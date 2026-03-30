Ambra Angiolini, la prima foto con Pico Cibelli: “Lasciamoli parlare bene”

Ambra Angiolini ha ritrovato l'amore al fianco di Pico Cibelli e ora si mostra felice al suo fianco. La prima foto insieme su Instagram

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IPA Ambra Angiolini e Pico Cibelli

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Per Ambra Angiolini, questo tempo sembra essere arrivato proprio ora, in questo scampolo di 2026 che profuma d’amore. E così, dopo mesi di scatti rubati dai teleobiettivi, l’attrice romana ha deciso di prendere in mano la situazione e pubblicare sui social la prima immagine ufficiale accanto a Pico Cibelli.

“Lasciamoli parlare bene”, suggerendo l’atmosfera che circonda questa nuova coppia, ribaltando completamente quel sottile cinismo che spesso accompagna le cronache rosa. Nelle immagini apparse sul suo profilo Instagram, Ambra e Pico sono complici, vicini, illuminati da una luce che li trova finalmente felici.

Il nuovo amore di Ambra Angiolini

La scintilla tra Ambra Angiolini e il Presidente di Warner Music Italy sarebbe scoccata verso la fine del 2025. Un incontro di mondi affini: lei, che con la musica ha un legame indissolubile sin dai tempi di Non è la Rai, e lui, che della musica ha fatto la missione di una vita. La scalata di Pico Cibelli ai vertici della discografia è stata un lungo viaggio iniziato nel negozio di famiglia, lo storico Pico Disco. Dai dj set anni ’90 alla guida di una major, Cibelli ha sempre preferito far parlare i risultati professionali, mantenendo un profilo estremamente riservato sulla sua vita di padre di due figli.

L’attrice romanda, dal canto suo, aveva seminato piccoli indizi con la sua solita ironia. “Sono fidanzata, ma lui non lo sa”, aveva scherzato tempo fa in TV. Oggi, però, quel “lui” lo sa benissimo, e il mondo intero con lui.

La vita con Pico Cibelli

Il debutto “ufficiale” era avvenuto già a febbraio, durante un evento di Emporio Armani per le Olimpiadi di Milano-Cortina. In quell’occasione, Ambra non aveva scelto un profilo basso: un look sfavillante, un sorriso radioso e quella naturalezza nel tenersi per mano che aveva già confermato ai presenti ciò che i giornali di gossip sospettavano da tempo.

Oggi, quella complicità viene confermata da una foto su Instagram. La scelta di pubblicare questi scatti segna una tappa importante per Ambra, che in passato ha sopportato le conseguenze dolorose di un’esposizione eccessiva e separazioni complicate. Vedere la “Divina” del cinema e della TV italiana così felice è un messaggio di speranza per chiunque creda che ci sia sempre spazio per un nuovo capitolo, più maturo e consapevole. E, soprattutto, lontana dalla sofferenza.

Dopo la fine della lunga relazione con Massimiliano Allegri, che l’aveva esposta a un grande dolore anche pubblico dal quale aveva cercato di proteggerla anche la figlia Jolanda Renga, la sua vita privata è stata altalenante ma sempre tenuta al riparo dai facili pettegolezzi. L’ha fatto anche questa volta ma, si sa, i segreti non durano mai troppo a lungo. E così, anche per loro è arrivato il momento per uscire allo scoperto e farsi vedere finalmente insieme. La primavera è la stagione migliore per rinascere e lasciarsi andare alla passione, anche a quella che ti fa soffrire, come avrebbe detto Ornella Vanoni. Non è che l’inizio di un bellissimo percorso insieme.