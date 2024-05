Fonte: Getty Mona Patel, chi è la “donna de mistero” al Met Gala 2024 (che fa impazzire TikTok)

Il tappeto rosso del Met Gala 2024 è stato trasformato in un giardino incantato, grazie anche all’apparizione di una “donna misteriosa” che ha rapito l’attenzione di tutti con il suo abito a farfalla, divenuto rapidamente virale sui social media.

La protagonista di questo affascinante enigma è Mona Patel, una donna d’affari originaria di Vadodara, in India, che ha lasciato tutti senza fiato con un abito su misura della designer Iris Van Herpen. L’abito, di un delicato color nude, si è armoniosamente inserito nel tema dell’evento, “Il Giardino del Tempo”. Manco a dirlo, il pubblico dei social, soprattutto quello di Tik Tok, è andato su di giri.

Mona Patel, chi è la donna del mistero del Met Gala 2024 con l’abito in movimento

Il suo abito da sogno presentava un corpetto avvolgente adornato da dettagli trasparenti in pizzo, con un’elegante farfalla incastonata. L’orlo dell’abito si snodava nei merletti, arricchito da raffinati ricami dorati. Ma ciò che ha catturato l’immaginazione di tutti sono stati gli abbellimenti meccanici di farfalle dorate sulle braccia di Mona, che si muovevano con grazia.

Completando il suo look incantevole, Mona Patel ha indossato un paio di tacchi dorati con sfavillanti dettagli di strass, mentre il suo trucco sfoggiava un glamour discreto, con ciglia accentuate da uno strato di mascara e occhi contornati da un’ombra bronzea scintillante. Un tocco di blush caldo e una tinta satinata sulle labbra hanno dato il tocco finale. Praticamente perfetta.

Fonte: Getty

Il merito di questo capolavoro fashion è da attribuire al celebre stylist Law Roach, noto per la sua collaborazione con l’attrice Zendaya (e come dimenticare la Cenerentola del Met Gala 2019?).

Una donna d’affari con una carriera brillante

Patel, trasferitasi negli Stati Uniti nel 2003, ha una lunga lista di successi imprenditoriali, tra cui la fondazione di aziende come HauteX Ventures e radXai, una startup nel settore della tecnologia sanitaria.

In un’intervista a Vogue India a marzo, Patel ha condiviso il suo entusiasmo per il tema dell’evento e la scelta del designer: “Volevo che il mio look di debutto fosse un omaggio alla mia eredità e alla mia passione per la haute couture, e Iris Van Herpen sembrava la scelta ovvia”.

Fonte: Getty

L’arrivo di Patel sul tappeto rosso del Met Gala ha scatenato una vera e propria frenesia online, con utenti di tutto il mondo che si sono chiesti chi fosse la “donna misteriosa”. Un video condiviso su Instagram da un’utente di nome @twobrokechicks ha finalmente svelato l’identità dietro l’abito.

Ma Mona Patel non è solo una donna d’affari di successo e una fashion icon. Con una formazione accademica impressionante che include studi presso la Gujarat University, l’Università della Florida, la Stanford University Graduate School, la Harvard Business School e il MIT Sloan School of Management, ha dimostrato di essere una mente brillante in molti campi.

Ha fondato l’organizzazione non profit Couture For Cause nel 2017, con l’obiettivo di utilizzare la moda come strumento di cambiamento positivo e di ispirare le donne di tutto il mondo a realizzare il loro pieno potenziale.

La sua pagina Instagram conta circa 38mila followers, e condivide non solo foto che riguardano il suo lavoro o il mondo della moda, ma anche momenti dolci della sua vita personale, inclusi scatti affettuosi con suo marito Chintan DeSai, con cui è sposata da quasi 17 anni.