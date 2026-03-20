La Volta Buona, pagelle del 20 marzo: il caso Adriano Celentano (5), Antonella Fiordelisi e gli auguri della sorella (7)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Caterina Balivo

La Volta Buona torna in onda venerdì 20 marzo con una puntata che mescola attualità, salute e un pizzico di spettacolo, ma senza trovare davvero una direzione precisa. Da una parte il caso legato ad Adriano Celentano, che si fa sempre più delicato e scivoloso entrando in ambito giudiziario; dall’altra i consigli per vivere più a lungo. Nel mezzo, qualche scoop qua e là con Antonella Fiordelisi e Wilma Goich, ma soprattutto una Caterina Balivo che tiene le redini ma senza brillare.

Il caso Adriano Celentano. Voto: 5

La parte più scivolosa della puntata è tutta giocata sulla vicenda che tira in ballo Adriano Celentano, e l’atmosfera nello studio di Rai 1 si fa subito elettrica. Al centro c’è la richiesta di Antonio Segatori, presunto figlio biologico, che dopo la scomparsa dell’uomo che lo ha cresciuto, vuole vederci chiaro con un test del DNA. Una storia che avrebbe bisogno di tatto, tempo e profondità. Soprattutto perché ora si sposta in ambito giudiziario e quindi non si tratta più di uno “scherzo”, di un “gioco”.

E invece il racconto resta sospeso in una terra di mezzo un po’ confusa, tra talk pomeridiano e aula di tribunale. Ci si fionda sul caso come un cane con l’osso e non si lascia andare anche quando è evidente che non si ha molto da dire. E quando arriva il commento di Caterina Balivo è tranchant e lascia un po’ tutti di sasso: “Ma non è lui il padre, dai“, dichiara la padrona di casa. Il tono però è quasi troppo leggero, come se si stesse parlando di una curiosità da rotocalco e non di una questione delicata quale invece è.

Il discorso si apre poi a figli illegittimi, figli famosi, figli riconosciuti tardi, adozioni dei protagonisti del mondo dello spettacolo, da Raffaella Carrà a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Tra patrimoni, eredità e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un calderone in cui finiscono temi distanti fra loro e in cui si perde, alla fine, l’importanza di una vicenda comunque dolorosa come quella di Celentano.

Longevità: l’aloe che ci svolta la vita. Voto: 8

Siamo sicuri che alla fine di questa puntata de La Volta Buona almeno metà del pubblico di Rai 1 è corso a comprare una pianta di aloe. E la colpa – o per meglio dire, il merito – è tutto del dottor Ciro Vestita che ha detto in modo chiaro e incontrovertibile che è l’unica, vera, pianta da tenere in casa per ogni evenienza: dalla cura della pelle alla gastrite. Ma attenzione a non confonderla con l’agave e i suoi derivati, come invece fa Vladimi Luxuria quando chiede: “Quindi anche la Tequila fa bene?”.

Come quasi tutti i venerdì, infatti, al centro della puntata ci sono i consueti segreti per la longevità e noi, da casa, abbiamo preso ben più di un appunto. Anche perché a vedere le ospiti di Caterina Balivo, dalla suocera in studio (la signora Mirella) a una Gianna Pratesi ancora in grande spolvero a 106 anni appena compiuti, ma anche la signora Licia la star dei social a 96 anni, viene voglia di carpire tutti, ma proprio tutti i segreti per rimanere giovani. Meglio ancora se giovani e belle.

E i segreti come spesso accade sono piccole abitudini contadine di un tempo che fu, come un brodo di sole ossa per aumentare il collagene o un pediluvio con le foglie di limone. Interessanti anche gli interventi degli esperti, che oltre a esaltare le proprietà dell’aloe – definita una vera pianta “miracolosa” – rilanciano alcuni alimenti (come pompelmo, barbabietola e papaya) come alleati della salute.

Antonella Fiordelisi ci va cauta (ma è emozionata). Voto: 7

Antonella Fiordelisi è sicuramente l’ospite più giovane presente nel salotto di Rai 1 venerdì 20 marzo e dopo qualche battuta qua e là durante la puntata è solo alla fine che si sbottona un po’ e racconta del compleanno appena passato. La conduttrice glielo chiede chiaro e tondo: “Te li ha fatti gli auguri tua sorella?” e lei risponde visibilmente emozionata con un “sì, me li ha fatti”. C’è chi le consiglia di prendere la palla al balzo e insistere per vederla ma lei ci va cauta, tempo al tempo.

La storia della showgirl ormai la conosciamo, perché proprio a La Volta Buona più o meno un mese fa aveva confessato di avere una sorella più grande di una decina d’anni nata da una relazione precedente della madre. Le due non si parlano da circa cinque o sei anni ed è proprio grazie alle parole cariche di commozione dette in quell’occasione che c’è stato un piccolo ravvicinamento. Ecco perché l’ex gieffina non vuole affrettare le cose: serve del tempo per ricostruire qualcosa che si è rotto e lei lo sa benissimo. Ma vederla così felice in studio è stata una vera gioia.

Caterina Balivo, calma piatta: nessun guizzo. Voto: 5

Caterina Balivo gioca la partita con mestiere, ma questa volta resta un passo indietro rispetto allo show. Per carità, la puntata la porta a casa come sempre, è precisa, presente, sempre sul pezzo nel gestire ospiti e tempi televisivi. Ma le manca quella scintilla capace di accendere davvero il pomeriggio. Insomma, tutto funziona… ma niente sorprende davvero. E dire che di temi scottanti ce ne sono stati parecchi.

Sul caso Celentano osa un po’ di più ripetendo più e più volte il suo punto di vista, anche in modo fin troppo stizzito, ma negli altri casi conduce con un filo di gas senza metterci troppo del suo. Sappiamo che sa fare di meglio, una giornata sottotono ci può stare. Si riprende un pochino parlando con la suocera in studio, la signora Mirella, e il botta e risposta è simpatico anche se a emergere è soprattutto la controparte, con una verve davvero invidiabile. Quando le chiede cosa fa, se “esce, vede le amiche…” la signora risponde subito dicendo che “le amiche sono tutte morte”. Sipario.

Che dire, non c’è nessun guizzo né qualche polemichina che aggrada tanto il pubblico del programma pomeridiano, solo qualche siparietto acidello con Vladimir Luxuria sui figli legittimi/illegittimi ma niente che stuzzica veramente la curiosità in studio. Peccato, sarà per la prossima volta ne siamo sicuri.