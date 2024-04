Il Clandestino salta la puntata del 29 aprile, perché non va in onda

"Il Clandestino", la fiction con Edoardo Leo, slitta e non va in onda il 29 aprile per lasciare spazio a Roberto Bolle e alla sua "Viva la danza"

Fonte: Loris T. Zambelli Edoardo Leo in "Il Clandestino"

Il Clandestino, la fiction di Rai 1 con Edoardo Leo, non va in onda lunedì 29 aprile. Dunque, salta l’appuntamento tradizionale di inizio settimana in prima serata sul primo canale.

Il Clandestino, perché salta la puntata del 29 aprile

Malgrado il successo in fatto di ascolti de Il Clandestino che ha sempre battuto l‘Isola dei Famosi 2024 in ogni scontro diretto, la fiction con protagonista Edoardo Leo non va in onda lunedì 29 aprile.

L’appuntamento con Luca Travaglia slitta alla settimana successiva. I nuovi episodi vanno in onda lunedì 6 maggio. Il motivo di questo cambiamento non dipende dallo share ovviamente, visto che è molto alto e la fiction è assolutamente apprezzata dal pubblico.

Roberto Bolle torna con Viva la danza

La sospensione per una settimana de Il Clandestino si è resa necessaria per dare spazio allo show di Roberto Bolle, Viva la danza, in occasione della Giornata Internazionale della Danza (29 aprile).

Dunque, dopo la polemica per l’assenza del programma di Bolle il primo gennaio, torna l’étoile del balletto su Rai 1 in prima serata. Roberto in realtà aveva annunciato il suo programma già lo scorso febbraio quando è stato ospite del Festival di Sanremo. Questo con Roberto Bolle è uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, ma anche da lui come ha spiegato: “Il mio obiettivo è, da sempre, quello di provare a fare conoscere e amare il ballo a più persone possibili. È la mia sfida più grande”.

Sul suo profilo Instagram i fan sono entusiasti del ritorno di Bolle e del suo programma sulla danza e commentano così: “Era ora! quest’uomo incarna la danza, un’arte eccelsa!Grazie Roberto Bolle!”; ” Evviva…. finalmente il giusto spazio a te Roberto ed alla danza… ancora in prima serata.🎶💕✨”; “Finalmente si sono resi conto di quanto vali e ti hanno ridato ciò che ti era stato tolto inizialmente .Meriti questo ed altro ….sei il migliore in assoluto e noi ti aspettiamo col 💗”; “Evviva, finalmente un programma da vedere”; “La tua danza è bellezza allo stato puro. Ci regalerai ancora una volta cose preziose. E noi saremo ancora una volta con te. ❤️”.

Roberto Bolle al posto di Edoardo Leo

Viva la danza va in onda dal teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, per celebrare tutti i generi di ballo. Spiega Bolle in una recente intervista: “Io mi esibirò – racconta al settimanale di Cairo Editore – come sempre in diverse coreografie, da solo o accompagnato da grandi stelle della danza, tra cui Nicoletta Manni e Virna Toppi, entrambe prime ballerina del Teatro alla Scala di Milano, o da celebri compagnie come l’Arteballetto”. In più ci saranno chicche dal dietro le quinte, un aspetto che mancava nei precedenti show.

Classe 1977, Roberto non ha intenzione di lasciare la danza, come ha raccontato: “Al momento non ho alcuna intenzione di farlo. Ci sono stati dei momenti nella mia carriera in cui ho pensato che avrei dovuto abbandonare per sempre la danza”.

L’attesa per l’appuntamento del 29 aprile cresce di giorno in giorno e gli affezionati della fiction Il Clandestino con grande probabilità non saranno delusi dell’attesa prolungata, dato che Roberto Bolle è un sostituto più che eccellente come protagonista della prima serata.