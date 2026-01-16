Ascolti tv del 15 gennaio, Don Matteo 15 senza rivali. Come Gerry Scotti

Su Rai 1 è la serata di "Don Matteo 15". Canale 5 ribatte con "Forbidden Fruit". Gerry Scotti e Stefano De Martino in guerra: tutti gli ascolti

Giovedì 15 gennaio è andata in onda la seconda puntata di Don Matteo 15 su Rai 1. E non ci sono storie a livello di ascolti tv.

Già il debutto è stato un successo e Don Massimo, alias Raoul Bova, Cecchini (Nino Frassica), Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) e il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) non intendono cedere il primo posto nella classifica dello share.

Canale 5, che ha raccolto un successo strepitoso con A testa alta, ha mandato in onda una serie di episodi di Forbidden Fruit.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha ospitato Anna Ferzetti, Marco D’Amore e Roberto Vecchioni. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 di sera. Mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio si è parlato della crisi iraniana. Italia 1 ha proposto Harry Potter e i doni della morte – parte I. Su La7 l’appuntamento è stato con Piazzapulita.

Nell’access prime time non ci sono storie tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 15 gennaio: Don Matteo domina

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 3.859.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 732.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 intrattiene 1.023.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.006.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 869.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 782.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 Armageddon – Giudizio finale ottiene 226.000 spettatori (1.4%). Sul Nove La magia del vischio raduna 271.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati del 15 gennaio: Gerry Scotti al 25,4%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.783.000 spettatori (19.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.861.000 spettatori (23.7%) dalle 20:49 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.191.000 – 21%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.188.000 spettatori pari al 25.4% dalle 20:51 alle 21:57. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 578.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.064.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.117.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.391.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.063.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 824.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.734.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 544.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 467.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.421.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.685.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.964.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.635.000 spettatori (17%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 3.2%) e Il Viaggio della Torcia (294.000 – 2.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 392.000 spettatori con il 2.5% e 9-1-1 533.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 358.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 651.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.482.000 spettatori (14.4%).

A seguire Blob segna 1.089.000 spettatori (5.9%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 875.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 998.000 spettatori (6%), mentre La Promessa appassiona 1.013.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 265.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 397.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (346.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 762.000 spettatori con il 4.2%.