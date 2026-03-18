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IPA Le pagelle de La Volta Buona: puntata del 18 marzo 2026

Si torna a parlare di dieta nello studio de La Volta Buona. È uno dei temi più trattati dal programma di Caterina Balivo, che di fatto ha dato il via alla corsa alla prova costume. Un po’ di consigli utili, ha spiegato a inizio trasmissione, così da non farti trovare impreparati. Non solo aspetto fisico, però, l’attenzione è stata posta anche sulle generali condizioni di salute. Fare attività e mangiar sano, infatti, è prima di tutto una questione di tutela del fisico, più che di apparenza dello stesso.

Cos’è la cronodieta mediterranea. Voto: 5

Come al solito, in studio c’è il prof. Giorgio Calabrese. È stato chiamato non solo a dare consigli ma anche a valutare l’ennesima dieta divenuta virale online: la cronodieta mediterranea. L’alimentazione deve tener conto delle “dimensioni di notte e giorno”, si spiega nel servizio. Di fatto le persone vengono catalogate in due gruppi: gufi e allodole. I primi sono propensi a concentrare i pasti nelle ore serali, redistribuendo l’apporto nelle ore diurne, mentre i secondi otterrebbero vantaggi da una colazione abbondante, un pranzo equilibrato e una cena leggera. Un semplice concetto alla base di tutto ciò: “consumare gli stessi alimenti in momenti della giornata differenti, produrrebbe effetti metabolici distinti”.

La dieta paleolitica. Voto: 7

Adoriamo criticare gli Stati Uniti per qualsiasi cosa, soprattutto se si tratta di cibo. Eppure, quando si parla di diete, molto spesso si strizza l’occhio proprio oltreoceano. Si parla così di diete iperproteiche, che impazzano negli USA.

Caterina Balivo ha in studio la nutrizionista Caterina Borraccino, così da commentare la dieta paleolitica, che lei consiglia ai propri pazienti. Si parte subito con uno slogan: no pasta, no pizza, no pane. Bene accetti invece uova, carne, pesce, verdure, grassi e frutta.

La dieta paleolitica non prevede cereali, legumi e latticini. In sintesi:

colazione con 2 uova, frutta secca e un frutto;

pranzo e cena con secondo di carne o pesce, contorno di verdure e ortaggi di stagione, olio evo o ghee per la cottura;

spuntino (se necessario) con tisane, un frutto con avocado o frutta secca;

attività fisica 3 volte a settimana con pesi e per il resto dei giorni passeggio;

rispetto dei ritmi circadiani, andando a letto presto e praticando esercizi per tenere a bada lo stress.

Lite tra medici. Voto: 4

L’atteggiamento del prof. Calabrese potrebbe essere definito come problematico. Ha infatti deciso di porsi in aperto contrasto con la nutrizionista Borraccino. Si parte con le precisazioni sulla nozionistica (“è 0,8, non 0,9”, in riferimento all’apporto per chilo di proteine, secondo le linee guida italiane, per sopravvivere).

La rivoluzione americana, sostiene Borraccino, sta nell’aumentare tale percentuale, da 1,2 a 1,6% per stare bene. Ed ecco che Calabrese parte all’attacco: “Anche in Italia state facendo così. Loro scrivono queste cose e dicono che possono mangiare quanto vogliono, così le persone mangiano il doppio”. Un clima pesante e un comportamento ben differente da quello che ci si aspetterebbe da professionisti del settore.

Il figlio segreto di Adriano Celentano. Voto: 8

Su Oggi viene riportata una notizia che ha del clamoroso. Un uomo di Roma, Antonio Segatori, vorrebbe sostenere il test del DNA per verificare il legame biologico con il celebre cantautore e conduttore Adriano Celentano.

Sua madre, Maria Luigia Biscardi, al tempo cantava nel Clan Celentano con il nome d’arte di Brenda Bis. A metà degli anni ’70 lei rivendicò la paternità di Celentano nei confronti di suo figlio, che oggi ha 55 anni.

L’uomo, presunto frutto di una relazione tra i due cantanti, ha presentato istanza al tribunale di Milano. Stavolta si andrà fino in fondo, a differenza di quanto accaduto più di 50 anni fa.

Il figlio di Raffaella Carrà. Voto: 6

Decisamente scettico Magalli sulla storia del figlio segreto di Raffaella Carrà. Dopo essersi informato, però, ha accettato il tutto. Alla Balivo ha spiegato di conoscere Gian Luca, del quale sapeva però essere soltanto il suo autista: “Che fosse diventato suo figlio, non ne avevo idea”.

Ha spiegato come l’uomo sia entrato nella vita della compianta conduttrice e cantante. Era il 2001 e la pressione dei paparazzi la preoccupava: “Al tempo era un ragazzo e somigliava molto a suo fratello Enzo. Poi è romagnolo e tra loro parlavano in dialetto. Cucinavano insieme i piatti regionali e avevano un ottimo rapporto”.

Serpeggia un po’ in studio il dubbio sul fatto che forse questa notizia non dovesse trapelare, rispettando il volere della Carrà. Non tutti però sono d’accordo, considerando le parole di Samantha de Grenet. Lei non sembra concepire l’idea di fare qualcosa di bello e non rivelarlo. Che dire, la separazione tra vita privata e pubblica per molti è stata totalmente sepolta dall’arrivo dei social, modificando totalmente il modo di approcciarsi alla vita.

L’eredità di Adriano Celentano. Voto: 7

Il caso del presunto figlio di Adriano Celentano solleva una domanda: ci sono mire economiche dietro questa storia? Se fosse comprovata la paternità, di certo parleremmo di un nuovo erede all’orizzonte.

A Oggi, però, l’uomo ha spiegato di non essere mosso da scopi di lucro. Non ha bisogno d’essere mantenuto da nessuno ma è alla ricerca delle proprie origini, dopo essere stato cresciuto dal marito di sua madre (matrimonio avvenuto quando lui aveva 4 anni).

È pronto a scoprire tutto sul proprio passato e oggi si sente libero di farlo, perché suo padre, ovvero l’uomo che è stato al suo fianco per tutta la vita pur senza un legame biologico, oggi non c’è più: “Non volevo dargli questa colpa”. Il tutto si spiega meglio con questo dettaglio: nel chiedere il riconoscimento della paternità ad Adriano Celentano, ha chiesto il disconoscimento della paternità al genitore adottivo. Una vicenda complessa e dolorosa, che farà ancora discutere.