurium. Con il suo singolo petalo lucido di grandi dimensioni e le sue tonalità brillanti di rosa e rosso, questo fiore si rivelerà un perfetto alleato di stile: potrete utilizzarlo sia come fiore centrale del bouquet che come base creativa per i segnaposto.

Zinnie

Le zinnie, con i loro petali stratificati e i colori vivaci (cremisi, lavanda, salmone e chartreuse, per citarne alcuni), sono fiori dal forte impatto visivo. Se state organizzando una festa in giardino, utilizzate questi fiori per arricchire il bouquet della sposa, le decorazioni lungo la navata, l’angolo bar o i centrotavola.