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IPA Caterina Balivo

Il pomeriggio di Rai1 sta per cambiare veste. Con l’arrivo del caldo e la voglia di mare che inizia a farsi sentire, per milioni di telespettatori italiani si avvicina il momento dei saluti ai programmi che hanno fatto loro compagnia durante il lungo inverno. Tra i punti interrogativi più frequenti di questi giorni ce n’è uno in particolare che riguarda lo show condotto da Caterina Balivo: quando finisce La volta buona 2026? La risposta è ormai ufficiale e, come accade ogni anno, segna l’inizio della transizione della rete ammiraglia verso il palinsesto estivo.

Il traguardo di Caterina Balivo: la data dell’ultima puntata

Il fortunato talk show pomeridiano guidato da Caterina Balivo si appresta a chiudere i battenti di questa intensa stagione calcando la passerella finale proprio alla fine di giugno. La data dell’ultima puntata di La volta buona è fissata per venerdì 26 giugno 2026, insieme a La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Dopo aver tenuto incollati i telespettatori tra interviste intime sul celebre divano arancione, il salotto di Rai1 saluta il suo affezionato pubblico per concedersi le meritate vacanze. La settimana finale è il culmine di un percorso iniziato a settembre, durante il quale la trasmissione ha saputo trovare una sua precisa identità nel pomeriggio degli italiani ormai da qualche anno, dopo il subentro a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Cosa succede nell’ultima settimana di programmazione

Per accompagnare il pubblico verso l’estate, il programma ha deciso di non risparmiarsi affatto. Le puntate in onda nei primi giorni di giugno avranno il sapore dei grandi bilanci, ma anche della festa. La trasmissione ha saputo affrontare con successo anche i piccoli scossoni del palinsesto legati alle festività istituzionali, garantendo sempre la continuità del racconto quotidiano. Il 2 giugno non sono previste nuove puntate ma una raccolta dei momenti più belli di quest’edizione.

Prima del gran finale, Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema per un ultimo ciclo di interviste ricche di emozioni, all’insegna del calore e della complicità che da sempre caratterizzano lo show. L’appuntamento resta confermato al consueto orario delle 14:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay fino a venerdì 26 giugno, momento in cui verrà dato il testimone alla programmazione estiva della rete.

Cosa vedremo in tv dopo i saluti di Caterina Balivo

Il congedo di La volta buona aprirà ufficialmente le porte ai programmi estivi di Rai1. Nei giorni successivi alla chiusura, la fascia pomeridiana della Rete ammiraglia subirà il classico restyling dei mesi caldi, lasciando spazio a Vita in Diretta con Manuela Moreno, quindi a Reazione a Catena di Pino Insegno. La conclusione di Affari Tuoi è invece attesa per il 19 luglio. Per gli amanti delle storie e del talk di Caterina Balivo non resta quindi che godersi queste ultime settimane di dirette, prima di darsi l’appuntamento a settembre. La presentazione dei palinsesti della nuova programmazione di Rai è invece attesa per il 3 luglio, data in cui si svelano tutti i ritorni e le novità della stagione televisiva.