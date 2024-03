Dalla location alle decorazioni, passando per le luci: ecco come organizzare un matrimonio a tema industrial chic

Tra i trend matrimoniali in crescita negli ultimi anni, lo stile industrial chic merita sicuramente una menzione speciale. Organizzare delle nozze lasciandosi ispirare da questo tema, in particolare, vuol dire riportare in vita spazi abbandonati come fabbriche e magazzini, impreziosendoli con dettagli moderni e ricercati. Insomma, un perfetto mix di design contemporaneo e minimalismo, che gli sposi sembrano apprezzare sempre di più.

State pensando di organizzare un matrimonio in stile industrial chic? Dalla location alle decorazioni, ecco qualche consiglio per voi.

Come organizzare un matrimonio in stile industrial chic

Echi della rivoluzione industriale, ambienti spogli o grezzi, e dettagli sofisticati e moderni a completare il tutto: sono solo alcuni degli elementi di successo del tema industrial chic, che negli ultimi anni ha conquistato milioni di sposi in tutto il mondo. Affascinate dallo stile minimal e allo stesso tempo sofisticato di questo trend, sempre più coppie decidono di affidarsi per le loro nozze a fabbriche abbandonate, magazzini recuperati e loft rimodernati: ambienti di grande appeal, in cui a mattoni in vista e pavimenti di cemento fanno da contraltare bellissime decorazioni moderne.

I matrimoni in tema industrial chic, quindi, hanno un grande impatto visivo: se i fiori d’arancio in stile fairytale puntano sul romanticismo e quelli old money sull’opulenza, il loro segno distintivo è invece il “contrasto”, sia di forme che di materiali. Ma i punti di forza di queste cerimonie non si fermano solo al fattore estetico: essendo prevalentemente organizzate in spazi interni, si sposano bene anche con le stagioni più fredde, e si adattano a diversi tipi di palette nuziali. Ma come organizzare un matrimonio in stile industrial chic? Ecco quali sono i dettagli da curare con particolare attenzione.

Trovate una location “spoglia” da rivestire ex novo

L’elemento principale su cui concentrarsi per organizzare un matrimonio industrial chic è ovviamente la location. Gli ambienti perfetti sono fabbriche abbandonate o vecchi magazzini, ma non è sempre semplice trovare strutture di questo genere. In alternativa, quindi, potete puntare su spazi relativamente spogli: quattro mura, un tetto ed un pavimento saranno più che sufficienti. Meglio ancora se datati o dall’aspetto decadente.

Come una tavola bianca, questi elementi saranno il punto da cui partire per regalare un’anima alle vostre nozze: preferite location con mattoni rossi, tubature a vista e pavimenti in cemento, a cui andranno abbinate decorazioni e mobili dallo stile moderno e contemporaneo per giocare sui contrasti.

Selezionate la vostra palette di nozze

Sin dai tempi di Charles Dickens, il mondo industriale è associato a colori scuri e poco vivaci. Per le vostre nozze, quindi, affidatevi ad una gamma di nuance che includa tinte metallizzate, scale di grigio, nero e verde. Nulla vi vieta, qualora lo preferiate, di scegliere anche dei colori secondari per per “riscaldare” l’ambiente con qualche accento qua e là.

Fate attenzione al budget

Scegliere un ristorante o una villa come location per le proprie nozze è spesso vantaggioso in termini di budget: nella quasi totalità dei casi, infatti, gli sposi potranno optare per una formula all-inclusive, senza doversi preoccupare di decorazioni e mobili. Puntare tutto su uno spazio vuoto, invece, vuol dire doversi occupare in prima persona di tutti gli “extra”. Questi ultimi includono, tra le altre cose, tavoli, sedie, tovaglie e posate, senza dimenticare luci e sistema sonoro, che non possono assolutamente mancare in una cerimonia di questo tipo.

C’è infine una buona notizia per quanto riguarda i fiori: lo stile industrial chic è infatti notoriamente minimal e poco bucolico, motivo per cui le decorazioni floreali, qualora presenti, possono essere ridotte all’osso.

Esplorate tutte le opzioni decorative

Poiché le location scelte per i matrimoni industrial chic sono solitamente molto semplici, c’è bisogno di decorazioni ed accessori che possano fare la differenza. È importante, ad esempio, concentrarsi su tessuti preziosi, metalli di vario tipo e sofisticato foliage per regalare un tocco autentico all’ambiente scelto per il vostro sì. Ma quali sono gli elementi più consigliati per personalizzare l’atmosfera?

Elementi in acrilico e lucite : aggiungere accessori ed oggetti realizzati con questi materiali, vi aiuterà a regalare un tocco contemporaneo agli ambienti, permettendo agli ospiti di godere a pieno della vista grazie alla loro trasparenza.

: aggiungere accessori ed oggetti realizzati con questi materiali, vi aiuterà a regalare un tocco contemporaneo agli ambienti, permettendo agli ospiti di godere a pieno della vista grazie alla loro trasparenza. Forme geometriche: la natura architettonica dell ‘esagono e di altre figure angolari rappresenta il perfetto accompagnamento per una location di natura urban.

rappresenta il perfetto accompagnamento per una location di natura urban. Foliage: più che i fiori, poco adatti ad uno stile industrial chic, sono foglie e piante verdi la soluzione ideale per regalare un tocco di colore alla vostra cerimonia.

la soluzione ideale per regalare un tocco di colore alla vostra cerimonia. Drappeggi: dei candidi drappi bianchi possono aggiungere un tocco d’eleganza o regalare un riuscito colpo d’occhio se abbinati ad un fondale di mattoni e malta.

possono aggiungere un tocco d’eleganza o regalare un riuscito colpo d’occhio se abbinati ad un fondale di mattoni e malta. Metalli, legno e stoneware: per gli accessori con cui impreziosire gli spazi e il table setting, affidatevi a materiali dallo stile semplice e minimal. Su tutti, metallo zincato, rame, acciaio inossidabile e stoneware, un impasto di argille molto utilizzato per le stoviglie.

Illuminate gli spazi

Nessun matrimonio industrial chic può dirsi pienamente riuscito senza un‘illuminazione ad hoc. Le luci non fungono solo da accento, ma spesso queste location sono dotate di impianti di illuminazione che sono paragonabili a dei veri e propri elementi decorativi.

Lampadari: forse l’elemento illuminante più gettonato, possono essere scelti sia in materiali preziosi , come il cristallo, per creare contrasto, che in metallo, per uno stile più omogeneo.

, come il cristallo, per creare contrasto, che in metallo, per uno stile più omogeneo. Insegne luminose: delle lettere luminose da applicare sulle pareti sono un’ottima soluzione estetica per le location già sufficientemente illuminate.

da applicare sulle pareti sono un’ottima soluzione estetica per le location già sufficientemente illuminate. Lampadine: sono perfette per regalare un effetto vintage ai vostri fiori d’arancio, oltre che una suggestiva luce giallastra ed intensa.

ai vostri fiori d’arancio, oltre che una suggestiva luce giallastra ed intensa. Candele: possono rivelarsi delle ottime alleate per un matrimonio industrial chic se poggiate su supporti in mercurio.

Restate in tema anche per le foto

Anche in tema di album di nozze è importante restare fedeli allo stile scelto per il matrimonio. Nel caso di fiori d’arancio industrial chic, ad esempio, sarebbe poco indicato posare per i vostri scatti circondati da fiori o natura incontaminata: prediligete invece degli scorci urbani piuttosto caratteristici e poco mainstream. Edifici ricoperti di graffiti e street art sarebbero un’ottima soluzione, così come stazioni ferroviarie e quartieri industriali.