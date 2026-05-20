Valentino Rossi, papà Graziano non si ferma e sposa la compagna: “Già scelto data e location”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Valentino Rossi

Il clima in casa Rossi resta tutt’altro che sereno. Mentre Valentino Rossi continua a vivere una fase familiare complessa, suo padre Graziano sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada e a compiere un passo importante accanto alla compagna Ambra Arpino. Le nozze sarebbero già state organizzate nei dettagli essenziali, ma la notizia arriva in un momento delicatissimo: la donna è indagata dopo la denuncia presentata dal campione, in una vicenda che ha trasformato un contrasto privato in un caso pubblico.

Graziano Rossi sposa Ambra Arpino

Papà Graziano non cambia direzione e, nonostante le tensioni con il figlio Valentino Rossi, sarebbe pronto a sposare Ambra Arpino. A confermare l’intenzione è stata proprio la compagna dell’ex pilota, che ha spiegato di aver già definito i primi dettagli della cerimonia. “Abbiamo già deciso giorno, location e invitati. Saranno solo pochi intimi ma non ci sposeremo in Comune a Tavullia”, ha dichiarato a Il Resto del Carlino di Pesaro.

Una frase che non passa inosservata, soprattutto perché arriva mentre i rapporti tra Valentino Rossi e suo padre appaiono molto freddi. Secondo quanto emerso, il campione avrebbe cercato di opporsi con tutte le sue forze, ma Graziano non sembra intenzionato a fare passi indietro. Il matrimonio, quindi, non è solo una notizia “d’amore” ma diventa anche il simbolo di una distanza familiare che, almeno per ora, resta difficile da colmare.

La denuncia di Valentino Rossi

Sul tavolo c’è soprattutto l’indagine che riguarda Ambra Arpino. La compagna di Graziano, dirigente delle Poste, è infatti indagata per circonvenzione di incapace dopo la denuncia presentata da Valentino Rossi. Nelle prossime settimane la magistratura dovrà chiarire se il fascicolo prenderà la strada del rinvio a giudizio o se arriverà un proscioglimento.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è anche una causa civile legata a Clara, figlia della seconda moglie di Graziano, e al mantenimento che il padre avrebbe interrotto. Un intreccio familiare delicato, in cui affetti, denaro e rapporti spezzati sembrano ormai procedere sullo stesso binario.

Lo scontro continua

La frattura tra Valentino Rossi e Graziano è ormai uscita dalla sfera privata. Dopo la denuncia del campione contro Ambra Arpino, il padre del Dottore ha scelto di rispondere pubblicamente, difendendo la compagna e rivendicando la propria autonomia.

Al centro della vicenda ci sarebbero anche movimenti di denaro per una cifra indicata intorno ai 200mila euro. Graziano, però, ha respinto l’idea di dover rendere conto delle sue scelte: “Non devo assolutamente giustificare se ho contribuito al pagamento di una parte del mutuo della casa della mia compagna nella quale spesso vivo”. Poi ha spiegato di attendere con fiducia il lavoro dei magistrati.

Il passaggio più duro è arrivato quando papà Graziano ha accusato direttamente il figlio: “Punta ai miei soldi per una serie di parentele che deve gestire e perché i suoi non li vuole toccare”. Parole pesanti, che mostrano quanto il dialogo tra i due sia ormai incrinato.

L’uomo è anche tornato anche sulla nomina dell’amministratore di sostegno, sostenendo di essere stato portato a firmare in un momento di fragilità fisica. “Valentino mi ha messo l’amministratore di sostegno con un trabocchetto”, ha raccontato, ricostruendo un passaggio che considera decisivo nella rottura con il figlio. Ambra Arpino, intanto, nega ogni accusa e lascia aperta una porta inattesa: “Inviteremo Valentino al matrimonio e speriamo che venga”.