Don Matteo 15 finisce nel dramma: “Non ci deludete”. Anticipazioni dell’ultima puntata

"Don Matteo 15" è agli sgoccioli e la tragedia incombe su Maria e su Giulia e Diego: la loro storia è davvero finita. Ecco le anticipazioni del 19 marzo

Virginia Bettoja - Ufficio stampa Rai Federica Sabatini ed Eugenio Mastrandrea in "Don Matteo 15"

La quindicesima stagione di Don Matteo sta volgendo al termine. L’ultima puntata andrà in onda in prima serata giovedì 19 marzo su Rai 1 e molte cose dovrebbero risolversi, si spera. In effetti, il penultimo episodio del 12 marzo è finito in tragedia: Giulia in lacrime è disperata per Diego e Maria viene rapita.

Don Matteo 15, continua il successo

La penultima puntata di Don Matteo 15, trasmessa su Rai 1 in prima serata giovedì 12 marzo, ha lasciato tutti col fiato sospeso e con la tristezza nel cuore. Ma il successo di pubblico è stato enorme come sempre.

La serie non ha perso un colpo e tutte le nove puntate fino ad ora trasmesse hanno ottenuto il podio degli ascolti della serata. Anche quest’ultima ha incollato al piccolo schermo 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. D’altro canto, la simpatia dei personaggi e la trama avvincente che equilibra divertimento e suspence sono ingredienti fondamentali del suo trionfo.

Don Matteo 15, Giulia soffre per Diego

Al centro della penultima puntata c’è la relazione ormai finita tra Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) e il capitano (Eugenio Mastrandrea). Lei è a Milano ma continua a pensare a Diego. E anche lui, anche se non lo ammette, è ancora innamorato della sorella di Don Massimo (Raoul Bova).

Tra loro però s’insinua il maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri) che è attratta dal capitano, così bello e gentile con lei. I due provano a frequentarsi, ma l’incontro è un disastro per colpa di Cecchini (Nino Frassica) che vuole rimettere insieme il capitano con Giulia.

“La svergognata” – come Cecchini chiama la presunta amante del capitano – Caterina non intende far soffrire Giulia e alla fine si autodenuncia.

Ma Giulia e il capitano non riescono a comunicare e, per quanto è evidente che siano ancora innamorati, non riescono a chiarirsi. Non resta che affidarsi a Dio. Giulia va in chiesa ad accendere una candela e piange amare lacrime mentre su social si scatenano i fan che vogliono vedere i due felici e sposati.

Don Matteo 15, la protesta dei fan

Qualcuno scrive: “Fate tornare Diego e Giulia fidanzati sono perfetti insieme sarebbe bello chiudere la stagione con un bellissimo matrimonio che oltre tutto era un loro sogno e direi anche il sogno di tutte noi fans..”; “Giulietta 🥺💔 vi prego fateli tornare insieme! Stiamo soffrendo insieme a loroooo 😭”; “destinati a stare insieme. non mi deludete!!😭”.

Qualcuno invece pensa che la candela annunci il matrimonio nella prossima puntata: “Spoiler?? SI SPOSANOOOOOOOO!!”. Ma c’è chi spegne il suo entusiasmo: “non penso proprio”.

Don Matteo 15, il dramma di Maria

Ma la tragedia non è finita coi Mezzanottini. Infatti, la penultima puntata di Don Matteo si chiude con il rapimento di Maria (leggi la nostra intervista a Fiamma Parente). Proprio mentre ha deciso di chiudere con il passato, quest’ultimo è tornato a bussare alla sua porta e quello che ha trovato non è per niente piacevole.

Don Matteo 15, anticipazioni ultima puntata del 19 marzo

La prossima puntata di Don Matteo 15 va in onda giovedì 19 marzo in prima serata su Rai 1. S’intitola Sognando il cielo ed è l’ultima di stagione. Maria dunque è chiamata a fare i conti col suo passato e quello che scopre è spaventoso. Tra Diego e Giulia le cose vanno di male in peggio, forse è davvero tutto finito. Restano solo Cecchini e Caterina a credere in loro.