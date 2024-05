Il Clandestino, la Rai pasticcia: quando va davvero in onda l’ultima puntata

Fonte: Ansa Edoardo Leo

Il Clandestino, la fiction con Edoardo Leo e Hassani Shapi, è giunta ormai alla fine. Ma per l’ultima puntata la Rai ha cambiato il palinsesto. Infatti, non andrà in onda come di consueto il lunedì, ma di martedì. E precisamente stasera, 14 maggio, su Rai 1 in prima serata.

Il Clandestino, perché è cambiato il palinsesto

Non è la prima volta che ci sono cambi di programmazione. Il Clandestino infatti non era andato in onda lunedì 29 aprile per lasciare spazio allo show di Roberto Bolle, Viva la danza, in occasione della Giornata Mondiale della Danza.

Allo stesso modo, la Rai ha deciso di cambiare il palinsesto e mandare in onda l’ultima puntata della prima stagione de Il Clandestino, questa sera, martedì 14 maggio. Infatti, lunedì prossimo, 20 maggio, su Rai 1 debutta la mini fiction in due puntate con Stefano Accorsi, Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo. Dunque, per esigenze di palinsesto Edoardo Leo si è dovuto spostare.

Il Clandestino, quando va in onda l’ultima puntata

In ogni caso, al termine dei due penultimi episodi de Il Clandestino, c’è stato un pasticcio su Rai 1. Infatti, solitamente vengono mandate in onda le anticipazioni della puntata successiva. E invece la Rai ha mandato lo spot, previsto per oggi, dell’appuntamento conclusivo, tanto che si concludeva con “stasera l’ultima puntata“, peccato che erano le 20.30 di lunedì quando è stato trasmesso.

Insomma, un errore di palinsesto che avrebbe potuto generare un po’ di confusione. In definitiva, sapremo solo stasera, 14 maggio, quando andrà in onda l’ultima puntata, quale sarà il destino del detective privato Luca Travaglia e del suo socio Palitha.

Il Clandestino, anticipazioni dell’ultima puntata

I penultimi episodi si sono conclusi con un velo di inquietudine. Luca ha iniziato nuovamente a bere, Carolina (Alice Arcuri), messa sotto pressione dal marito, lo ha lasciato e infine gli sparano. Il detective però riesce a cavarsela, anche se ha dovuto subire un lungo intervento e ha perso molto sangue.

Si rimette in pista, mentre scopre cose poco piacevoli di Carolina che ne frattempo sembrava essersi riavvicinata a lui. Ma il peggio deve ancora venire. Infatti, gli viene ritirata la licenza da investigatore privato e di fatto è costretto all’esilio. Ma sul finale riceve la visita di un personaggio sinistro, Carvelli, che avrebbe la soluzione per tutti i suoi guai. Ma a che prezzo?

Travaglia, nell’ultima puntata intitolata Le tre mogli, accetta la proposta dei servizi segreti ed entra a far parte della scorta di un potente uomo d’affari straniero che arriva a Milano con le sue tre mogli. Si sospetta che abbia a che fare con cellule del terrorismo libico. E spetta al Clandestino scoprire come stanno davvero le cose trovando la pista giusta tra le mille difficoltà.

Il Clandestino, si pensa alla seconda stagione

La fiction è molto amata dal pubblico, come dimostrano i dati di ascolto tv, e prima ancora del gran finale c’è chi pensa già a una seconda stagione.

Come scrive qualcuno sulla pagina Instagram di Edoardo Leo: “Io invece non sono pronta a salutare il clandestino 😢 ma complimenti a Edoardo Leo, sei stato fenomenale ❤️‍🔥 e complimenti anche a “Palitha” che con la sua ironia ha strappato sorrisi e risate, un duo perfetto! Ora pensate alla prossima stagione! 😍”. Mi piace molto, si, in un mix di emozioni. Spero in un seguito, ma prima vediamo come finisce. Bravi tutti 🙌.