Affari Tuoi, Stefano De Martino accoglie le gemelle, ma la partita è disastrosa. Herbert si improvvisa inventore

Giovedì 8 gennaio Stefano De Martino riaccende l’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il programma è ormai un appuntamento fisso per gli spettatori: anche in questa serata, non sono mancati i colpi di scena in una puntata che ha visto come protagonista un duo di concorrenti.

“Affari Tuoi”, Gennarino apre una partita in salita

Le protagoniste della puntata di giovedì 8 gennaio sono Gabriella e Valeria, gemelle da Marsala, che giocano con il pacco numero 12. L’inizio sembra promettere bene: il primo pacco regala subito un momento cult con l’uscita di Gennarino, il cane più amato della tv, che porta alle due concorrenti i primi mille euro.

L’entusiasmo dura però pochissimo. Al secondo tiro arriva infatti la doccia fredda: nel pacco ci sono i 300mila euro, il premio più alto della serata. Un colpo che apre una sequenza decisamente sfortunata, con l’eliminazione prima dei 10mila euro, poi dei 20mila e dei 15mila. Come se non bastasse, al sesto tiro sfumano anche i 75mila euro.

A provare a tenere alto il morale ci pensa Stefano De Martino, che commenta con tono rassicurante: “Quando le partite iniziano così non è detto che vada a finire male“.

Nel frattempo il Dottore prova a rimescolare le carte proponendo un cambio, ma le due concorrenti decidono di non accettare e proseguire con il loro pacco. Le cose, però, non migliorano: restano nella parte rossa solo il pacco nero, 100mila e 200mila euro. I pacchi blu dominano la serata, ma le gemelle decidono di non darla vinta al Dottore e rifiutano anche la prima offerta da 15mila euro.

I pacchi continuano a susseguirsi e, per un attimo, sembra arrivare una piccola boccata d’aria: esce il pacco nero da zero euro. Le gemelle, però, restano ferme sulla loro scelta e rifiutano anche un nuovo cambio.

La tregua dura poco. Subito dopo sfumano anche i 200mila euro e la partita si complica ulteriormente. A quel punto, per Gabriella e Valeria, resta una sola vera speranza: trovare nel pacco numero 12 i 100mila euro.

In studio l’aria si fa sempre più tesa e Stefano De Martino non nasconde la preoccupazione: “Camminiamo sulle uova, se li troviamo abbiamo solo la regione”.

Il Dottore insiste ancora con la proposta di cambio pacco, ma le gemelle restano compatte e salde sul loro 12, numero per loro importantissimo, decise ad andare avanti insieme fino in fondo. Alla fine, rimangono i 100mila, i 50 e un euro e il Dottore prova a tentarle con 12mila euro, senza riuscirci. “La partita la fanno gli ultimi due pacchi” prova a incoraggiarle il conduttore. Questa volta, però, proprio quegli ultimi due si rivelano quelli sbagliati. Non cambiare il pacco si dimostra una scelta fatale: nel numero 12, infatti, c’erano soltanto 50 euro.

Herbert vero mattatore: l’invenzione della serata

Non sempre Affari Tuoi regala finali felici ai concorrenti e la puntata delle gemelle di Marsala lo dimostra. Eppure, anche quando la partita prende una piega complicata, in studio non manca mai l’aria di festa. Merito di un meccanismo ormai rodato e della complicità tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, capaci di strappare un sorriso ai concorrenti, al pubblico in studio e a quello da casa.

La loro dinamica ironica, fatta di battute e tempi comici perfetti, è ormai uno degli ingredienti fissi del programma. Ed è proprio in questo clima che arriva una novità legata al pacco dei 5 euro, che fino a qualche puntata fa conteneva il biglietto della lotteria. Questa volta, però, Herbert si reinventa inventore: chi pesca quel pacco riceve una sua creazione originale.

L’invenzione della serata viene presentata dallo stesso Herbert a inizio puntata, quando si presenta con un portamonete pieno di foglie. Un oggetto che, come lo definisce lui, è “utile a ripulire le città: il portafoglie“, scatenando risate e applausi in studio.

Anche quando la partita prende una piega complicata, la serata si chiude con una certezza: ad Affari Tuoi non vince sempre il pacco giusto, ma lo spettacolo sì.

