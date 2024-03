Wedding bag: come realizzarne una e cosa mettere

Le wedding bag sono una soluzione molto amata dagli sposi: ecco come realizzarne una e cosa metterci come contenuto

Fonte: iStock Wedding bag

La wedding bag è un’opzione molto apprezzata dagli sposi che desiderano fare un piccolo regalo ai propri invitati. Una “coccola di tendenza” per ringraziare in modo simpatico ed originale tutti i presenti, e allo stesso tempo lasciare un ricordo indelebile della giornata.

Nate nei matrimoni d’Oltreoceano, le wedding bag sono ormai un’alternativa irrinunciabile anche per gli sposi italiani, che ne curano la realizzazione nei minimi dettagli: che si tratti di sacchetti in carta, buste in plastica rigida o shopper, predisporne una per gli invitati in Chiesa o al ricevimento è un vero e proprio must. Ma cosa sono esattamente le wedding bag? E che cosa sarebbe necessario mettere al loro interno?

Che cos’è una wedding bag

Le wedding bag sono borse con gadget e accessori di vario tipo da predisporre nel corso di una cerimonia di nozze per i propri ospiti. Si possono scegliere sacchetti di stoffa, tote bag o borsette in carta kraft, da “riempire” con kit differenti: si va dagli “essenziali”, per godere a pieno della cerimonia, alle soluzioni per i piccoli. Senza dimenticare beauty o party kit.

Oltre a piccoli regali e gadget, da scegliere rigorosamente in linea con il tema delle nozze, le wedding bag contengono anche importanti informazioni sul matrimonio e sulla location in cui si svolge, soprattutto se tra gli ospiti sono presenti persone che arrivano da un altro Paese.

La cosa più importante, nel realizzare una wedding bag, è assicurarsi che rifletta a pieno il tema della cerimonia: nel caso di un matrimonio etico quindi sarà assolutamente necessario realizzare una borsa con tessuti riciclabili o ecologici, mentre nel caso di un matrimonio in stile fairytale nulla vi vieta di scegliere dei contenitori che richiamino in tutto e per tutto il mondo delle favole.

Come organizzare una wedding bag

Nell’organizzare le wedding bag gli sposi hanno carta bianca sia per quanto riguarda la scelta dei contenitori, sia in fatto di contenuti. Qualunque sia la vostra decisione in merito, ricordate comunque di osservare delle piccole accortezze:

Mantenetevi sul semplice : non è necessario che le bag siano riempite del tutto. Un paio di gadget saranno più che sufficienti.

: non è necessario che le bag siano riempite del tutto. Un paio di gadget saranno più che sufficienti. Assicuratevi che tutti gli oggetti da voi scelti non siano ingombranti ma di dimensioni piuttosto ridotte, così che possano essere trasportate facilmente.

ma di dimensioni piuttosto ridotte, così che possano essere trasportate facilmente. Tenete bene a mente i gusti e le esigenze di ciascun ospite: non è infatti obbligatorio realizzare delle wedding bag uguali in tutto e per tutto, ma potete ad esempio pensare a qualcosa di diverso per testimoni e damigelle.

per testimoni e damigelle. Rendete tutto estremamente personale: pensate a delle iniziali sulla borsa, a dei bigliettini scritti a mano da voi per i vostri ospiti, o ad un logo da apporre su tutti i gadget da voi previsti.

Cosa inserire in una wedding bag

Le wedding bag sono molto spesso realizzate con gadget ed accessori ad hoc, che compongono dei veri e propri kit. Ecco alcuni dei più diffusi.

Survival kit: gli essenziali

Esistono alcuni gadget ed accessori che non possono assolutamente mancare in ogni wedding bag che si rispetti. Tra questi ci sono sicuramente un libretto che contenga tutti i momenti salienti della cerimonia; dei fazzoletti per gli invitati più sensibili; un sacchettino con del riso o dei petali, ed una thanks card.

Tra gli immancabili all’interno di una wedding bag, soprattutto se si celebra nei mesi estivi, c’è anche una bottiglietta con dell’acqua: in molte regioni d’Italia, infatti, nei mesi di luglio ed agosto è consigliabile idratarsi spesso e aiutare ospiti ed invitati in questa imprese è quasi obbligatorio. Sempre nel caso in cui ci si sposi nella bella stagione, potreste aiutare i vostri ospiti a proteggersi dal sole mettendo a loro disposizione dei piccoli campioncini di crema solare oppure dei ventagli con cui sventolarsi anche nel corso della cerimonia.

Se invece avete previsto di pronunciare il fatidico sì nel piovoso mese di novembre o in una zona particolarmente piovosa, sarebbe consigliabile inserire nel sacchetto di nozze dei piccoli ombrelli o dei poncho, che potreste personalizzare con i vostri nomi e la data delle nozze.

Food kit per sgranocchiare

Se preferite il tema food e beverage, potete scegliere di inserire qualche snack, che gli ospiti possono consumare ad esempio nel tragitto che li condurrà dal luogo del rito a quello del banchetto nuziale; delle mentine o caramelle; o addirittura dei popcorn da sgranocchiare qualora sia permesso durante il rito civile. Delle piccole bottiglie di liquori o champagne in miniatura sono invece un ottimo presente per gli appassionati.

Party kit: il necessario per festeggiare

Avete organizzato un after party di matrimonio? In tal caso un mini hangover kit potrebbe rivelarsi un’idea originale oltre che molto utile. Assicuratevi di inserire nella vostra wedding bag dei patch per le occhiaie, delle vitamine, e delle compresse per combattere il mal di testa. Se avete allestito un Photobooth, inserite degli accessori colorati e vivaci per rendere gli scatti dei vostri ospiti ancora più originali.

Beauty kit per le damigelle

Pensate ad una beauty wedding bag per le vostre damigelle d’onore: omaggiatele con campioncini di balsamo per labbra o creme, sempre da personalizzare con le vostre iniziali.

La wedding bag per i più piccoli

Non dimenticate le esigenze dei più piccoli e valutate la possibilità, nel caso in cui siano una compagine piuttosto numerosa, di organizzare una wedding bag anche per loro. Cosa inserire all’interno? Un piccolo giocattolo, delle figurine, o un libricino da colorare. Considerate questa opzione anche se vorreste omaggiare con un piccolo presente il vostro paggetto di nozze.

I gadget personali

Cercate di rendere personale ed originale la vostra wedding bag inserendo al suo interno qualsiasi tipo di oggetto ed accessorio che rifletta la vostra personalità. Se siete amanti di astrologia ed esoterismo, inserite delle candele o dell’incenso; se siete una coppia sportiva, pensate ad un fischietto o ad un cappellino da baseball.

Se avete organizzato un destination wedding, infine, preparate un itinerario per gli ospiti che abbiano intenzione di fermarsi per più giorni dopo la cerimonia. Redigete per loro una mappa con le attrazioni turistiche del posto, e stilate una lista di consigli su luoghi, ristoranti e locali notturni che meritino assolutamente una visita.