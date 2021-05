Don Matteo 13, il clamoroso ritorno di Insinna e le anticipazioni

editato in: da

Il clamoroso ritorno di Flavio Insinna e tanti cambiamenti: torna Don Matteo con la stagione numero 13 e numerose novità. Secondo le anticipazioni l’amatissimo Capitano Flavio Anceschi, protagonista delle prime cinque stagioni dello show, tornerà a fare compagnia a Nino Frassica e Terence Hill.

Insinna, sarà la guest star di una puntata, ma insieme a lui, purtroppo, non ci sarà Milena Miconi che interpretava Laura Respighi, la sindaca di Gubbio. La quinta stagione di Don Matteo si era conclusa proprio con le nozze fra i due dopo un rapporto segnato da equivoci e litigi che aveva appassionato il pubblico. Secondo quanto svelato da DiPiùTv, che ha contattato un “addetto ai lavori”, Anceschi tornerà, ma sarà vedovo.”Purtroppo scopriremo subito che Laura non c’è più, se n’è andata tragicamente”, si legge.

La notizia è stata condivisa anche dalla stessa Milena Miconi su Instagram, mentre Nino Frassica, con la consueta ironia, ha annunciato l’inizio delle riprese di Don Matteo 13. “Ultime novità in Don Matteo 13 – ha scritto sui social -. Il primo ciak non si gira più ad Assisi perché non è prevista nessuna scena ad Assisi. Si gira a Spoleto e Spoleto rimane Spoleto tranne Roma (nel secondo episodio che si gira a Fontana di Trevi dove Natalina seminuda si butta nella vasca) Don Matteo la rimprovera e Pippo piange.. torna Anceschi-Insinna, ma biondo. Cecchini che adesso è vedovo, si innamora di Lilly Gruber e tante tante altre novità”.

Nelle scorse stagioni era ricomparso anche un altro personaggio molto amato di Don Matteo, il Capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro. L’attore, che oggi vive in Spagna con la compagna Lara Carnevale, aveva commentato con entusiasmo il ritorno nello show, seppure per qualche puntata. “A questa serie devo parecchio – aveva spiegato -. Mi ha dato la popolarità televisiva, e per questo sarò sempre grato alla Rai e alla casa di produzione Lux Vide. E, come dicevo, mi ha offerto la possibilità di lavorare con attori bravissimi, che poi sono diventati amici. Devo dire che tornare sul set di Don Matteo è stata davvero una bella esperienza, emozionante e condita da un bel po’ di nostalgia”.