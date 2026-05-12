Un posto al sole, le anticipazioni del 13 maggio 2026: esplode la tensione tra Ornella e Raffaele

Tra Ornella e Raffaele esplode la tensione e arrivano a un doloroso confronto: la trama di "Un posto al sole" del 13 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Ornella e Raffaele, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 12 maggio 2026

Manuela si avvicina sempre di più a suo padre, mentre Micaela si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena prosegue nel tentativo di scoprire la verità su quanto sia realmente accaduto tra Maurizio e Monica. Intanto, compiaciuto della scelta di Otello che lo ha indicato come suo successore, Renato non perde occasione per punzecchiare Raffaele, ostentando la sua futura carica di amministratore.

Anticipazione della puntata del 13 maggio 2026

La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode all’improvviso portando i due a un doloroso confronto. Nel frattempo, Maurizio racconta la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza e una semplice attività ludica avvicina padre e figlio, regalando ad Alberto e Gianluca un momento di serenità e armonia.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’11 al 15 maggio