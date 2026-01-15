Federica Sabatini in Don Matteo 15: “Giulia sta vivendo una crisi e con Diego è andata in panico”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Federica Sabatini in "Don Matteo 15"

È bastata una sola stagione per fare di Giulia Mezzanotte, magistralmente interpretata da Federica Sabatini, uno dei personaggi più amati dal pubblico di Don Matteo, quasi al pari degli inossidabili Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e naturalmente Don Massimo (Raoul Bova).

Se nella passata stagione di Don Matteo la storia tra Giulia (che è la sorella di Don Massimo) e il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) ci ha lasciato tutti col fiato sospeso, nella quindicesima abbiamo ritrovato i due fare coppia, innamorati e felici. Ma la situazione non è così semplice.

Elena Maggiulli

Se Diego sembra avere le idee chiare, Giulia, che ha appena perso la madre, non ha una vera direzione a livello professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo.

Federica Sabatini ci ha raccontato come evolve il suo personaggio in Don Matteo 15, del suo rapporto con il fratello, Don Massimo, oltre naturalmente della sua storia con Diego Martini. E qualcosa ci ha detto anche su Cecchini che sta preoccupando i fan, visto che è arrivata la Marescialla Provvedi (Irene Giancontieri) a sostituirlo.

In questa quindicesima stagione di Don Matteo, Giulia è cambiata? È più matura rispetto alla scorsa stagione?

Sì, è cambiata molto. Io credo che Giulia stia attraversando una vera e propria crisi di crescita. Dopo tutto quello che ha vissuto – la ricerca del fratello, il trasferimento a Spoleto, l’innamoramento per il Capitano – ora si trova davanti a una domanda enorme: “Chi sono davvero?”. Prima correva, scappava, reagiva. Ora si è fermata, e quando ti fermi sei costretto a guardarti dentro. Vuole una quotidianità più stabile, più “normale”, ma non sa ancora bene cosa la renda davvero felice o cosa sappia fare meglio. È in quella terra di mezzo in cui non sei più quello di prima, ma non sei ancora quello che diventerai.

Nella prima puntata di stagione abbiamo visto che il Capitano le ha fatto la proposta di matrimonio, ma Giulia non l’ha presa benissimo.

È andata un po’ nel panico. Questo dimostra che non è poi così distante da quella che era prima.

Virginia Bettoja

Anche il rapporto con suo fratello, don Massimo, è cambiato?

Tantissimo. All’inizio era un rapporto pieno di attrito, di diffidenza, di ferite non guarite. Ora invece è diventato un legame solido. C’è fiducia, c’è ascolto, c’è la sensazione di potersi appoggiare l’uno all’altra. In questa stagione si vede proprio che per Giulia don Massimo è “casa”: è qualcuno davanti al quale può essere fragile senza paura.

Quali sono i punti di forza di Giulia?

L’onestà, la testardaggine in senso positivo, la voglia di raggiungere i suoi obiettivi. È buona, imprevedibile e un po’ inconsapevole: si butta nelle cose. A volte crea caos, altre volte semplicemente vive seguendo quello che sente. È molto connessa alle sue emozioni.

Virginia Bettoja

Dobbiamo preoccuparci per il futuro del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), visto che lo vogliono mandare in pensione?

Non posso dire nulla, ovviamente. Posso solo dire che certe cose verranno chiarite presto e continuerà a sorprendere.

Com’è stato tornare sul set di Don Matteo?

È stato come tornare in una famiglia. È un set che ha una storia lunghissima e questo si sente: c’è un rispetto, una cura reciproca, una serenità che non trovi ovunque. Quando siamo entrati noi come “nuovi”, siamo stati accolti con un calore incredibile. Quest’anno abbiamo ritrovato quello stesso clima e abbiamo cercato di trasmetterlo anche alle nuove entrate.

State già pensando a una sedicesima stagione?

Questa è una domanda da fare agli autori. Per me sì, ovviamente, ma bisogna vedere cosa partorirà la loro fantasia.

Qual è il ricordo più divertente di questa stagione sul set?

Questa è sempre una domanda trabocchetto [ride ndr]. Succedono tante cose divertenti, ma spesso sono scherzi interni che fanno ridere solo chi li vive. Su due piedi non me ne viene uno preciso. Ci devo pensare.

Elena Maggiulli

Lavorare in una fiction così amata ti ha dato maggiore consapevolezza del tuo lavoro?

Sì. Il pubblico di Don Matteo mi ha restituito un feedback molto particolare, tutto suo. Essere accettata in una serie che va avanti da 25 anni è stato importante e mi ha fatto sentire più matura professionalmente.

Oltre a Don Matteo, stai lavorando ad altro?

Ho una cosa in cantiere che non posso ancora svelare, ma spero di poterne parlare presto.

Alla fine, niente aneddoto divertente?

No, devo imparare a segnarli quando succedono, altrimenti li dimentico sempre! [ride ndr]