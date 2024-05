Met Gala, le coppie sul red carpet: Damiano e Dove hot

Al Met Gala sfilano le coppie più belle, da quelle consolidate ma ancora super innamorate, come Chris Hemsworth ed Elsa Pataky, alle più fresche, al loro primo Met, come Damiano David e Dove Cameron, o addirittura primo red carpet insieme, come Barry Keoghan e Sabrina Carpenter. Vediamoli tutte