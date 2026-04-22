Questa ragazza ha scoperto che chi considerava suo padre in realtà non lo è. La mamma l’ha avuta da un altro uomo e suo marito l'ha riconosciuta come sua. Cosa si può fare in questi casi (non così rari)

Tre mesi fa mia madre ha avuto un grave incidente ed è stata in pericolo di vita. Quando è stata meglio, mi ha detto che ormai a 18 anni dovevo sapere la verità: quello che io considero mio papà non è il mio padre biologico, con cui lei ha avuto una breve storia mentre era già insieme all’uomo che poi mi ha cresciuta e appare come mio padre su tutti i documenti. Lui lo sapeva. Sapeva che non sono la sua vera figlia e non mi ha mai detto niente! Mi sembra tutto assurdo. Mi sento sola e confusa, ingannata da tutti.

123RF Se tuo papà non è il tuo vero padre

Scoprire di non essere figlia biologica di chi hai sempre chiamato “papà” è un evento che può scuotere profondamente la propria identità. Ma non è così raro come si può pensare: oggi, con la diffusione dei test genetici, sempre più persone scoprono verità familiari rimaste nascoste per anni. Un’indagine del 2023 di Eurostat ha stimato che, in Europa, circa il 3,7% dei bambini nati in coppie non sposate ha un padre diverso da quello registrato all’anagrafe. Ma nel 2025, lo studio di genealogia genetica su un arco di 500 anni, curato dal biologo belga Maarten Larmuseau, ha invece evidenziato che solo l’1,5% dei bambini in Europa avrebbe un padre biologico diverso da quello “ufficiale”.

Non sempre si tratta di amore

La “leggenda” del vero padre che si scopre quando il figlio è ormai grande ha dato vita a innumerevoli intrecci di romanzi e film, ma ha anche un fondamento di verità e non sempre perché le donne hanno avuto amori extraconiugali. Nel corso dei secoli (ma anche oggi), i bambini cosiddetti illegittimi sono stati anche il frutto di stupri. In ogni caso, pensiamoci bene prima di puntare il dito contro le donne “traditrici” e cerchiamo di capire le motivazioni circa la decisione di nascondere la reale paternità di un figlio – una scelta che non viene di certo presa a cuor leggero.

Le emozioni sono diverse

Comunque non è facile accettare l’idea che tuo padre non lo sia per davvero, che il tuo DNA non abbia nulla a che vedere col suo, che condividi la tua biologia con qualcuno che forse non hai nemmeno mai visto. Questa rivelazione può causare smarrimento, rabbia, ansia, vergogna, senso di disconnessione dal mondo. Uno studio americano del 2023 su persone che hanno vissuto questa scoperta dimostra che le emozioni sono fortissime, ma possono portare sia a qualcosa di distruttivo come la frattura del rapporto con la madre sia alla maggiore comprensione di sé e alla possibilità di conoscere nuove parti della propria storia familiare.

Cosa fare con la mamma

La confessione di una madre circa la vera paternità di suo figlio o figlia può arrivare per senso di colpa, per paura, o perché sente che lui o lei sonovabbastanza grandi per sapere. O, com’è accaduto a Luce, perché sua mamma si è trovata ad un punto estremamente critico della sua vita.

Da donna a donna, da figlia a madre

A 18 anni si è giovanissime, ma sufficientemente grandi per sforzarsi di andare incontro a una madre e cercare di comprendere le sue ragioni. Può essere faticoso, doloroso, lacerante, ma è l’occasione per capire molte cose di lei e della vostra storia comune. Puoi chiederle “Perché non me l’hai mai detto? Chi è il mio padre biologico? Sa di me? Cos’è successo davvero tra voi? Cosa intendi fare ora che mi hai detto la verità? Ne parlerai anche con i miei fratelli e sorelle?”. Confrontarsi, dirsi tutto, confessarsi da donna a donna oltre che da madre a figlia, può essere il modo per instaurare una relazione più autentica, salvando tutto quello che si è costruito insieme. Ci vuole coraggio e speranza, perché non sarà un processo breve né immediatamente risolutivo. Ma è lo stesso obiettivo di tua madre: ricomporre il legame con te alla luce di una verità necessaria.

Cosa fare con il papà

Scoprire che l’uomo che ti ha insegnato ad andare in bici, ti ha comprato il primo smartphone e ha voluto conoscere il tuo fidanzatino delle medie non è il tuo papà ti fa sentire vittima di un imbroglio senza giustificazioni. Eppure, proprio come per la mamma, anche con questo padre “intenzionale”, più presente, affettuoso e devoto di quello biologico, la via da seguire è quella del dialogo. Il silenzio, il rancore, la disapprovazione non possano risolvere la situazione: si deve invce cercare una comunicazione il più possibile libera da ostacoli e impedimenti.

Parlarsi con calma

Cerca di parlare con lui, da soli, in circostanze non ansiogene (ovvero non quando avete poco tempo, non quando la mamma è nei paraggi, non quando ci sono eventuali fratelli o sorelle in giro) magari fuori casa (un parco, un bar fuori zona). L’obiettivo è quello di pretendere chiarezza per fugare i dubbi e avere risposte a domande che ti fanno tremare la voce, come “Perché hai accettato di riconoscermi? Cosa ti ha detto la mamma di me? Conosci il mio padre biologico? Sei stato sempre sicuro di volermi come figlia?”. Quello che ti dirà potrebbe farti vacillare, ma anche indicare la strada per una relazione tra voi libera da fraintendimenti. E ricca di quell’amore che lui ti ha sempre dimostrato.

Cosa fare con te stessa

Proprio perché si tratta della TUA vita, la linea da seguire è quella del beneficio, più che del risentimento, dell’apatia o della vendetta. A che servirebbe contestare una madre che ha fatto una scelta sofferta ma ti ha comunque protetto e allevato con dedizione, o rifiutare un padre che ha deciso di amarti come se fossi sua figlia biologica? L’identità di tutti noi, lo sappiamo bene, non è un’equazione genetica: è fatta di relazioni, esperienze, ricordi, valori, emozioni, sentimenti.

La tua storia, le tue radici

Il padre che ti ha cresciuta fa parte della tua storia e delle tue radici, al di là del DNA. Il padre biologico, se deciderai di cercarlo (e non è assolutamente un obbligo), sarà un elemento in più, non certo un sostituto. Per fare un paragone efficace, potrebbe essere come scoprire un capitolo che non avevi letto, non come riscrivere tutto il libro.

Alcuni decidono di non cercare affatto questo padre “fantasma”, oppure di farlo dopo anni dalla scoperta. L’essenziale è trarne il meglio per se stessi e ridurre al minimo conflitti e dolore. Insomma, se tra te e i tuoi genitori ci sono stati 18 anni di amore, continua a ricevere e a dare quel sentimento che vi unisce e vi ha fatto crescere insieme.

Per alleggerire il peso che senti, puoi parlarne con un’amica fidata o con una psicologa. Tenersi tutto dentro non aiuta. E concediti del tempo: non devi capire tutto subito, né perdonare senza esserne convinta – anche se il perdono è una liberazione per chi lo fa, più che per chi lo riceve.

Cosa dice la legge

In Italia il diritto di famiglia distingue tra paternità legale e paternità biologica e le possibili azioni dipendono da cosa si vuole ottenere (verità biologica, modifica dello stato civile, rapporti familiari). In quest’ambito, bisogna considerare che le azioni legali relative al disconoscimento di un padre passano sempre dal tribunale civile; inoltre occorre un avvocato esperto in diritto di famiglia e le conseguenze sono giuridiche ma anche personali (identità, eredità, parentele). Prima di intraprendere un’azione legale, occorre riflettere molto bene sui pro e i contro. Se si vuole solo capire, si può fare senza distruggere nulla. Ma se si vuole cambiare lo status legale, le conseguenze sono permanenti.

Anche i vip hanno un papà bis

IPA

Carla Bruni, 58 anni, ex top model, cantante e moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Sarkozy, ha scoperto all’età di 28 anni che Alberto Bruni Tedeschi (morto nel 2006) non era suo padre biologico. Il vero padre di Carla Bruni è l’imprenditore torinese Maurizio Remmert, con cui la mamma di Carla ebbe una relazione quando era già sposata. Fu lo stesso Alberto Bruni Tedeschi a rivelare alla modella di non essere il suo vero padre.

IPA

Rudy Zerbi, 57 anni, produttore discografico e prof di Amici, ha scoperto solo a 30 anni che il suo padre biologico era Davide Mengacci, famoso conduttore tv. La mamma di Rudy rimase incinta di Mengacci quando era giovanissima ma lui non riconobbe il bambino, poi adottato da Roberto Zerbi, primo marito di sua madre. Dall’età di 3 anni Rudy è stato cresciuto da un altro padre, Giorgio Ciana, secondo marito della mamma.

Ansa

Giampaolo Morelli, 51 anni, attore e regista, ha scoperto 3 anni fa che il suo vero padre biologico non era il magistrato Francesco Morelli, con cui era cresciuto, ma in realtà era un amico di famiglia, come gli confessò sua madre in punto di morte.