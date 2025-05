Come organizzare un matrimonio in una fattoria

Scelta insolita ma dal fascino innegabile, un matrimonio in fattoria potrebbe realizzare il sogno degli sposi più rustici: ecco come allestirne uno

Non tutti i matrimoni devono necessariamente essere all’insegna del glamour e del lusso estremo. Sempre più sposi scelgono infatti la via della semplicità, puntando su location rustiche o immerse nella natura. Questa tendenza spiega in parte il successo delle fattorie, diventate delle vere e proprie protagoniste anche nell’allestimento dei fiori d’arancio.

State pensando di puntare su una soluzione di questo tipo? Dalle decorazioni stagionali alla stesura del menù, ecco qualche suggerimento per organizzare un matrimonio in fattoria.

La scelta della data e della location

Sul territorio italiano, tra le colline toscane e le riserve agricole della Sicilia, esistono diverse fattorie che possono essere utilizzate come location per matrimoni. Prima di selezionare la struttura, ad ogni modo, è bene valutare con attenzione la stagione del sì: chi si sposa in primavera potrebbe avere a disposizione prodotti freschi e campi fioriti, mentre un matrimonio in fattoria autunnale potrebbe coincidere con mele appena raccolte e trattori come sfondo. Tuttavia, alcune aziende agricole potrebbero limitare gli affitti durante la stagione del raccolto, per ovvi motivi. L’inverno, infine, è sconsigliato per questioni climatiche: di fronte alle basse temperature, allestire una cerimonia all’esterno potrebbe rivelarsi piuttosto difficile, anche in presenza di tendoni e stufe.

Il budget

Prima di organizzare un matrimonio in fattoria, è importante stabilire un budget di riferimento. Considerate la cifra da destinare ad ogni aspetto dell’evento, dall’affitto della location al catering, e non dimenticate altri servizi extra come il noleggio di sedie o bagni mobili. Non sottovalutate, infine, anche eventuali spese di trasporto: qualora la fattoria si trovi lontana dalla vostra residenza o da quelle degli ospiti, sarà vostro compito provvedere anche ad eventuali trasferimenti.

I fattori climatici

Le fattorie non sono tutte uguali, e non sempre possono ospitare sia la cerimonia che il ricevimento in caso di pioggia. È quindi fondamentale pianificare in anticipo eventuali alternative in caso di maltempo: assicuratevi che la struttura prescelta disponga di un padiglione coperto o di piccoli spazi interni dove sia comunque possibile celebrare una cerimonia in stile rustico.

Preparatevi a ogni evenienza climatica fornendo agli invitati oggetti utili come coperte, spray anti-insetti, ventagli o ombrelli. Soprattutto se avete ospiti che arrivano da lontano, qualche piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza in termini di comfort.

Le decorazioni

Se la fattoria da voi scelta è attiva, o se desiderate celebrare la cerimonia all’aperto, potrebbero esserci delle restrizioni per le decorazioni. Ad esempio, una location con animali potrebbe vietare il lancio del riso, mentre una fattoria di fieno potrebbe proibire candele o fontane luminose per motivi di sicurezza antincendio. In alcuni casi, potrebbe non essere permesso nemmeno l’utilizzo di composizioni floreali naturali per evitare l’introduzione di parassiti o sostanze chimiche.

Fatte queste dovute precisazioni, potete comunque pensare a degli addobbi per arricchire la location del sì lasciandovi ispirare dall’atmosfera e dallo stile della cerimonia. La palette di riferimento? Per un evento autunnale, mescolate sfumature di fico, marsala e prugna con neutri classici da matrimonio per richiamare un design nuziale senza tempo. Per le cerimonie primaverili, ça va sans dire, tinte pastello che richiamino i colori della natura circostante, in primis rosa, verde salvia e celeste. Per l’estate spazio al giallo in tutte le sue sfumature, e all’immancabile bianco.

Anche elementi tipici del raccolto, cassette di legno e verde decorativo assortito potrebbero aggiungere un tocco di fantasia e autenticità all’allestimento generale della vostra location in campagna. Oltre, ovviamente, a fiori in gran quantità, da utilizzare anche come centrotavola. Per il table setting puntate su materiali semplici e freschi, come lino e cotone, più adatti all’atmosfera locale, e divertitevi a mixare piatti e bicchieri differenti per un effetto ancor più rustico.

Servizi per gli ospiti

Se il fascino delle colline vi ha spinto a scegliere una location in una fattoria, ricordate che l’accessibilità per tutti gli ospiti potrebbe essere una sfida. La maggior parte di queste strutture non è dotata di ascensore, un dettaglio importante soprattutto se prevedete di usare più livelli dell’area. Chiedete anche allo staff come vengono accolti gli ospiti con disabilità e se, ad esempio, è disponibile un golf cart per il trasporto.

Allo stesso modo, se nella location ci sono molti sentieri in terra battuta o erba che gli ospiti dovranno percorrere, non dimenticate di avvisarli in anticipo, così che possano scegliere le scarpe più adatte. I tacchi alti non sono l’ideale quando si cammina nella terra, e qualche annotazione sul dress code sulle partecipazioni nuziali potrebbe rivelarsi un’ottima mossa.

Qualunque sia la stagione scelta, assicuratevi che amici e parenti abbiano a disposizione tutto il necessario per vivere al meglio l’esperienza: pensate ad esempio a delle welcome bags in cui siano presenti protezione solare e spray per insetti, ma anche ventagli o cappellini per ripararsi dal sole.

Il menù

Potete valorizzare gli elementi classici del design rurale come i bicchieri vintage, il legno grezzo e i fiori da giardino, adottando però un approccio minimalista alla cucina. Valutate quindi un menù con poche portate, in cui sia assolutamente centrale la qualità degli ingredienti utilizzati: se avete scelto una fattoria che vanta anche un’azienda di produzione agricola, elaborate un antipasto molto ricco in cui inserire salumi e prodotti caseari, ma anche primi e contorni a base di verdure fresche. Potreste anche pensare ad una selezione vegana, proprio approfittando della varietà dei prodotti del posto.

In quanto alle bevande, oltre a del buon vino, provate dei mocktail in alternativa ai cocktail tradizionali. Per realizzare questi gustosi drink analcolici si utilizzano infatti proprio prodotti di stagione, ed hanno un effetto rinfrescante se avete scelto i mesi caldi per il vostro sì.

In quanto alla torta, sceglietela in base alla data dei fiori d’arancio, così da puntare su ingredienti ad hoc: per una cerimonia autunnale, ad esempio, un dolce realizzato con mela e cannella o una sfosticata variante al cioccolato con pere e fichi faranno la gioia dei più golosi. Per la primavera, invece, gli ingredienti che non possono assolutamente mancare sono frutti di bosco e fragole, che si sposano benissimo con panna e vaniglia. Matrimonio sotto il sole d’agosto? La scelta non può che ricadere su un semifreddo alla frutta ma anche sul più classico dei gelati artigianali, da servire agli invitati su cono o coppetta.