Primo ballo degli sposi: tutto quello che c’è da sapere

Fonte: iStock Sposi che ballano

Tra i momenti più importanti all’interno di una cerimonia di nozze c’è senza dubbio il primo ballo degli sposi da marito e moglie. Si tratta di un evento particolarmente romantico ed emozionante, che merita una cornice speciale all’interno di qualsiasi matrimonio.

Se alcuni sposi optano per una cornice minimal e semplice sulla pista da ballo, altri prediligono per questa danza così importante scenografie ed effetti speciali. Ma come si può organizzare in modo impeccabile il primo ballo degli sposi? E da dove ha origine questa tradizione? Scopritelo in questa guida.

Quali sono le origini del primo ballo di matrimonio

Anche nel matrimonio, così come in tutti i tipi di cerimonia, i protagonisti dell’evento sono chiamati ad inaugurare la pista da ballo, dando così inizio ai festeggiamenti veri e propri. La prima danza tra tra marito e moglie, tuttavia, ha un sapore molto speciale, oltre che origini antichissime. L’usanza risalirebbe addirittura ai tempi in cui gli uomini potevano rapire le future mogli, ed introdurle ai propri amici ballando con loro intorno ad un grande fuoco. Successivamente, quando i matrimoni assunsero grande importanza a livello politico e sociale, il primo ballo tra marito e moglie acquisì le sembianze di un rituale strettamente collegato alla fertilità.

Oggi l’usanza ha invece un significato totalmente diverso: poiché i matrimoni, fortunatamente, rappresentano solo ed esclusivamente la celebrazione assoluta dell’amore, il primo ballo tra marito e moglie segna l’inizio di una nuova vita in due, ed ha quindi un valore prevalentemente romantico.

Come funziona il primo ballo tra gli sposi

Il primo ballo degli sposi è un momento di fondamentale importanza all’interno di ogni matrimonio che si rispetti. Si tratta infatti di un gesto non solo molto emozionante, ma profondamente simbolico: è con la fine del primo ballo degli sposi che il banchetto di nozze, e quindi la festa, ha inizio.

In merito alla loro presenza in pista, alcune coppie preferiscono condividere il dancefloor con testimoni e parenti più cari: accanto allo sposo e alla sposa, quindi, potrebbero trovare spazio anche altre coppie, unite da un rapporto romantico e sentimentale.

Quando si svolge il primo ballo nella cerimonia

Il primo ballo degli sposi si svolge solitamente nella prima parte del ricevimento: la maggior parte delle coppie sceglie infatti di dedicare a questo momento i minuti che precedono l’avvio del banchetto vero e proprio. Qualcun altro, invece, preferisce inserirlo subito dopo l’antipasto nuziale, e quindi prima dell’arrivo della portata principale del pranzo: in questo modo, gli ospiti potranno divertirsi e godere di un momento molto emozionante tra una portata e l’altra.

Oltre al ballo tra gli sposi, la tradizione vuole che all’interno della cornice dei fiori d’arancio ci sia spazio anche per altri due balli:

Nel primo, lo sposo danza con la madre della sposa, mentre quest’ultima balla con il padre dello sposo, simboleggiando così l’unione tra due famiglie

Nel secondo, la sposa balla con suo padre e lo sposo con sua madre, dimostrando la propria riconoscenza verso la famiglia di origine

Quale colonna sonora scegliere

Per quanto riguarda la colonna sonora perfetta per il primo ballo tra gli sposi, molti scelgono di affidarsi ad una canzone che abbia per loro un significato particolare. La maggior parte delle coppie fa ricadere la scelta sul brano che ha fatto da colonna sonora alla relazione, oppure sul sottofondo musicale che ha accompagnato il primo appuntamento.

È tuttavia importante che, qualunque sia la musica scelta, si adatti al tema della cerimonia: un matrimonio formale ed elegante, celebrato ad esempio in una villa sofisticata e lussuosa, richiede una colonna sonora che sia all’altezza della situazione. Si potrebbe trattare ad esempio di un’immortale ballata romantica, o di un assolo al pianoforte. Una cerimonia caratterizzata invece da un’atmosfera festosa e conviviale, anche per il primo ballo degli sposi potrebbe fare affidamento su una canzone perfetta per divertirsi e scatenarsi. Nel caso infine di un matrimonio Art Deco, la scelta più azzeccata sarà rappresentata da un brano jazz, magari riarrangiando in questo stile proprio la canzone del cuore degli sposi.

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è la durata della canzone: per non annoiare troppo gli ospiti, impazienti di dare inizio al banchetto, sarebbe meglio puntare su una melodia che non oltrepassi i tre minuti, o chiedere al musicista da voi scelto di arrangiare una nuova versione più breve di quella originale.

Ballo semplice o coreografia complessa?

In quanto alle coreografie e alle modalità del ballo, gli sposi hanno assolutamente carta bianca: se quelli più riservati preferiscono condividere la pista da ballo con altre coppie a loro vicine, come quelle dei rispettivi testimoni o delle damigelle con i propri compagni, altri invece vogliono godere a pieno di questo momento speciale. Nulla vieta infatti di organizzare una vera e propria coreografia, soprattutto se avete pensato ad una cerimonia conviviale e all’insegna del divertimento.

Se amate l’intrattenimento nel senso più puro del termine, inoltre, potete anche puntare su un flash mob con la collaborazione dei vostri amici più cari. Ad aprire le danze saranno sempre i due festeggiati, ma a loro si uniranno presto anche gli altri ospiti, mettendo in scena un vero e proprio numero musicale.

Scenografie e dettagli per il ballo

Anche in fatto di scenografie gli sposi posso scegliere tra più opzioni. La maggior parte preferisce mantenere l’atmosfera semplice e minimal, magari giocando con le luci leggermente più basse. Sempre più coppie, tuttavia, non disdegnano cornici più vivaci e scenografiche, coinvolgendo nella loro realizzazione anche gli ospiti.

Tra le opzioni più popolari, ci sono petali di fiori o coriandoli lanciati sui due innamorati al centro della pista. Ma anche pensare a dei veri e propri quadri viventi potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per impreziosire l’album di nozze. Fornite ai vostri ospiti palloncini a forma di cuore o piccoli accessori luminosi: disposti in semicerchio ai bordi del dancefloor, vi regaleranno una scenografia a prova di clic fotografico.

Qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi di godere a pieno di questo straordinario momento: a prescindere da dettagli e comprimari coinvolti, resterà per sempre una delle pietre miliari della vostra storia d’amore.