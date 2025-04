Gennarino di Affari Tuoi, chi è il cane mascotte di Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Stefano De Martino

Gennarino è il cane mascotte di Affari Tuoi che ha conquistato il pubblico e Stefano De Martino. Si tratta di un Jack Russell piuttosto famoso che, dopo aver preso parte ad alcune puntate dello show Rai, è diventato una presenza fissa nella trasmissione.

Gennarino, il cane mascotte di Affari Tuoi

Gennarino è arrivato ad Affari Tuoi per la prima volta nella puntata speciale di Pasqua. Era infatti sia nel tabellone che nel pacco di Elisa dal Friuli Venezia Giulia, la protagonista della puntata.

Quando finalmente il pacco è stato aperto, Gennarino è apparso nello studio, facendo un giro fra gli applausi del pubblico e le risate di Stefano De Martino. Dopo questo show è comparso nuovamente nella trasmissione, conquistando spazio grazie alla sua simpatia, fra le carezze del conduttore e i saluto al dottore.

Chi è Gennarino, cane di Affari Tuoi

Ma chi è Gennarino? Questo simpatico Jack Russell in realtà si chiama Seven ed è un cane che lavora al cinema e in tv. Il suo addestratore infatti è Massimo Perla e fa parte dell’agenza MP Dog Star: cani attori.

Non a caso Gennarino ha recitato con tantissimi attori celebri, come Marco Giallini in Rocco Schiavone oppure Valerio Mastrandrea. Ha inoltre lavorato con Francesco Totti prima di arrivare ad Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino.

Già qualche settimana fa lo stesso Massimo Perla aveva anticipato il ruolo che Gennarino avrebbe avuto nello show Rai. “Il nostro piccolo attore a quattro zampe tornerà anche nelle prossime puntate. Chissà in quale pacco si nasconderà la prossima volta”, aveva scritto sui social.

Nel frattempo continua il successo di Affari Tuoi che, alla guida di Stefano De Martino, ha raggiunto ottimi risultati, diventando ancora di più un cult per i telespettatori. Il conduttore infatti ha la capacità di alternare momenti di profonda riflessione ad attimi di divertimento, rendendo il programma un momento di puro relax.

Una grande impresa per Stefano che ha saputo costruirsi una solida carriera come conduttore, un passo dopo l’altro, liberandosi con grande maestria dell’etichetta di “marito di Belen Rodriguez”.

Qualche tempo fa, ai microfoni di BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, Stefano aveva parlato della sua evoluzione lavorativa e personale. “Ero semplicemente ‘il marito di Belen’. In quel momento, non mi ponevo il problema di cosa mi arrivava dall’altro lato”. Aveva ricordato, parlando dell’incontro con la showgirl ad Amici di Maria De Filippi, seguiti dalle nozze e dall’arrivo di Santiago.

All’epoca Belen era famosissima e ancora legata a Fabrizio Corona, con cui formava una delle coppie più chiacchierate dello showbiz, mentre Stefano De Martino era fra i ballerini di Amici.

“Piano piano, ho ricordato il ragazzino che è partito a 10 anni da una scuola di danza ed è passato dal nulla a tutto e ho ricordato che non potevo essere solo questo. Me la prendevo con tutti quelli che mi etichettavano come ‘marito di Belen’, ma ero io che stavo comunicando quella cosa”, aveva aggiunto, parlando della scelta di iniziare un percorso preciso come conduttore televisivo. Una scommessa riuscita per Stefano che oggi è uno dei volti più amati della tv.