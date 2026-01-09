Don Matteo 15, Cecchini sta per lasciare. Diletta Leotta rovina i piani: anticipazioni

Don Matteo 15 trionfa al debutto ma tutti sono in ansia per le sorti di Cecchini: il maresciallo sta per lasciare la serie? Anticipazioni della seconda puntata

Ufficio stampa Rai - Virginia Bettoja Nino Frassica e Raoul Bova in "Don Matteo 15"

Don Matteo è tornato con la quindicesima stagione ed è già un trionfo. Nella prima puntata succede già di tutto. Il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, è al centro di un grandissimo equivoco che mette a serio rischio il posto di lavoro. Ci sta davvero per lasciare? Intanto, è già arrivata la sua sostituta, la marescialla Caterina Provvedi (Irene Giancontieri). Mentre Don Massimo, ossia Raoul Bova, è sempre accanto a chi ha più bisogno e ovviamente è sempre lui che risolve i gialli più intricati.

Don Matteo 15, il debutto è un trionfo

La prima puntata di Don Matteo 15 è andata in onda giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai 1 ed è stata un trionfo. Il successo di pubblico non è una sorpresa. Questa è una delle fiction più amate e longeve della tv italiana. Il cambio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova regge e anche la quindicesima edizione s appresta a raggiungere i record di ascolti.

Intanto, la prima puntata ha totalizzato il 24,8% di share, incollando al piccolo schermo ben 4.159.000 spettatori.

I fan della serie sono entusiasti di questa nuova stagione e commentano su Instagram: “Don Matteo: l’unica serie che mi fa ridere e piangere nel giro di pochi minuti”; “Complimenti a tutti,bellissimo ritorno,siete meravigliosi ❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏🔥🔥”; “Complimenti, un bel ritorno al giallo con una bella storia !!!❤️❤️❤️”; “Bellissimo”.

Don Matteo, Nino Frassica – il maresciallo Cecchini sta per lasciare?

Al centro della prima puntata di Don Matteo 15, intitolata Un angelo caduto dal cielo, c’è il grande equivoco che riguarda Cecchini (Nino Frassica). A causa di una dimenticanza del capitano Martini, il maresciallo sta per andare in pensione, tanto che viene mandato in caserma già il suo sostituto, la marescialla Caterina Provvedi.

Martini (Eugenio Mastrandrea) cerca di rimediare, tenendo la cosa nascosta a Cecchini. Ma ovviamente la bugia si trasforma in un enorme fraintendimento quando il maresciallo, origliando una conversazione tra il capitano e la Provvedi, pensa che sarà promosso. Una serie di eventi porteranno all’epilogo finale, con Cecchini che sviene cadendo da una scala appena gli viene rivelata la verità.

Se il maresciallo teme di andare in pensione, anche i fan della serie sono seriamente preoccupati che Frassica voglia uscire di scena. È inaccettabile per i fedelissimi di Don Matteo, visto che è una delle colonne portanti della serie. Qualcuno chiede sui social: “A parte gli scherzi, secondo voi uscirà di scena alla fine di questa stagione?“. D’altro canto, anche il vero Don Matteo, cioè Terence Hill, se ne è andato.

Non resterà che guardare il seguito della stagione per sapere cosa accadrà al maresciallo Cecchini. Restano ancora 9 puntate.

Don Matteo 15, Diletta Leotta rovina tutto

Ma ad essere in gioco non è solo il destino di Nino. Infatti, la storia tra Martini e Giulia (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo, sta continuando. Anzi il capitano è pronto a compiere il grande passo e cerca nel corso della puntata di dichiararsi. Ogni volta, però, viene interrotto e la principale guastafeste è la sua bellissima amica Gabry, interpretata da Diletta Leotta che sembra fare apposta a rovinare continuamente la proposta.

Anche se alla fine il capitano ce la fa a dichiararsi a Giulia. Ma lei non la prende bene, anzi fugge via.

Don Matteo 15, anticipazioni della puntata del 15 gennaio

La seconda puntata di Don Matteo 15 va in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 15 gennaio. Si intitola Nel ventre della balena. Il giallo si incentra su un ragazzo problematico, Giona. Mentre il capitano è in grave difficoltà. Cecchini è arrabbiato con lui per la questione della pensione forzata, mentre a Spoleto è arrivato Mathias, un amico di Giulia, che forse è qualcosa di più.

