Fonte: iStock Matrimonio da favola

C’era una volta un matrimonio… da favola. Se sin dall’infanzia avete sognato dei fiori d’arancio d’ispirazione magica e fiabesca, lo stile fairytale è il più indicato per organizzare le vostre nozze. Tra boschi incantati, principeschi abiti da sposa e decorazioni romantiche e sontuose sono molti gli elementi da tenere in considerazione per plasmare una cerimonia all’altezza dei migliori film Disney. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento per realizzare un perfetto matrimonio in stile fairytale.

Che cos’è un matrimonio fairytale

La parola fairytale arriva dall’inglese e vuol dire letteralmente ‘fiaba’. Un matrimonio realizzato in questo stile, quindi, è ispirato al mondo delle favole, di cui cerca di replicare ambientazioni, colori e dettagli. È importante quindi che l’atmosfera della cerimonia sia romantica e magica, proprio come quelle di un film fantasy.

Le ispirazioni possono essere di diverso tipo: gli sposi possono scegliere di attenersi ad una favola specifica, come la Bella e la Bestia o Cenerentola, oppure mischiare elementi provenienti da più racconti creando un mix singolare (e molto personale). L’importante è comunque non lasciare nulla al caso: dalla scelta della location agli addobbi, passando per abiti e decorazioni tutti i dettagli devono restituire un’atmosfera magica.

La location perfetta per le nozze da favola

Il tassello più importante per realizzare un matrimonio in stile fairytale è chiaramente la location. Qualunque sia il tipo di cerimonia da voi prescelto, è necessario che la cornice suggerisca un’atmosfera magica ed incantata, proprio come quelle di una fiaba. Per le cerimonie estive, e che quindi si possano svolgere in spazi all’aperto, la scelta perfetta è rappresentata da ampi giardini: potrete trasformarli in veri e propri luoghi incantati grazie a centrotavola floreali, lampadari sospesi e bicchieri con vetri colorati.

Se invece preferite uno spazio indoor, l’opzione ideale è rappresentata da un castello: in Italia ne esistono diversi, in quasi tutte le regioni, che ospitano tra le proprie mura ristoranti e spazi per ricevimenti. Semaforo verde anche per ville e e casolari.

I colori perfetti per un matrimonio fiabesco

I colori tradizionali per un matrimonio all’altezza delle più belle favole sono ovviamente quelli delicati pastello, da sempre associati a regni incantati e paesi lontani. Su tutti prevalgono rosa, azzurro, lilla e verde menta. Le nuance possono comunque leggermente variare in base al tema prescelto o alla stagione in cui si svolgerà la cerimonia.

‘La bella e la bestia‘ è una delle opzioni più gettonate per i matrimoni fiabeschi. Oltre alla location, è importante che i dettagli e gli addobbi siano realizzati nelle tonalità del marrone, oro e blu notte. Per un ‘winter fairytale’, il racconto di riferimento è senza dubbio ‘Frozen’: in questo caso le tonalità predominanti saranno il bianco e l’argento. Matrimonio autunnale? Inserite nella vostra palette marrone, rosa, oro e verde scuro.

Gli addobbi in stile fairytale

A fare la differenza sono i dettagli, soprattutto quando si parla di cerimonie. Per trasformare il vostro giorno più bello in una favola a tutti gli effetti, ecco qualche particolare che potrebbe aiutarvi a riuscire nella difficile impresa.

Arco floreale

Per le cerimonie all’aperto puntate tutto su piante e fiori, magari scegliendo tra quelli più adatti ai matrimoni. Il vero ‘must’ è l’arco floreale di dimensioni extra-large. Petali sparsi sul pavimento e foglie ad accompagnare le sedute lungo le navate sono un tocco in più destinato a fare la differenza.

Se cercate qualcosa di ancora più magico e fiabesco, provate ad inserire una serie di archi in successione, creando un effetto tunnel. Un’impresa in cui potranno aiutarvi solo degli esperti fioristi.

Baldacchino con luci

Una serie di piccole lampadine, da accendere al calar del sole, può creare un’atmosfera intima e speciale se avete optato per uno spazio esterno. Distribuitene alcune al di sopra delle tavolate degli ospiti, così da ricordare il bagliore delle stelle.

Fiori pendenti dal soffitto

Se non avete problemi di budget, affidatevi ad una suggestiva installazione floreale. La più gettonata? Una cascata di fiori di glicine pendenti dal soffitto regalerà un tocco ancor più romantico alla vostra cerimonia. E terrà i vostri ospiti con il naso all’insù per tutto il tempo.

Lampadari di cristallo

I lampadari sono da sempre sinonimo di eleganza e romanticismo, ma provate a renderli ancora più magici grazie a singolari decorazioni: scegliete dei modelli in cristallo e adornateli con ghirlande di ortensie blu. L’effetto ‘wow’ è assicurato.

Candelabro vintage

Accendete il vostro matrimonio con dei candelabri di cristallo come centrotavola. Potete usare lumini o candele di cera per rendere il tutto ancora più magico.

Fuochi d’artificio

Che favola sarebbe senza fuochi d’artificio ad accompagnare il gran finale? Rivolgetevi a dei professionisti e scegliete le varianti più adatte al vostro mood (e al vostro budget).

Un look da favola per la sposa

Anche la sposa con il suo outfit deve ricordare le protagoniste di fiabe e racconti. I modelli d’ispirazione sono quindi principesse, fate e ninfe dei boschi, che nell’immaginario collettivo sono spesso rappresentate con abiti delicati e svolazzanti e accessori preziosi.

Un abito da sposa da principessa

Un abito romantico con gonna ampia e vistosa: una sposa da fairytale non può prescindere da un look di questo tipo. Le varianti più gettonate? Il tulle e i dettagli scintillanti, con tiara e velo, tra i trend matrimoniali del prossimo anno.

Scarpette di Cenerentola

Possono essere un regalo dello sposo, così da replicare la favola più celebre di sempre, oppure essere parte integrante dell’outfit nuziale sin dal rito in Chiesa: le scarpette di Cenerentola, realizzate in simil cristallo, sono un dettaglio degno delle più belle fiabe d’amore.

Corona o tiara

Sentitevi una principessa indossando il copricapo regale per eccellenza: una corona di cristallo o realizzata con vistosi gioielli. Personalizzate l’accessorio aggiungendo le vostre pietre preziose preferite.

Ali per le damigelle

Un velato riferimento alle fate non può mancare in un matrimonio fairytale che si rispetti. Se nel caso del look della sposa potrebbe rsultare eccessivo, perché non fornire invece alle damigelle d’onore delle graziosi ali da fatina?

Uno strascisco… esagerato

Simbolo da sempre degli abiti regali, lo strascico è uno di quei dettagli che fanno, sì, la differenza. Nel caso di una cerimonia fairytale non abbiate timore di esagerare, e fate ricadere la scelta su un accessorio della lunghezza di 3 o 6 metri.