Un posto al sole, le anticipazioni del 14 maggio 2026: Greta tradisce e Cristina non perdona

Ufficio stampa Rai Raffaele, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Ambientata a Napoli e realizzata da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo, la serie non smette di emozionare. Ecco le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: per Raffaele va tutto a rotoli.

Nella puntata precedente del 13 maggio 2026

Mercoledì 13 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode all’improvviso portando i due a un doloroso confronto. Nel frattempo, Maurizio racconta la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza e una semplice attività ludica avvicina padre e figlio, regalando ad Alberto e Gianluca un momento di serenità e armonia.

Anticipazione della puntata del 14 maggio 2026

La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo.

Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’11 al 15 maggio