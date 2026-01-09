Ascolti tv dell’8 gennaio, Don Matteo è tornato e mette tutti in ombra

Raoul Bova è tornato in "Don Matteo 15" su Rai 1 e attira l'attenzione di tutti. Continua la guerra tra De Martino e Gerry Scotti: i dati di ascolto

Ufficio stampa Rai - Virginia Bettoja Raoul Bova in "Don Matteo 15"

È tornata la grande fiction del giovedì sera. E su Rai 1 ha debuttato la quindicesima stagione di Don Matteo dove Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, ormai non fa più rimpiangere Terence Hill.

Nella prima puntata di Don Matteo 15 abbiamo ritrovato, oltre a Don Massimo (Raoul Bova), Natalina, Pippo, il maresciallo Checchini, il Capitano Martini e Giulia. Ma ci sono anche delle new entry molto speciali e non proprio graditissime a tutti i protagonisti della serie.

Canale 5 per non essere da meno ha mandato in onda una nuova puntata della fiction Forbidden Fruit. Mentre su Rete 4 è stato con Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha ospitato Daniela Santanchè. Italia 1 ha proposto il film Harry Potter e l’ordine della Fenice.

Rai 2 ha trasmesso Ore 14 sera e su Rai 3 è andato in onda il film Moonage Daydream, dedicato a David Bowie.

Nel prime time è continuata la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv dell’8 gennaio: Don Matteo parte alla grande

Su Rai 1 Don Matteo 15 incolla al piccolo schermo 4.159.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 818.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice piace a 1.123.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Moonage Daydream segna 350.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 1.022.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 354.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Natale a Pemberley Manor raduna 343.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati dell’8 gennaio: Gerry Scotti batte ancora De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.253.000 spettatori (20.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.991.000 spettatori (23.5%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.306.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.482.000 spettatori pari al 25.9% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 630.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.044.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.062.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.310.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 986.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.889.000 spettatori (9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 523.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 522.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.591.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 5.018.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.075.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.833.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (318.000 – 2.4%) e Il Viaggio della Torcia (279.000 – 2%), 9-1-1: Lone Star conquista 332.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 550.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 438.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 583.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.477.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 1.047.000 spettatori (5.4%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 872.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 980.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa appassiona 1.025.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 255.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Hotel conquista 299.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (414.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 884.000 spettatori con il 4.5%.

