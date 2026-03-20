Don Matteo 15, un finale da sogno: “Ci mancherete”. Anticipazioni sulla sedicesima stagione

"Don Matteo 15" è finito: "Ci mancherete tanto". Dovremo aspettare il 2028 per vedere la sedicesima stagione, ammesso che si faccio. Cosa sappiamo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Raoul Bova e Ninni Bruschetta in "Don Matteo 15"

Don Matteo 15 ha chiuso i battenti giovedì 19 marzo. Su Rai 1 infatti è andata in onda l’ultima puntata con un finale da sogno all’insegna dell’amore che coinvolge anche Don Massimo, confermando la sua presenza per la sedicesima stagione. Anche se restano aperti alcuni dubbi. Il problema, dagli evidenti indizi, non è se si farà ma se ci saranno tutti i protagonisti, soprattutto Raoul Bova. Scopriamo quello che sappiamo.

Don Matteo 15 chiude in bellezza

La quindicesima stagione di Don Matteo si è conclusa in gloria, confermandosi come una delle fiction più di successo della Rai. Infatti, giovedì 19 marzo, nonostante fosse la Festa del Papà, l’ultima puntata ha incollato al piccolo schermo 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Ha perfino aiutato a lanciare Stefano De Martino con Affari Tuoi che ha battuto Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna negli ascolti.

D’altro canto, i fan della serie erano in ansia per Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente) e volevano sapere come sarebbe andata a finire tra Diego e Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini), ora che si era intromessa la marescialla Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri). E non sono rimasti delusi, perché hanno ricevuto tutte le risposte che volevano.

Don Matteo 15, Diego e Giulia si sposano: il grande equivoco di Cecchini

Nell’ultima puntata di Don Matteo 15 abbiamo visto alcune delle scene più romantiche che la serie ci abbia mai regalato. Diego e (Eugenio Mastrandrea) e Giulia si amano. Questo è evidente a tutti, ma loro hanno troppa paura per riavvicinarsi.

Il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) non può stare senza far niente. E come suo solito interviene, facendo pasticci. Questa volta però ha esagerato, anche per Caterina, sempre solidale con lui, è davvero troppo.

Infatti, sparge la voce che Don Massimo (Raoul Bova) è malato, per far rimanere Giulia a Spoleto. Il problema è che l’innocente bugia si trasforma in un’indiscrezione allarmante: Don Massimo è terminale. La notizia getta nella disperazione Natalina e Pippo. Tra un rosario e l’altro per farlo guarire, monta un vero e proprio enorme equivoco che si risolverà solo alla fine.

Per lo meno però il trucco di Cecchina sortisce l’effetto desiderato. Giulia non parte e si riavvicina al capitano. Tra loro scatta anche un bacio appassionato ma Diego ha troppa paura. Poi però capisce quello che sta per perdere e fa un’altra delle sue meravigliose dichiarazioni: “Voglio rischiare e sognare con te”. E per la terza volta chiede a Giulia di sposarlo. Ma per sapere se effettivamente questo matrimonio si farà, dovremo aspettare la prossima stagione.

I fan della fiction sono entusiasti. C’è chi scrive su Instagram: “Grazie per averci dato due attori come Eugenio e Federica, che ci hanno regalato magia ed emozioni rare. Non voglio scriverla io per voi la prossima stagione ma vi chiedo solo di farci vedere almeno il matrimonio (tradizione di tutte le coppie di Don Matteo, mica possiamo toglierlo ad una delle coppie più belle di una fiction degli ultimi anni?)”. “Mi mancherete, grazie per le belle emozioni che mi avete dato, in tutte queste puntate, mi mancherete, vi voglio bene❤️🔥vi aspetto, per Don Matteo 16”

Don Matteo 16, l’incertezza di Raoul Bova

Nelle scene finali dell’ultima puntata di Don Matteo 15, abbiamo visto Don Massimo pieno di dubbi, pronto a lasciare la canonica per un periodo di riflessione, con il vescovo che approva. Ma, proprio mentre se ne sta andando, tutti gli amici e i parrocchiani si radunano per fargli sentire quanto è amato e indispensabile alla comunità.

Un finale che ci lascia quasi con la certezza che Raoul Bova tornerà nella tonaca di Don Massimo almeno per la sedicesima stagione, malgrado la dichiarazione sibillina che aveva rilasciato qualche tempo fa: “Se ci sarà Don Matteo 16? Non so se ci sarà Don Massimo“. L’ultima puntata della quindicesima stagione sembra fugare ogni dubbio. Ma fino al prossimo ciak non possiamo essere sicuri.

Don Matteo 16, si farà?

Anche il destino della fiction sembra quasi scontato. La sedicesima stagione dovrebbe esserci. Sono molti gli indizi e le dichiarazioni di chi lavora alla serie che fanno ben sperare.

La marescialla Provvedi, alias Irene Giancontieri, ci aveva anticipato nella nostra intervista che le avventure del suo personaggio non sarebbero finite qua. “Diciamo che la storia di Caterina… probabilmente non è ancora finita“, ci aveva svelato. Pare inoltre che ci sia già un’idea sulla sceneggiatura della sedicesima stagione.

Sul profilo Instagram di Don Matteo compare un post di ringraziamento per l’enorme affetto del pubblico con un messaggio inequivocabile: “Grazie a tutti. Arrivederci alla prossima avventura“. Affermazione che viene ribadita più volte.

Se si girerà Don Matteo 16, la messa in onda della prossima stagione è prevista tra la fine del 2027 e il 2028.