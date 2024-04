Dai centrotavola al guestbook: ecco come aggiungere decorazioni fai-da-te in un matrimonio

Fonte: iStock Decorazioni fai-da-te

Per le persone creative, aggiungere un tocco di fai-da-te anche ad una cerimonia di nozze è una tentazione a cui difficilmente si può resistere. E in effetti, il DIY (do it yourself) si sposa benissimo con diversi tipi di contesti, inclusi quelli nuziali.

Vorreste includere delle decorazioni fai-da-te anche nel vostro matrimonio? Ecco una serie di consigli per rendere i vostri fiori d’arancio ancora più personali con il DIY.

Come aggiungere dettagli fai-da-te in un matrimonio

Per alcuni sposi è importante dare libero sfogo alla propria creatività in concomitanza del sì. Alcune coppie scelgono infatti di occuparsi personalmente di tutti i dettagli nuziali, evitando di rivolgersi a professionisti del settore per l’allestimento. Una prova piuttosto impegnativa che potrebbe, sì, regalare grandi soddisfazioni, ma allo stesso tempo portar via tempo molto prezioso ai futuri coniugi.

Per questo motivo, gli esperti consigliano di concentrarsi solo su alcuni settori, in cui riversare tutta la propria abilità con il DIY. Se in fatto di torte nuziali e bouquet sarebbe meglio affidarsi al supporto di specialisti, dei piccoli accenti di fai-da-te potrebbero invece rivelarsi molto efficaci nel caso di piccoli particolari a cui aggiungere un’impronta originale e personale. Ma quali sono le categorie più adatte al DIY?

Guestbook: si tratta di un dettaglio che può essere facilmente personalizzato, ricorrendo a diverse tecniche di realizzazione. Soprattutto se avete intenzione di optare per una versione minimal.

Gadget: molto diffusi nei matrimoni d’Oltreocano, i “favors” sono dei piccoli presenti che gli sposi decidono di regalare ai loro ospiti. Anche in questo caso, si può puntare su opzioni fai-da-te che includano candele fatte in casa o biscotti.

molto diffusi nei matrimoni d’Oltreocano, i “favors” sono dei piccoli presenti che gli sposi decidono di regalare ai loro ospiti. Anche in questo caso, si può puntare su opzioni fai-da-te che includano candele fatte in casa o biscotti. Accessori per il photobooth: anche l’angolo dedicato ai selfie può essere arricchito con accessori ed oggetti DIY. E, nel caso in cui non siano gli sposi ad occuparsene direttamente, si può pensare di coinvolgere gli stessi ospiti nella realizzazione di gadget ironici e originali.

photobooth: anche l’angolo dedicato ai selfie può essere arricchito con accessori ed oggetti DIY. E, nel caso in cui non siano gli sposi ad occuparsene direttamente, si può pensare di coinvolgere gli stessi ospiti nella realizzazione di gadget ironici e originali. Wedding bags: ventagli e coni per i confetti, da sempre immancabili in ogni bag di matrimonio che si rispetti, sono un ottimo esempio di fai-da-te. Una scelta di sicuro impatto e con un rischio molto basso di sfigurare.

Idee per decorazioni DIY in un matrimonio

Nel caso delle decorazioni nuziali, gli esperti consigliano di lasciare quelle più importanti ai professionisti (per evitare un effetto troppo “casalingo”), e concentrarsi invece su piccoli dettagli per il DIY. È comunque importante che gli sposi possano esprimere il proprio talento anche nel loro giorno più bello, aggiungendo dei tocchi personali di sicuro effetto. Ecco qualche suggerimento per impreziosire table setting e luogo del ricevimento.

Ricami e crochet : nel caso in cui uno dei coniugi sia appassionato di ricamo, potrebbe personalizzare i fazzoletti del banchetto, oppure realizzare dei fiori di tessuto da predisporre sul bancone del coktail bar.

: nel caso in cui uno dei coniugi sia appassionato di ricamo, potrebbe personalizzare i fazzoletti del banchetto, oppure realizzare dei fiori di tessuto da predisporre sul bancone del coktail bar. Centrotavola fai da te : le opzioni per impreziosire il table setting sono infinite, e adatte a tutti gli stili di matrimonio. Oltre alle candele fai da te, sono molto gettonati i barattoli da riempire con piccole luci colorate, soprattutto per una cerimonia cottagecore. In alternativa, anche delle gabbie per uccelli contenenti dei fiori potrebbero regalare un tocco incredibilmente chic al vostro table setting.

: le opzioni per impreziosire il table setting sono infinite, e adatte a tutti gli stili di matrimonio. Oltre alle candele fai da te, sono molto gettonati i barattoli da riempire con piccole luci colorate, soprattutto per una cerimonia cottagecore. In alternativa, anche delle gabbie per uccelli contenenti dei fiori potrebbero regalare un tocco incredibilmente chic al vostro table setting. I segnaposto: per personalizzare la seduta di ciascun ospite, si possono realizzare dei piccoli origami, oppure utilizzare lo scarabeo per comporne il nome di battesimo. Per gli sposi più tradizionali, infine, immancabili dei cartoncini da impreziosire con dettagli e scritte.

per personalizzare la seduta di ciascun ospite, si possono realizzare dei piccoli origami, oppure utilizzare lo scarabeo per comporne il nome di battesimo. Per gli sposi più tradizionali, infine, immancabili dei cartoncini da impreziosire con dettagli e scritte. Decorazioni per la navata della Chiesa: per regalare un tocco di vivacità alla navata che la sposa dovrà percorrere, potreste legare dei secchielli con della gipsofila a tutte le sedute degli ospiti.

per regalare un tocco di vivacità alla navata che la sposa dovrà percorrere, potreste legare dei secchielli con della gipsofila a tutte le sedute degli ospiti. Idee originali e coinvolgenti: ricorrere a delle opzioni meno tradizionali potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Se siete appassionati di enigmistica, ad esempio, pensate a realizzare un cruciverba che gli ospiti possano completare durante l’aperitivo.

Vantaggi e svantaggi di un matrimonio fai-da-te

Occuparsi personalmente della realizzazione di decorazioni ed allestimenti di vario tipo può portare con sé diversi vantaggi e svantaggi. Curare in prima persona alcuni aspetti della cerimonia permetterà di personalizzare i propri fiori d’arancio in tutto e per tutto, senza il rischio che le richieste degli sposi non siano del tutto rispettate. Allo stesso modo, regalerà alla cerimonia un tocco unico ed originale, rendendola molto differente dai matrimoni mainstream in cui i dettagli sono quasi realizzati su scala industriale.

Qualora si scelga di mettersi alla prova con il fai-da-te è importante che tutto sia in linea con le proprie preferenze e il proprio gusto, ma non si potrà fare eccessivamente affidamento sulla collaborazione di amici e parenti. A chi si offrirà di aiutare nell’organizzazione di dettagli DIY, infatti, non si potrà richiedere un impegno eccessivo, proprio perché non si tratta di professionisti pagati per il loro operato.

Allo stesso modo, la tentazione di procrastinare sarà sempre dietro l’angolo: presi dai moltissimi aspetti che l’allestimento di una cerimonia richiede, gli sposi potrebbero trovarsi a dover completare tutto in pochissimo tempo. Anche in questo caso, quindi, affidarsi a vendor specializzati potrebbe rivelarsi più pratico ed efficace.

Quanto si risparmia con le decorazioni DIY

Attenzione, infine, al fattore budget: realizzare dei progetti DIY potrebbe infatti rivelarsi meno dispendioso di quanto inizialmente previsto. Dal materiale agli utensili necessari alla realizzazione di gadget e decorazioni, ci sono molti fattori che potrebbero contribuire a far lievitare sensibilmente i costi di realizzazione.

Se infatti da un lato il fai-da-te potrebbe aiutare a risparmiare soldi in alcune aree, c’è il rischio di spendere invece cifre maggiori in altre: i costi di manodopera sono chiaramente annullati, ma potrebbero essere compensati da quelli relativi agli acquisti del materiale. Per questo motivo, qualunque sia il progetto, è fondamentale stilare un preventivo delle spese.

Infine, come si suol dire, “anche il tempo è denaro”. Dalla ricerca delle idee all’acquisto del materiale, fino alla realizzazione vera e propria, i progetti DIY potrebbero richiedere ai futuri sposi un grande dispendio energetico: anche in questo caso, cercate, per quanto possibile, di valutare con attenzione il tempo a vostra disposizione, ipotizzando anche possibili ritardi e imprevisti. Che, nel caso dei fiori d’arancio, sono sempre dietro l’angolo.