Ambra Angiolini esce allo scoperto, ecco chi è il nuovo amore dell’attrice

Ambra Angiolini è di nuovo innamorata: l’attrice è arrivata ad un evento mano nella mano con Pico Cibelli, riaccendendo il gossip sulla sua vita privata

Fin dal lontano 1992, anno del suo esordio in tv con Non è la Rai, Ambra Angiolini è entrata nel cuore del pubblico con la sua spontaneità, trasformandosi in una vera icona generazionale degli anni Novanta

Oggi Ambra è un’attrice intensa, una donna ironica e mai banale che continua a far parlare di sé anche lontano dai set. Questa volta, però, i riflettori non sono puntati su un nuovo film, bensì su un dettaglio molto più personale: il suo cuore. Una recente apparizione mondana infatti ha acceso la curiosità di tutti visto che l’attrice e conduttrice è stata fotografata felice e sorridente accanto a quello che avrebbe tutta l’aria di essere la sua nuova fiamma, dopo la fine della storia d’amore più importante della sua vita, quella con Francesco Renga.

Ambra Angiolini è innamorata: la nuova fiamma si chiama Pico Cibelli

Negli ultimi anni la vita sentimentale di Ambra Angiolini ha vissuto una fase di grande trasformazione: dopo la lunga storia con Francesco Renga, padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, e la relazione molto chiacchierata con Massimiliano Allegri, l’attrice aveva scelto un profilo più riservato.

In diverse interviste infatti aveva parlato apertamente delle sue fragilità, della fatica di ricominciare e del bisogno di ritrovare un equilibrio personale, prima ancora che un nuovo amore. Solo qualche settimana fa, ospite in tv a Domenica In, Ambra aveva lasciato intendere con ironia di essere di nuovo innamorata, scherzando sul fatto che forse la persona interessata “ancora non lo sapesse”, ma oggi quella frase suona quasi come un piccolo spoiler.

Il primo avvistamento che ha acceso il gossip è avvenuto a Milano, durante un evento esclusivo firmato Emporio Armani organizzato in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. A scattare le foto ci ha pensato Dagospia che non si è lasciata sfuggire tra ospiti presenti proprio Ambra Angiolini, serena e sorridente accanto a Pico Cibelli.

I due sono arrivati insieme, mano nella mano, e sono rimasti vicini per tutta la serata, senza cercare di nascondersi, lasciando intuire che il loro legame sia già solido e vissuto con tranquillità.

Ma chi è l’uomo che avrebbe conquistato il cuore di Ambra? Pico Cibelli non appartiene al mondo dello spettacolo, bensì è una figura di rilievo dell’industria musicale italiana ed è il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, uno dei nomi più influenti del settore. Abituato a lavorare dietro le quinte, lontano dai riflettori del gossip, rappresenta una scelta diversa rispetto ai partner del passato dell’attrice, ma forse proprio per questo ancora più interessante. Per ora però nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione.

Ambra Angiolini e il grande amore per Francesco Renga

Negli anni Duemila la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga ha rappresentato una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo italiano. Lei volto amatissimo della televisione, lui voce intensa della musica italiana, insieme hanno costruito una relazione durata oltre undici anni, arricchita dalla nascita dei loro due figli, Jolanda e Leonardo, che sempre rimasti sempre al centro delle loro scelte.

Quando nel 2015 la coppia annunciò la separazione, la notizia colpì profondamente i fan, ma il modo in cui venne affrontata raccontò molto della loro maturità emotiva: nessun colpo di scena, nè nessuna guerra mediatica, solo la consapevolezza che a volte l’amore cambia forma e che lasciarsi può essere un gesto di rispetto, soprattutto quando ci sono dei figli da proteggere.

Nel tempo Ambra non ha mai nascosto la sofferenza di quel distacco, ma ha sempre parlato di Francesco con parole piene di riconoscenza, definendolo una presenza fondamentale nella sua vita e in quella dei ragazzi. Anche Renga, più volte, ha ribadito quanto il loro legame resti solido, pur avendo preso strade sentimentali diverse.

Oggi però finalmente Ambra sembra aver fatto un ulteriore passo avanti, tornando ad innamorarsi di nuovo del suo Pico, per la felicità dei fan che amano vederla così serena e luminosa.