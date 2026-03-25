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IPA Conosciamo meglio Pico Cibelli, tra carriera e vita privata

Quando si torna a parlare di Ambra Angiolini, tutt’Italia (o quasi) presta attenzione. Col tempo è infatti diventata una di famiglia. Per questo motivo è facilmente comprensibile il grande interesse nei confronti di Pico Cibelli, suo nuovo compagno.

Questi ha riportato il sereno nella vita sentimentale dell’attrice. Parte del pubblico, però, lo conosce ora semplicemente come “compagno di”. Facciamo allora un po’ di chiarezza su chi sia il suo nuovo amore

Chi è Pico Cibelli

Nel panorama musicale italiano, Pico Cibelli ricopre uno dei ruoli più importanti. Una figura decisamente di spicco, essendo attualmente presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy. Di fatto è alla guida di una delle major principali della scena, anche se la sua carriera non si è sempre distinta per lavori d’ufficio.

Si è messo in mostra infatti come DJ in passato, trascorrendo anni alla console, ma non solo. È stato infatti anche A&R executive e manager di artisti molto importanti. Nel campo è dunque una figura ampiamente nota, anche se la massa gli sta soltanto ora prestando attenzione in seguito all’avvicinamento ad Ambra Angiolini.

Nonostante i riflettori garantiti dalla sua compagna, però, lui continua a tutelare la propria privacy, per quanto possibile. Quella di fine marzo è infatti appena la seconda apparizione pubblica insieme all’attrice e conduttrice.

L’ingresso nell’industria discografica

Scena dance e house italiana, ecco il pane quotidiano di Pico Cibelli negli anni in cui era DJ e produttore. L’avvicinarsi a questo mondo gli offre una visione chiara sulle dinamiche artistiche e creative. Un passaggio fondamentale per il suo futuro manageriale.

Il passaggio ai corridoi delle major è stato graduale. Di fatto è entrato nel settore discografico lavorando come A&R e marketing. Si è occupato nello specifico dello scouting di giovani promesse, così come di sviluppo artistico e strategie commerciali. Individuando vari talenti, ha consolidato diversi progetti e, in generale, la propria posizione.

Oggi guida la Warner, ma non è sempre stato questo il suo universo aziendale. Nel corso degli anni, infatti, ha lavorato sia per Universal Music Italy che per Sony Music Italy. In queste fasi, come A&R Executive e Director, ha seguito svariati artisti, affermati ma non solo.

La nomina a presidente e CEO di Warner è giunta nel 2022. Un ruolo di responsabilità che lo ha posto in cima a una delle principali case discografiche attive in Italia. L’etichetta ha dato inizio a una nuova fase con lui, orientandosi all’innovazione e, in generale, all’espansione del mercato italiano.

Vita privata

Come detto, Pico Cibelli tenta in tutto i modi di tutelare la propria vita privata. Sappiamo dunque ben poco di lui. È genitore, proprio come Ambra. In passato è stato sposato con Gaia Diodo e da lei ha avuto due figli: Peter e Alice.

Oggi sta provando a trovare spazio anche nella famiglia di Ambra, con molta discrezione. I paparazzi lo hanno individuato al fianco dell’attrice e di sua figlia Jolanda, impegnato a raggiungere delle amiche per pranzare insieme. Non solo un flirt, dunque, se la Angiolini ha scelto di coinvolgere anche i propri figli. Una storia seria dopo il naufragio sentimentale con Allegri.