Come organizzare un matrimonio in stile cottagecore

Fonte: IStock Sposa cottagecore

Un matrimonio in stile cottagecore combina elementi naturali e rustici con uno stile eclettico, perfetto per chi cerca una cerimonia romantica ma allo stesso tempo con un’identità ben precisa. Diffusasi rapidamente grazie ai social, questa estetica bucolica e particolare ha lentamente conquistato anche il mondo del wedding, a cui si ‘sposa’ perfettamente soprattutto nella stagione autunnale e primaverile. Tra colori delicati, materiali green e dettagli d’ispirazione campestre, scopriamo come organizzare un perfetto matrimonio in stile cottagecore.

Che cos’è lo stile cottagecore

Lo stile cottagecore si ispira alla vita rurale e alle ambientazioni della campagna europea del 18esimo e 19esimo secolo. Come suggerisce lo stesso nome, fa propria l’estetica dei cottage inglesi, rifugi rustici circondati da montagne e campi di fiori selvatici. Si tratta quindi di una filosofia che auspica un ritorno ai piaceri più semplici della vita campestre e ad una visione più ‘lenta’ della quotidianità, in cui diventano centrali gesti semplici e contatto con la natura.

Il cottagecore celebra i piccoli piaceri come leggere un libro sotto i raggi del sole, creare delle composizioni con fiori freschi in cucina o preparare pane e croissant in casa. Da un punto di vista estetico, invece, trova la sua perfetta rappresentazione in tessuti leggeri ed eterei, colori pastello, stampe floreali ed oggetti di stampo artigianale.

Come organizzare un matrimonio cottagecore: la location

Un matrimonio cottagecore è allo stesso tempo romantico e stravagante, e pur condividendo alcuni punti in comune con l’estetica boho chic resta più semplice. Essendo infatti molto legato alla terra come elemento primario da cui trarre nutrimento e provvigione, le location più indicate se state pensando di organizzare un matrimonio in questo stile sono campi e spazi aperti immersi nella natura.

Se invece preferite una struttura al coperto, non sottovalutate il fascino di location dal sapore rustico ed antico. Qualche suggerimento? Una residenza di campagna, una masseria o anche un fienile diligentemente trasformato per l’occasione. Qualunque sia l’ambientazione prescelta, è fondamentale comunque che risulti confortevole e si respiri aria ‘di casa’.

Come allestire un matrimonio cottagecore: le decorazioni

Per un matrimonio cottagecore non serviranno raffinati centrotavola o bicchieri di cristallo, ma dovrete prediligere pezzi vintage o d’antiquariato dal sapore eclettico. I colori di riferimento? Quelli tenui e delicati, come giallo pallido, lilla, verde menta e azzurro, abbinati alle tonalità dell’avorio, del beige e dell’oro antico. Per delle nozze autunnali potete pensare di includere anche dettagli terracotta e marrone, così da accentuare l’aspetto più rusticò della cerimonia. Ecco comunque qualche suggerimento per le decorazioni, da quelle per le tavole alle sedute.

Luci e addobbi floreali

Impossibile pensare ad un matrimonio cottagecore senza includere addobbi floreali. Piante, petali e ramoscelli sono ben accetti in ogni angolo della location: pensate, ad esempio, ad accompagnare le navate che vi conducono all’altare con fiori selvatici ad effetto siepe, oppure organizzate una postazione shooting con archi e composizioni floreali. Non sottovalutate nemmeno il fascino delle piante in vaso, da disporre soprattutto se avete scelto una location indoor. Prediligete contenitori in terracotta, per un effetto più rustico, e tipologie di fiori come rose, ortensie e narcisi.

Un ruolo altrettanto importante è ricoperto dalle luci: per creare un’atmosfera conviviale e allegra, non risparmiate in fatto di ghirlande luminose, da disporre tanto sospese in aria che, eventualmente, sul prato.

Table setting e centrotavola

Essendo il cottagecore uno stile che celebra la natura, non c’è scelta migliore di una lunga tavolata in legno grezzo per ‘accendere’ la cerimonia. Per il table setting non è necessario seguire un ordine simmetrico e formale in cui ciascun elemento sia inserito in una cornice perfetta, piuttosto il contrario: l’effetto da ricercare è disordinato e casual, proprio per riprodutte un’atmosfera quanto più domestica possibile. Luce verde, quindi, per merletti e centrini ricamati.

Promossi i piatti e le stoviglie in porcellana, meglio se con diverse trame e forme. Allo stesso modo, non abbiate paura di ‘osare’ con bicchieri e brocche: divertitevi a mixare vetri di diverso colore, così da regalare al vostro tavolo un aspetto eclettico e ricercato.

Infine, per quanto riguarda i centrotavola, potete scegliere di affidarvi alle intramontabili candele di cera oppure mettervi alla prova con opzioni più creative come libri vintage, vasetti dipinti a mano o tazze da tè estemporaneamente trasformate in portapiante.

Idee per le sedute degli ospiti

Perché limitarsi a delle classiche sedie da cerimonia quando si può sperimentare con delle sedute a dir poco creative? Se avete scelto come location una tenuta campestre, ad esempio, predisponete delle scenografiche balle di fieno- sapientemente coperte con lenzuola o pezzi di stoffa- come sedute per la celebrazione del rito. In alternativa, anche delle coperte da pic-nic potrebbero fare da sfondo perfetto se avete organizzato un aperitivo di nozze. Infine, se per i vostri ospiti la comodità viene prima di tutto, accontentateli con poltroncine retrò, cuscini e mobili antichi.

Matrimonio cottagecore perfetto: il look della sposa

Per quanto riguarda la moda, lo stile cottagecore è un singolare mix di minimalismo ed eleganza ispirata all’età vittoriana. Una sposa che decida di rifarsi a questa estetica sceglierà quindi un outfit sì romantico, ma dotato anche di una forte identità bucolica, restituita da accessori e fiori.

Idee per l’outfit da sposa

Dimenticate dettagli gioiello e voluminosi strati di tulle: i tessuti più amati dalle spose cottagecore sono fibre leggere e naturali, come il cotone e il pizzo. Molto popolari anche corsetti, abiti stile impero, maniche a sbuffo e scollature quadrate, a fare da contraltare ad ampie gonne svolazzanti. Oltre al classico bianco, le palette di colori per i look includono anche il bianco sporco, l’avorio e, volendo per le spose più originali, anche stampe floreali. A fare la differenza, tuttavia, sono gli accessori: immancabili coroncine e piccoli fiori tra i capelli, spesso preferiti a veli e fermagli gioiello.

Idee per il bouquet

Un perfetto bouquet in stile cottagecore deve risultare il più colorato possibile: provate a mixare dalie, cosmos, delphinium e digitalis per una composizione effetto rainbow. Se cercate invece una soluzione più delicata, affidatevi all’eleganza senza tempo di rose e peonie. Infine non sottovalutate il fascino di un bellissimo ( e profumatissimo) bouquet di camomilla, da abbinare a gipsofila e foglie verdi. Una scelta che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta.