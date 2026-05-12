Affari Tuoi, Stefano De Martino svela perché il programma dura così tanto. Partita disastrosa

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IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Stefano De Martino torna su Rai1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. In studio l’attenzione è tutta per Guido, concorrente della Campania che porta avanti una partita decisamente sfortunata. Un peccato, perché il pescivendolo salernitano conquista subito il pubblico con la sua simpatia e offre al conduttore anche l’occasione perfetta per ironizzare su un tema che, da mesi, accompagna il programma: la lunghezza delle puntate.

Stefano De Martino scherza sul motivo della lunghezza di “Affari Tuoi”

Il concorrente di martedì 12 maggio si chiama Guido, arriva dalla provincia di Salerno e gioca con il pacco numero 4. Nella vita lavora nella pescheria di famiglia, un mestiere duro che gli scandisce giornate lunghissime: racconta infatti di svegliarsi ogni mattina alle quattro per andare al mercato e di rientrare a casa soltanto dopo le nove di sera.

Un ritmo che, scherza Stefano De Martino insieme alla moglie del concorrente, accanto a lui in studio, gli impedirebbe perfino di seguire Affari Tuoi in tv. “In realtà quando torno me ne vedo una ventina di minuti”, precisa Guido.

Ed è proprio da lì che il conduttore coglie l’occasione per lasciarsi andare a una battuta che strizza l’occhio alle polemiche esplose nelle ultime settimane sugli orari dei programmi dell’access prime time, sempre più lunghi: “È per questo che duriamo così tanto, così ci possono vedere tutti”.

“Affari Tuoi”, la disastrosa partita di Guido

La partita di Guido non parte sotto una buona stella. Fin dai primi tiri, il concorrente elimina infatti una serie di pacchi rossi particolarmente pesanti, tanto che Stefano De Martino commenta sconsolato: “Non vedevo un inizio così drammatico da mesi, anni forse”, reduce anche da un mantra che, questa volta, non sembra aver portato fortuna.

La prima chiamata del Dottore si traduce subito in una proposta di cambio per sei tiri. Guido decide di accettare, lasciando il suo pacco numero 4 per prendere l’8. Una scelta che si rivela azzeccata, considerando che nel pacco abbandonato c’era appena un euro.

A riaccendere un minimo di speranza ci pensa poi Herbert Ballerina con il suo ormai immancabile “colpo di glutei”: Guido trova il pacco ballerina e quello da 100 euro, dando l’impressione che la partita possa finalmente cambiare direzione. Ma la fortuna dura pochissimo. Nel giro di pochi tiri escono anche i 50mila, i 15mila e i 20mila euro.

Alla seconda chiamata del Dottore, sul tabellone restano soltanto i 10mila euro e il pacco nero sul fronte rosso, contro ben sei pacchi blu ancora in gioco. L’offerta è inevitabilmente bassissima: appena 2mila euro. Guido rifiuta senza troppi dubbi e decide di continuare.

Ma la situazione continua a peggiorare. Dopo l’uscita dei 10mila euro, sul tabellone restano soltanto il pacco nero e una lunga serie di pacchi blu. Si arriva così a un finale surreale, con ancora in gioco il pacco nero, Gennarino, i 50 euro e l’invenzione di Herbert Ballerina. A quel punto, il Dottore prova ancora a cambiare le carte in tavola con un nuovo cambio.

Guido accetta e prende il pacco 11. Anche in questo caso, una buona scelta: è nell’8 che ci sono gli occhiali ottimisti di Herbert. Il Dottore propone allora 5mila euro, ma lui non accetta e decide di fare l’ultimo tiro, che però nasconde il pacco nero. Nel suo 11 c’erano, purtroppo, solo 50 euro.