Ascolti tv del 12 marzo, Don Matteo 15 non ha rivali. E De Martino scivola

Su Rai 1 è tornato "Don Matteo 15" e non ha rivali. Stefano De Martino pretende il podio ma non ce la fa: tutti i dati di ascolto

Il giovedì sera televisivo ha un unico vero protagonista, la serie di Rai 1, Don Matteo 15. Quando Don Massimo (Raoul Bova), in compagnia del maresciallo Cecchini (Nino Frassica), del maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri), Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) e il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea), va in scena non ce n’è per nessuno.

Canale 5 ha risposto con una puntata di Forbidden Fruit. Mentre su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio con un’intervista a Matteo Salvini e su Italia 1 il film Mission Impossible Dead Reckoning Parte uno.

Su Rai 2 è stato trasmesso Ore 14 sera mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha ospitato Jovanotti. Su La7 il giovedì sera è dedicato a Piazzapulita.

Dopo il successo in prima serata, Stefano De Martino vuole il podio anche nell’access prime time con Affari Tuoi contro il rivale Gerry Scotti e La Ruota della fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 12 marzo: Don Matteo vola al 20,7%

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.987.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 672.000 spettatori pari al 5%.

Su Italia1 Mission: Impossible – Dead Reckoning piace a 809.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.050.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 885.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 982.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland ottiene 387.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 615.000 spettatori con il 3.8%.

Access Prime Time, dati del 12 marzo: Gerry Scotti batte De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.292.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.806.000 spettatori (22.8%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.945.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.819.000 spettatori pari al 23% dalle 20:52 alle 21:57.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 711.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.165.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.508.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.031.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 807.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.834.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Europa League Live arriva a 255.000 spettatori e l’1.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 503.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.290.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.462.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.675.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera convince 2.538.000 spettatori (16.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (483.000 – 4.1%), Techetechetè conquista 321.000 spettatori con il 2.1%, mentre 9-1-1 è visto da 535.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 429.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 619.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.437.000 spettatori (14%).

A seguire Blob segna 1.051.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 880.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 988.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 953.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 235.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 403.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (318.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 697.000 spettatori con il 3.8%.