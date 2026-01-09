Chi è Irene Giancontieri, la marescialla di Don Matteo 15

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raoul Bova

Fra i personaggi più amati della quindicesima stagione di Don Matteo, c’è la marescialla Caterina Provvedi, interpretata da Irene Giancontieri. La giovane attrice ha saputo farsi notare da subito, diventando un volto riconoscibile e apprezzato della fiction di Rai 1.

Irene Giancontieri, carriera e vita privata

Nata a Roma il 14 febbraio 2003, Irene Giancontieri ha alle spalle una solida formazione artistica. Ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, una delle scuole di recitazione più prestigiose del paese, dove ha approfondito tecniche interpretative che l’hanno preparata al mondo professionale. Ha inoltre studiato canto lirico alla RMS Roma Music School, ampliando così la sua preparazione anche all’ambito vocale.

Durante gli anni di formazione ha preso parte a diverse produzioni teatrali, tra cui rappresentazioni classiche come La Casa nova di Carlo Goldoni, esperienze che le hanno consentito di affinare presenza scenica e versatilità interpretativa. Prima di approdare in televisione, Irene ha vissuto un’esperienza piuttosto diversa dal mondo dello spettacolo. Ha lavorato come maestra di sci per tre stagioni a Plan de Corones, seguendo in parte il consiglio di suo padre di avere una “professione sicura” mentre coltivava il sogno di fare l’attrice.

Il ruolo di Caterina Provvedi in Don Matteo 15 rappresenta il suo primo ruolo televisivo importante e la sua consacrazione davanti al grande pubblico. In una serie che ha fatto la storia della fiction italiana, Irene recita accanto ad attori di grande esperienza come Raoul Bova e Nino Frassica, ritagliandosi uno spazio significativo fin dai primi episodi. Pur essendo ormai sotto i riflettori, ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo la sua vita privata, concentrandosi soprattutto sulla sua carriera artistica in piena crescita.

Le novità e la trama di Don Matteo 15

L’8 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato Don Matteo con la quindicesima stagione, confermando la formula che ha sempre unito giallo, umanità e intrecci personali. Al centro della stagione c’è ancora Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, un sacerdote impegnato non solo a risolvere casi misteriosi, ma anche a confrontarsi con le proprie inquietudini e scelte di vita. In questa stagione Don Massimo si troverà a riflettere profondamente sulla sua vocazione e sul modo migliore di aiutare gli altri, dando alla fiction una componente emotiva e introspettiva più marcata.

Una delle principali novità narrative è l’arrivo di Caterina Provvedi, il nuovo e agguerrito maresciallo dei carabinieri interpretato da Irene Giancontieri. Il suo trasferimento nella caserma di Spoleto porterà aria di novità e permetterà di creare dinamiche inedite con i personaggi storici della serie, in particolare con il maresciallo Cecchini, con cui all’inizio nasceranno equivoci e tensioni.

Accanto alle storyline principali, la stagione vedrà intrecciarsi varie trame. La storia d’amore tra Diego Martini, capitano dei Carabinieri, e Giulia Mezzanotte continuerà ad affrontare momenti di crescita e difficoltà, mentre altri casi e misteri da risolvere manterranno alto il coinvolgimento del pubblico. La nuova stagione è composta da dieci episodi con una forte attenzione alle tematiche sociali e personali che da sempre rendono Don Matteo una fiction apprezzata da intere generazioni.

