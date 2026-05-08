Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 maggio 2026: Raffaele trema davanti alla proposta di Otello

La proposta di Otello fa impallidire Raffaele e Serena è inquieta dopo l'incubo: trama di "Un posto al sole" dell'11 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Raffaele, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 11 maggio.

Nella puntata precedente dell’8 maggio 2026

Venerdì 8 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre, mentre un nuovo incubo di Serena porta alla luce una sconvolgente verità. Raffaele, che desidererebbe avere più tempo libero da dedicare a Ornella, è però assorbito da Renato e Otello in vista dei lavori urgenti da fare a Palazzo; proprio Otello sta meditando un’inaspettata decisione. Nel frattempo Roberto convince Greta della necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito e la sua ex stanno trascorrendo insieme.

Anticipazione della puntata dell’11 maggio 2026

Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno. Nel frattempo il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’11 al 15 maggio