Fonte: IPA Anticipazioni Viva la Danza su Rai 1: gli ospiti di Bolle tra musica e talento

Roberto Bolle si prepara a catturare l’attenzione del pubblico televisivo con uno spettacolo straordinario dedicato all’arte della danza in Italia. Il 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, Rai 1 trasmetterà in prima serata “Viva la Danza”, un evento unico ideato e curato dal celebre ballerino con il sostegno del Ministero della Cultura.

Si tratta di una produzione eccezionale che celebra la diversità e la bellezza della danza, riunendo alcuni dei migliori talenti nazionali e internazionali in uno spettacolo mozzafiato. Ecco quando potrete sintonizzarvi e le anticipazioni più interessanti della serata.

Viva la Danza è un tributo vibrante alla passione e al talento che definiscono il mondo della danza. Con la direzione artistica di Roberto Bolle e la collaborazione di Rai Direzione Intrattenimento e Ballandi, questo spettacolo si propone di trasmettere l’amore per la danza a un vasto pubblico, coinvolgendo artisti provenienti da diversi ambiti e sfondi creativi.

Viva la Danza, dove guardarlo in tv e streaming

Questa sera, il celebre danzatore italiano sarà al centro di una festa straordinaria ispirata al suo celebre spettacolo “Roberto Bolle and Friends”, che ha incantato pubblici prestigiosi in tutto il mondo. L’evento, nato da un’idea dell’artista, si svolgerà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, uno dei templi mondiali della danza.

L’appuntamento con “Viva la danza” è fissato per le 21.30 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, a disposizione degli spettatori in qualsiasi momento.

Gli ospiti della serata

Si tratterà di una celebrazione a 360 gradi della danza, con la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Elodie, Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio e Valentina Romani.

Roberto Bolle ha riunito una selezione straordinaria di talenti della danza contemporanea, tra cui Melissa Hamilton, Daniil Simkin, Nicoletta Manni, Tatiana Melnik, Timofej Andrijashenko, Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko e Marco Masciari. Saranno rappresentati diversi generi di danza, dalla classica all’hip hop, dal latinoamericano al tip tap.

Questa festa della danza sarà arricchita da momenti narrativi coinvolgenti, che spazieranno dal dietro le quinte degli artisti prima delle esibizioni, a momenti speciali dedicati alla musica, al cinema e alla televisione. Katia Follesa svolgerà il ruolo di direttrice di scena poliedrica, mentre i conduttori Fabrizio Biggio e Valentina Romani esploreranno il mondo della danza attraverso i camerini, la sala prove e il palco.

Francesco Pannofino interpreterà una sorta di “Fantasma dell’Opera”, testimone silenzioso dei pensieri più profondi del teatro. La presenza dell’eclettica Elodie, insieme a un ensemble di giovani talenti e al Coro delle Voci Bianche del Maggio Musicale Fiorentino, arricchirà ulteriormente questa celebrazione dell’arte e della cultura italiana.

Lo spettacolo arriva dopo la cancellazione di Danza con Me

Dopo la cancellazione di “Danza con me” nel 2023, diventato ormai una tradizione consolidata, il pubblico attende con ansia il ritorno dell’arte della danza in televisione. Roberto Bolle stesso aveva annunciato la sospensione di quello che per sei anni era stato un appuntamento fisso per il primo gennaio. «Purtroppo, quest’anno non faremo il programma. È un peccato, perché era diventato un appuntamento fisso entrato ormai nelle abitudini e nelle case di tanti italiani (…) le scelte sono state altre», aveva dichiarato Bolle, deludendo i numerosi fan dello show.