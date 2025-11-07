Affari Tuoi, Stefano De Martino in meditazione: Gennarino porta fortuna

Una partita piena di colpi di scena e momenti zen quella del 7 novembre: ad "Affari Tuoi", Stefano rischia e vince grazie a Gennarino

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA "Affari Tuoi", Stefano De Martino e Gennarino protagonisti di puntata

Venerdì 7 novembre Stefano De Martino torna a fare compagnia ai telespettatori con una nuova puntata di Affari Tuoi. A giocare è Stefano, concorrente dell’Emilia Romagna che parte alla grande con una serie di tiri fortunati e un grandissimo colpo di scena: in uno dei primissimi pacchi anche spunta Gennarino.

“Affari Tuoi”, il tiro fortunato fa spuntare Gennarino

Ad Affari Tuoi, il concorrente di venerdì 7 novembre è Stefano, un tatuatore atipico: lavora con gli aghi, ma sulla pelle degli altri, perché sulla sua non c’è nemmeno un disegno. Gioca insieme alla sua compagna e parte alla grande: nei primi tiri elimina il pacco da zero euro, facendo esplodere la coreografia luminosa al centro dello studio, e subito dopo toglie di mezzo anche il pacco nero, quello da 10 euro.

L’atmosfera è già buona, ma il vero colpo di scena arriva poco dopo. Il concorrente chiama il pacco del Molise: Herbert, suo vicino di postazione, lo apre appena, si guarda intorno e fa il misterioso. “Vi do un indizio: ha i peli”, anticipa.

Quando il pacco si spalanca del tutto, ecco la sorpresa: dentro c’è Gennarino, il cane mascotte del programma che entra in studio scodinzolando e in mezzo secondo e regala a Stefano un bonus da 5.000 euro, il premio riservato a chi lo becca nei primi pacchi della partita. Una botta di fortuna, ma anche un momento tenerissimo che strappa applausi e sorrisi a tutto lo studio.

Stefano in difficoltà, De Martino si mette a meditare in studio

Dopo il colpo di fortuna con Gennarino, la partita si complica: Stefano apre una serie di pacchi rossi e il Dottore prova a tentarlo con 7.000 euro, ma l’offerta viene rifiutata.

La situazione si fa pesante quando sul tavolo restano solo due premi importanti: 10.000 e 75.000 euro circondati da una distesa di blu. È qui che Stefano comincia a perdere sicurezza e De Martino decide di intervenire a modo suo.

Il conduttore si mette in mezzo allo studio insieme a Herbert e si mette a meditare: occhi chiusi, posizioni improbabili, versione zen totale. Il pubblico ride, Stefano si sblocca, apre un pacco e trova il blu. “Lo zen funziona” commenta Stefano De Martino soddisfatto, costringendo Herbert a continuare la sessione di mindfulness improvvisata.

È proprio questo suo modo di sdrammatizzare, giocare con i concorrenti e trasformare la tensione in un momento leggero che fa sì che il pubblico lo segua ogni sera. Una conduzione empatica, spontanea, che non si prende troppo sul serio ma non perde mai il ritmo del gioco.

La partita però resta complicata: sul tabellone sopravvivono ancora 75.000, 20, 10 e 200 euro. Il Dottore rilancia con un’offerta da 10.000 euro, ma Stefano rifiuta di nuovo.

Poi arriva il cambio pacco, che manda in crisi il concorrente: in gioco ci sono pacchi con numeri importanti: uno soprattutto, a cui è molto legato, quello che rappresenta sua figlia, che vorrebbe aiutare a studiare con una vincita significativa. Stefano decide comunque di tenersi il 9.

Si arriva al testa a testa finale: 20 euro o 75.000 euro. Il Dottore fa un’ultima proposta da 26.000 euro. Stefano ci pensa, ma alla fine dice di no. E fa benissimo: nel suo pacco ci sono proprio 75.000 euro, che si sommano ai 5.000 vinti grazie a Gennarino. In totale, esce dallo studio con 80.000 euro e lacrime di commozione.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!